Это уже апофигей вашей "экономической теории"
Вы даже не в курсе цен на бензин, а строите какие-то доморощенные теории. Адам Смит и Кейнс отдыхают.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 чер, 2020 09:39
Это уже апофигей вашей "экономической теории"
Вы даже не в курсе цен на бензин, а строите какие-то доморощенные теории. Адам Смит и Кейнс отдыхают.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Вів 16 чер, 2020 09:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А об этом никто не знает! Хоть и пьют.
Санитарный контроль в стране не работает вообще!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Вів 16 чер, 2020 09:44
Как не в курсе, бензин приходится покупать, поэтому хочешь не хочешь, а приходится наблюдать как ведет себя цена на бензин при изменении цен на нефть. Чтобы понять почему цены так себя ведут пришлось заглянуть в отчеты НБУ, где на графиках стало видно кому уходит лишняя маржа
Додано: Вів 16 чер, 2020 09:49
Вкусовые ощущения и желудок не обманешь. Один-два раза доверие покупателя можно обмануть, потом покупатель начнет искать замену. Доверие покупателя уже не вернешь даже вернув хорошее качество. Усрать торговую марку низким качеством легко, завоевать доверие намного сложней
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 16 чер, 2020 09:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 16 чер, 2020 09:49
Боже мой, какой вдохновенный бред. Осенью/зимой бензин был по 30, а этой весной по 20. А потом снова немного пошел в рост.
И все это четко коррелирует с мировыми ценами на нефть.
Додано: Вів 16 чер, 2020 09:52
вы в процентах приведите изменение цены на бензин и на нефть. Тогда и поговорим. Предвидя ваши возвражения про фиксированный акциз, взгляните на изменение процента маржи в стоимости бензина.
Мы это уже обсуждали и я вам уже приводил график из отчетов НБУ, который рушит ваши доводы.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 16 чер, 2020 09:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 16 чер, 2020 09:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Киев, продажа доллара на улице = 26.80
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Вів 16 чер, 2020 09:55
Під час тестування 29 зразків вершкового масла 20 виявилися фальсифікатом, оскільки містили не тільки молочний жир. ---
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Вів 16 чер, 2020 09:58
До конца этой недели Нацбанк планирует заключить первую сделку в формате валютного свопа с Европейским банком реконструкции и развития.
Объем операций может составить до 500 млн долларов.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 16 чер, 2020 09:58
Ещё раз: тезис
"При подешевлении нефти цена бензина или на месте, или увеличивается" - ложный. Точка.
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