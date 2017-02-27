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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5662566356645665

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 383
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
39
27.01-27.5
14%
53
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 383
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:08

  juristkostya написав:Ещё раз: тезис
"При подешевлении нефти цена бензина или на месте, или увеличивается" - ложный. Точка.

А вочему тогда при падении нефти я на стеллах заправок обычно вижу неизменную цену?
Меняется минимум с лагом в неделю
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:08

  rasmus написав:Під час тестування 29 зразків вершкового масла 20 виявилися фальсифікатом, оскільки містили не тільки молочний жир.


Согласен такая тенденция действительно имеет место быть. Думаю проблема в том, что по мере развития предприятия на него кладут глаз многие заинтересованные лица. В результате владелец вскоре вынужден либо отдать предприятие рейдерам, либо искать способы оптимизации чтобы покрыть неожиданно возникшие расходы и ему становится уже не до поддержания уровня торговой марки. Не претендую на истину, просто сложилось такое мнение :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:31

  Амвросий написав:
  rasmus написав:Під час тестування 29 зразків вершкового масла 20 виявилися фальсифікатом, оскільки містили не тільки молочний жир.


Согласен такая тенденция действительно имеет место быть. Думаю проблема в том, что по мере развития предприятия на него кладут глаз многие заинтересованные лица. В результате владелец вскоре вынужден либо отдать предприятие рейдерам, либо искать способы оптимизации чтобы покрыть неожиданно возникшие расходы и ему становится уже не до поддержания уровня торговой марки. Не претендую на истину, просто сложилось такое мнение :)


Это и есть психология ТОРГАША - иметь свою прибыль независимо от ревальваций или девальваций и "неожиданно возникших расходов".
Предлагаю тему закрыть.

По валюте - в Киеве на наличном рынке доллар продают больше. Упали на пару копеек по сравнению с вчерашним вечером и сегодняшним утром (26.80).
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rasmus
 
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Вот уже хотят простить долги за коммуналку. Выйдет, кто платил, тот дурак.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:41

  rasmus написав:Это и есть психология ТОРГАША - иметь свою прибыль независимо от ревальваций или девальваций и "неожиданно возникших расходов".


это нормальная психология предпринимателя. В этом ничего плохого нет. При стабильной небольшой девальвации на уровне инфляции и покупатель и продавец оказываются в выигрыше.

Вам об этом и говорят, что плавная небольшая девальвация благоприятно отражается на экономическом развитии и хороша как для свободного рынка, так и для пересичного обывателя-покупателя.

А вот ревальвация с инфляцией выгодна монополистам, коррупционерам и совсем не выгодна пересичному обывателю-покупателю, расходы которого растут, а доходы падают. :|
Амвросий
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