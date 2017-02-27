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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 56635664566556665667>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 383
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
39
27.01-27.5
14%
53
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 383
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:41

  rasmus написав:Это и есть психология ТОРГАША - иметь свою прибыль независимо от ревальваций или девальваций и "неожиданно возникших расходов".


это нормальная психология предпринимателя. В этом ничего плохого нет. При стабильной небольшой девальвации на уровне инфляции и покупатель и продавец оказываются в выигрыше.

Вам об этом и говорят, что плавная небольшая девальвация благоприятно отражается на экономическом развитии и хороша как для свободного рынка, так и для пересичного обывателя-покупателя.

Небольшая стабильная девальвация стимулирует оборот средств и ведет к росту ВВП. Ревальвация напротив делает выгодным хранение мешка с гривной, потому что стоимость этого мешка с гривной сама по себе со временем растет в долларовом выражении, для этого не нужно никуда эти деньги вкладывать, что ведет к коллапсу экономики и потере рабочих мест.

В условиях ревальвации бизнес выгодней просто закрывать и хранить мешки с гривной. :lol:

Вот, somilitark пишет что
  somilitark написав:Нафтогаз стал наполнять бюджет,а не доить бюджет,а домохозяйства задумались об экономии


Если прочитать сообщение между строк, то получится что расходы пересичных обывателей увеличились, они стали беднее поэтому задумались об экономии. Бюджет стал сильнее наполняться, но за чей счет? За счет доения домохозяйств и мелких предприятий. Т.е. бюджет стал наполняться в ущерб ВВП, а не за счет его роста. А кто выгодополучатель от такого наполнения бюджета? Кто там зарабатывает из бюджета на зеленом тарифе, электроэнергии ТЭС, возврате НДС, зарплатах топ-менеджеров в госпредприятиях и т.п.? Увеличивает ли такое наполнение бюджета ВВП или наоборот уменьшает?
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 16 чер, 2020 11:30, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:10

  hxbbgaf написав:Вот уже хотят простить долги за коммуналку. Выйдет, кто платил, тот дурак.


Кто хочет? Тарифы на коммуналку повышали не для того чтобы прощать долги, поэтому не пишите глупостей. :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 16 чер, 2020 11:16, всього редагувалось 1 раз.
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В общем, пусть меня тут закидают тапками, но я решил слить доллары купленные по среднему курсу 27.95. Сдал по 26.73. План заключается в том, чтобы откупить потом назад доллары по меньшему курсу. Надеюсь на 26 в ближайшие пару месяцев. В ином случае, за примерно 5 месяцев отобью процентами курс 27.95. Как говорится, кто не рискует... :)
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:35

  Striker написав:В общем, пусть меня тут закидают тапками, но я решил слить доллары купленные по среднему курсу 27.95. Сдал по 26.73. План заключается в том, чтобы откупить потом назад доллары по меньшему курсу. Надеюсь на 26 в ближайшие пару месяцев. В ином случае, за примерно 5 месяцев отобью процентами курс 27.95. Как говорится, кто не рискует... :)

Вот ради такого поведения ситуация и моделировалась...
Увы, Вы будете не один такой.
Ну что ж... каждый сам для себя решает.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:39

  Искатель написав:
  Striker написав:В общем, пусть меня тут закидают тапками, но я решил слить доллары купленные по среднему курсу 27.95. Сдал по 26.73. План заключается в том, чтобы откупить потом назад доллары по меньшему курсу. Надеюсь на 26 в ближайшие пару месяцев. В ином случае, за примерно 5 месяцев отобью процентами курс 27.95. Как говорится, кто не рискует... :)

Вот ради такого поведения ситуация и моделировалась...
Увы, Вы будете не один такой.
Ну что ж... каждый сам для себя решает.

Время покажет. Если к ноябрю курс дойдёт до 28, то у меня ничего не поменяется.
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:43

  Искатель написав:Вот ради такого поведения ситуация и моделировалась...
Увы, Вы будете не один такой.
Ну что ж... каждый сам для себя решает.


Согласен, но пока идет загон в гривну есть смысл рискнуть. Сам накупил гривны по 27. Тут главное не оказаться последним, потому что когда пойдет движение в обратную сторону стульев на всех не хватит :mrgreen:
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 16 чер, 2020 12:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:48

  Striker написав:В общем, пусть меня тут закидают тапками, но я решил слить доллары купленные по среднему курсу 27.95. Сдал по 26.73. План заключается в том, чтобы откупить потом назад доллары по меньшему курсу. Надеюсь на 26 в ближайшие пару месяцев. В ином случае, за примерно 5 месяцев отобью процентами курс 27.95. Как говорится, кто не рискует... :)

Поговорка про кто не рискует к вам не подходит, вы поставщик шампанского для других. Риск только чтоб вернуть свое.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:07

От що значить - "зробити всіх разом!")))

  Кучинелли написав:В чём смысловая нагрузка твоего поста?В том, что ты гривнедепо открывал при курсе 23,2.ну тут все знают

Зимою(при такому курсі) я лише депостовпці під 17,5-18,5% набивав :lol:
А ОСНОВА - була заложена ще минулого літа!(яку вже більшу частину переклав на кінець року)
Тож думай, якщо є чим! :lol:
Зображення
Поки хтось бігав за долярами, як ошпарений - Долярчик ЦІЛИЙ РІК маринував гривню на непоганих %%! Збільшивши депокотлетки з 70% до 98%! :lol:
(тобто, скирда спочатку була 30%/70% дол/гривнедепо, а в кінці року 2%/98% дол/гривнедепо)
ДумайТЕ!©®™
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 16 чер, 2020 12:22, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:08

  pesikot написав:zРадио
То есть ты за девальвацию, ну 30% минимум и утверждаешь, что это хорошо
Запомним
Ты за уменьшение уровня жизни пересичных на 30%

Они того заслуживают,разве нет?
goldfinger
 
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