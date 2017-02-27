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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 56615662566356645665>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 383
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
39
27.01-27.5
14%
53
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 383
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 08:09

Так все ж таки буде падваццатьшєсть найближчими тижнями чи ніт?
The Primary Market and Secondary Market Corporate Credit Facilities were established with the approval of the Treasury Secretary and with $75 billion in equity provided by the Treasury Department from the CARES Act. https://www.federalreserve.gov/newseven ... 00615a.htm
Нефтя вгору, дерево вгору.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 08:49

  somilitark написав:внутренние покупатели тоже в восторге


От чего внутренние покупатели в восторге? От того что цены и расходы растут, а зарабатывать деньги становится все сложней и сложней?

  somilitark написав:от ревала плачут только ахметки,они привыкли только косить бабло и платить копейки крестьянам и вообще ничего не вкладывать в модернизацию.
А вы пересказываете заказной бред с вумным видом и говорите: что именно не понятно?


Ахметки зарабатывают не на производстве конкурентоспособной продукции. Например зеленый тариф для СЭС, ВЭС и ТЭС - это не конкурентоспособная продукция. Конкурентоспособная - это производство дешевой электроэнергии АЭС. Но выработку АЭС снижают, повышая государственные расходы на зеленый тариф и ТЭС. Причем повышение расходов на ТЭС делает вообще бессмысленным само существование зеленого тарифа.

Это становится возможным за счет ручного государственного регулирования цен с плановой экономикой. Чтобы эта схема работала, в ущерб росту ВВП повышают наполнение бюджета и увеличивают тарифы на энергоресурсы, потому что именно из бюджета и за счет повышения тарифов идет финансирование зеленого тарифа, ТЭС, возмещения НДС из бюджета и т.п. ВВП падает, экономика умирает, расходы пересичного растут, а зарабатывать ему становится тяжелее. При этом растут доходы ахметок, и менеджеров госкомпаний, которым зарабатывать становится легче.

Так кто плачет, а кто в восторге?
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 16 чер, 2020 08:55, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 08:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Но пошли третим путём - стали меньше кормить и больше доить. Результат вобщем-то предсказуемый...


Есть еще один путь - делать молоко, в котором молока совсем и НЕТ (((((
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 08:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Девальвация не снижает уровень жизни пересичных. Потому что при девальвации растет не только курс доллара, но и зарплаты пересичных. Причем цены на товары растут с задержкой.


По Вашим словам торгаши ну настолько дурные, что отдают свою прибыль обывателям. С задержкой !!!
Самому не смешно? ;-)
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:06

  rasmus написав:По Вашим словам торгаши ну настолько дурные, что отдают свою прибыль обывателям. С задержкой !!!
Самому не смешно? ;-)


Не смешно. Продавец получает свою фиксированную маржу в долларах независимо от направления движения курса. Но покупатель при девальвации платит меньший процент от своего заработка.

Продавец мог-бы оказаться в минусе при ревальвации (потому что он закупал товар дороже). Но продавец не дурак и увеличит маржу в гривне, чтобы не терять за счет ревальвации и покупатель при ревальвации будет платить ещё больше. :)

Этот эффект прекрасно видно на примере с ценами на бензин. Когда цена на нефть растет, цены на бензин тоже мгновенно растут. Когда цена на нефть падает, цены на бензин либо остаются прежними, либо растут.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 16 чер, 2020 09:30, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:27

Утренние курсы, 9-20:

Харьков 26.79 - 26.82, разнообразие курсов покупки наличного доллара,
диапазон цен: 26.75..26.79 - 26.82..26.83 (ПОВ, опт)

Сумы 26.70 - 26.85
Полтава 26.72 - 26.83

Вчера утром: Харьков 26.70 - 26.76, Сумы 26.65 - 26.75, Полтава 26.67 - 26.75
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:31

Новость по Привату:
ПриватБанк не отдаст 1 млрд грн Суркисам, — Верховный Суд
Большая палата Верховного суда приняла сторону НБУ в деле Суркисов, которое является ключевым в процедуре национализации ПриватБанка. Кассация НБУ удовлетворена, а братья Суркисы не могут рассчитывать на возврат 1 млрд грн. Заседание суда длилось более семи часов, а судьи совещались более четырех часов. Суд также закрыл производство по делу. В то же время, суд пришел к выводу, что рассмотрение части исковых требований относится к юрисдикции гражданских судов, так что в течение 10 дней истцы могут подать заявление о направлении дела на новое рассмотрение в гражданском суде.
https://news.maanimo.com/finance/privat ... -sud-34580
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:например производство одной продукции из пластмассы просто расцвело после ревала и падения сырья,стоимость главной статьи расходов упала,что существенно позволило увеличить рентабельность.
Немного снизили цены на готовую продукцию,внутренние покупатели тоже в восторге
Для этой ситуации приведенное в примере производство должно быть монополистом. Так как не учитывается, что у конкурентов тоже сырье упало.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Но покупатель при девальвации платит меньший процент от своего заработка.


Девальвация - наше ВСЁ !!!
Ура !!!
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:38

  rasmus написав:
  Амвросий написав:Но пошли третим путём - стали меньше кормить и больше доить. Результат вобщем-то предсказуемый...


Есть еще один путь - делать молоко, в котором молока совсем и НЕТ (((((


По такому пути предприятия идут после того как его отберут у собственника который его строил и развивал. Т.е. когда новый собственник не заинтересован в разивитии предприятия, а ставит задачу получить максимум прибыли в ущерб бизнесу. Такое происходит обычно после рейдерских захватов предприятий.

Если делать молоко в котором нет молока, очень скоро предприятие потеряет покупателей и обанкротится.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 16 чер, 2020 09:40, всього редагувалось 2 разів.
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