Додано: Вів 16 чер, 2020 10:31

Амвросий написав: rasmus написав: Під час тестування 29 зразків вершкового масла 20 виявилися фальсифікатом, оскільки містили не тільки молочний жир.



Согласен такая тенденция действительно имеет место быть. Думаю проблема в том, что по мере развития предприятия на него кладут глаз многие заинтересованные лица. В результате владелец вскоре вынужден либо отдать предприятие рейдерам, либо искать способы оптимизации чтобы покрыть неожиданно возникшие расходы и ему становится уже не до поддержания уровня торговой марки. Не претендую на истину, просто сложилось такое мнение



Это и есть психология ТОРГАША - иметь свою прибыль независимо от ревальваций или девальваций и "неожиданно возникших расходов".

Это и есть психология ТОРГАША - иметь свою прибыль независимо от ревальваций или девальваций и "неожиданно возникших расходов".

По валюте - в Киеве на наличном рынке доллар продают больше. Упали на пару копеек по сравнению с вчерашним вечером и сегодняшним утром (26.80).

