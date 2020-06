Додано: Вів 16 чер, 2020 09:43

Амвросий написав: Если делать молоко в котором нет молока, очень скоро предприятие потеряет покупателей и обанкротится. Если делать молоко в котором нет молока, очень скоро предприятие потеряет покупателей и обанкротится.



А об этом никто не знает! Хоть и пьют.

Санитарный контроль в стране не работает вообще! А об этом никто не знает! Хоть и пьют.Санитарный контроль в стране не работает вообще!

"The quieter you become, the more you are able to hear"