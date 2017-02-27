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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5662566356645665>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 383
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
39
27.01-27.5
14%
53
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 383
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:39

  Амвросий написав: Этот эффект прекрасно видно на примере с ценами на бензин. Когда цена на нефть растет, цены на бензин тоже мгновенно растут. Когда цена на нефть падает, цены на бензин либо остаются прежними, либо растут.

Это уже апофигей вашей "экономической теории" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Вы даже не в курсе цен на бензин, а строите какие-то доморощенные теории. Адам Смит и Кейнс отдыхают.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Если делать молоко в котором нет молока, очень скоро предприятие потеряет покупателей и обанкротится.


А об этом никто не знает! Хоть и пьют.
Санитарный контроль в стране не работает вообще!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:44

  Starikan написав:Вы даже не в курсе цен на бензин, а строите какие-то доморощенные теории. Адам Смит и Кейнс отдыхают.


Как не в курсе, бензин приходится покупать, поэтому хочешь не хочешь, а приходится наблюдать как ведет себя цена на бензин при изменении цен на нефть. Чтобы понять почему цены так себя ведут пришлось заглянуть в отчеты НБУ, где на графиках стало видно кому уходит лишняя маржа :|
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:49

  rasmus написав:А об этом никто не знает! Хоть и пьют.
Санитарный контроль в стране не работает вообще!


Вкусовые ощущения и желудок не обманешь. Один-два раза доверие покупателя можно обмануть, потом покупатель начнет искать замену. Доверие покупателя уже не вернешь даже вернув хорошее качество. Усрать торговую марку низким качеством легко, завоевать доверие намного сложней :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 16 чер, 2020 09:49, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:49

  Амвросий написав:,

Этот эффект прекрасно видно на примере с ценами на бензин. Когда цена на нефть растет, цены на бензин тоже мгновенно растут. Когда цена на нефть падает, цены на бензин либо остаются прежними, либо растут.

Боже мой, какой вдохновенный бред. Осенью/зимой бензин был по 30, а этой весной по 20. А потом снова немного пошел в рост.
И все это четко коррелирует с мировыми ценами на нефть.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:52

  juristkostya написав:Боже мой, какой вдохновенный бред. Осенью/зимой бензин был по 30, а этой весной по 20. А потом снова немного пошел в рост.
И все это четко коррелирует с мировыми ценами на нефть.


вы в процентах приведите изменение цены на бензин и на нефть. Тогда и поговорим. Предвидя ваши возвражения про фиксированный акциз, взгляните на изменение процента маржи в стоимости бензина. :wink:

Мы это уже обсуждали и я вам уже приводил график из отчетов НБУ, который рушит ваши доводы.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 16 чер, 2020 09:53, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Киев, продажа доллара на улице = 26.80
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:55

  Амвросий написав:
  rasmus написав:А об этом никто не знает! Хоть и пьют.
Санитарный контроль в стране не работает вообще!


Вкусовые ощущения и желудок не обманешь. Один-два раза доверие покупателя можно обмануть, потом покупатель начнет искать замену. Доверие покупателя уже не вернешь даже вернув хорошее качество. Усрать торговую марку низким качеством легко, завоевать доверие намного сложней :)


Під час тестування 29 зразків вершкового масла 20 виявилися фальсифікатом, оскільки містили не тільки молочний жир. --- https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... fikat.html
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:58

До конца этой недели Нацбанк планирует заключить первую сделку в формате валютного свопа с Европейским банком реконструкции и развития.

Объем операций может составить до 500 млн долларов.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:58

  Амвросий написав:
  juristkostya написав:Боже мой, какой вдохновенный бред. Осенью/зимой бензин был по 30, а этой весной по 20. А потом снова немного пошел в рост.
И все это четко коррелирует с мировыми ценами на нефть.


вы в процентах приведите изменение цены на бензин и на нефть. Тогда и поговорим. Предвидя ваши возвражения про фиксированный акциз, взгляните на изменение процента маржи в стоимости бензина. :wink:

Мы это уже обсуждали и я вам уже приводил график из отчетов НБУ, который рушит ваши доводы.

Ещё раз: тезис
"При подешевлении нефти цена бензина или на месте, или увеличивается" - ложный. Точка.
juristkostya
 
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