А вочему тогда при падении нефти я на стеллах заправок обычно вижу неизменную цену?
Меняется минимум с лагом в неделю
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 чер, 2020 10:08
Додано: Вів 16 чер, 2020 10:08
Согласен такая тенденция действительно имеет место быть. Думаю проблема в том, что по мере развития предприятия на него кладут глаз многие заинтересованные лица. В результате владелец вскоре вынужден либо отдать предприятие рейдерам, либо искать способы оптимизации чтобы покрыть неожиданно возникшие расходы и ему становится уже не до поддержания уровня торговой марки. Не претендую на истину, просто сложилось такое мнение
Додано: Вів 16 чер, 2020 10:31
Это и есть психология ТОРГАША - иметь свою прибыль независимо от ревальваций или девальваций и "неожиданно возникших расходов".
Предлагаю тему закрыть.
По валюте - в Киеве на наличном рынке доллар продают больше. Упали на пару копеек по сравнению с вчерашним вечером и сегодняшним утром (26.80).
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Вів 16 чер, 2020 10:38
Вот уже хотят простить долги за коммуналку. Выйдет, кто платил, тот дурак.
Додано: Вів 16 чер, 2020 10:41
это нормальная психология предпринимателя. В этом ничего плохого нет. При стабильной небольшой девальвации на уровне инфляции и покупатель и продавец оказываются в выигрыше.
Вам об этом и говорят, что плавная небольшая девальвация благоприятно отражается на экономическом развитии и хороша как для свободного рынка, так и для пересичного обывателя-покупателя.
А вот ревальвация с инфляцией выгодна монополистам, коррупционерам и совсем не выгодна пересичному обывателю-покупателю, расходы которого растут, а доходы падают.
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