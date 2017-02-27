Додано: Вів 16 чер, 2020 10:41

rasmus написав: Это и есть психология ТОРГАША - иметь свою прибыль независимо от ревальваций или девальваций и "неожиданно возникших расходов". Это и есть психология ТОРГАША - иметь свою прибыль независимо от ревальваций или девальваций и "неожиданно возникших расходов".

somilitark написав: Нафтогаз стал наполнять бюджет,а не доить бюджет,а домохозяйства задумались об экономии Нафтогаз стал наполнять бюджет,а не доить бюджет,а домохозяйства задумались об экономии

это нормальная психология предпринимателя. В этом ничего плохого нет. При стабильной небольшой девальвации на уровне инфляции и покупатель и продавец оказываются в выигрыше.Вам об этом и говорят, что плавная небольшая девальвация благоприятно отражается на экономическом развитии и хороша как для свободного рынка, так и для пересичного обывателя-покупателя.Небольшая стабильная девальвация стимулирует оборот средств и ведет к росту ВВП. Ревальвация напротив делает выгодным хранение мешка с гривной, потому что стоимость этого мешка с гривной сама по себе со временем растет в долларовом выражении, для этого не нужно никуда эти деньги вкладывать, что ведет к коллапсу экономики и потере рабочих мест.В условиях ревальвации бизнес выгодней просто закрывать и хранить мешки с гривной.Вот, somilitark пишет чтоЕсли прочитать сообщение между строк, то получится что расходы пересичных обывателей увеличились, они стали беднее поэтому задумались об экономии. Бюджет стал сильнее наполняться, но за чей счет? За счет доения домохозяйств и мелких предприятий. Т.е. бюджет стал наполняться в ущерб ВВП, а не за счет его роста. А кто выгодополучатель от такого наполнения бюджета? Кто там зарабатывает из бюджета на зеленом тарифе, электроэнергии ТЭС, возврате НДС, зарплатах топ-менеджеров в госпредприятиях и т.п.? Увеличивает ли такое наполнение бюджета ВВП или наоборот уменьшает?