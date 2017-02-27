rasmus написав:Это и есть психология ТОРГАША - иметь свою прибыль независимо от ревальваций или девальваций и "неожиданно возникших расходов".
это нормальная психология предпринимателя. В этом ничего плохого нет. При стабильной небольшой девальвации на уровне инфляции и покупатель и продавец оказываются в выигрыше.
Вам об этом и говорят, что плавная небольшая девальвация благоприятно отражается на экономическом развитии и хороша как для свободного рынка, так и для пересичного обывателя-покупателя.
Небольшая стабильная девальвация стимулирует оборот средств и ведет к росту ВВП. Ревальвация напротив делает выгодным хранение мешка с гривной, потому что стоимость этого мешка с гривной сама по себе со временем растет в долларовом выражении, для этого не нужно никуда эти деньги вкладывать, что ведет к коллапсу экономики и потере рабочих мест.
В условиях ревальвации бизнес выгодней просто закрывать и хранить мешки с гривной.
Вот, somilitark пишет что
somilitark написав:Нафтогаз стал наполнять бюджет,а не доить бюджет,а домохозяйства задумались об экономии
Если прочитать сообщение между строк, то получится что расходы пересичных обывателей увеличились, они стали беднее поэтому задумались об экономии. Бюджет стал сильнее наполняться, но за чей счет? За счет доения домохозяйств и мелких предприятий. Т.е. бюджет стал наполняться в ущерб ВВП, а не за счет его роста. А кто выгодополучатель от такого наполнения бюджета? Кто там зарабатывает из бюджета на зеленом тарифе, электроэнергии ТЭС, возврате НДС, зарплатах топ-менеджеров в госпредприятиях и т.п.? Увеличивает ли такое наполнение бюджета ВВП или наоборот уменьшает?
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 16 чер, 2020 11:30, всього редагувалось 5 разів.
В общем, пусть меня тут закидают тапками, но я решил слить доллары купленные по среднему курсу 27.95. Сдал по 26.73. План заключается в том, чтобы откупить потом назад доллары по меньшему курсу. Надеюсь на 26 в ближайшие пару месяцев. В ином случае, за примерно 5 месяцев отобью процентами курс 27.95. Как говорится, кто не рискует...
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Striker написав:В общем, пусть меня тут закидают тапками, но я решил слить доллары купленные по среднему курсу 27.95. Сдал по 26.73. План заключается в том, чтобы откупить потом назад доллары по меньшему курсу. Надеюсь на 26 в ближайшие пару месяцев. В ином случае, за примерно 5 месяцев отобью процентами курс 27.95. Как говорится, кто не рискует...
Вот ради такого поведения ситуация и моделировалась... Увы, Вы будете не один такой. Ну что ж... каждый сам для себя решает.
Striker написав:В общем, пусть меня тут закидают тапками, но я решил слить доллары купленные по среднему курсу 27.95. Сдал по 26.73. План заключается в том, чтобы откупить потом назад доллары по меньшему курсу. Надеюсь на 26 в ближайшие пару месяцев. В ином случае, за примерно 5 месяцев отобью процентами курс 27.95. Как говорится, кто не рискует...
Вот ради такого поведения ситуация и моделировалась... Увы, Вы будете не один такой. Ну что ж... каждый сам для себя решает.
Время покажет. Если к ноябрю курс дойдёт до 28, то у меня ничего не поменяется.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Striker написав:В общем, пусть меня тут закидают тапками, но я решил слить доллары купленные по среднему курсу 27.95. Сдал по 26.73. План заключается в том, чтобы откупить потом назад доллары по меньшему курсу. Надеюсь на 26 в ближайшие пару месяцев. В ином случае, за примерно 5 месяцев отобью процентами курс 27.95. Как говорится, кто не рискует...
Поговорка про кто не рискует к вам не подходит, вы поставщик шампанского для других. Риск только чтоб вернуть свое.
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 16 чер, 2020 12:22, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!