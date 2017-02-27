Искатель написав:Вот ради такого поведения ситуация и моделировалась... Увы, Вы будете не один такой. Ну что ж... каждый сам для себя решает.
Согласен, но пока идет загон в гривну есть смысл рискнуть. Сам накупил гривны по 27. Тут главное не оказаться последним, потому что когда пойдет движение в обратную сторону стульев на всех не хватит
Ага, загонялы про "стулья" каждый раз пишут, а в итоге баксодержатели как обычно в пролете
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 16.06.2020....................26,732 Гривна укрепилась на 11 копеек, отыграв вчерашнее падение. Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, бодро пошли вниз, сразу сузив спред до рабочих 2 копеек. Минут за 25 упали на 6 копеек. Воспользовавшись ситуацией, НБУ выполнил план по закупкам в резервы. После этого установилось равновесие и до 12 больше движений не было. Утреннее ослабление доллара снова коррелирует с его поведением на мировых рынках, его индекс вчера вечером серьезно упал. Относительно евро мы падаем. НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах снова выросли. Основную лепту в этот рост внесло казначейство. Также уменьшился объем суточных сертификатов. Даже инкассация немного добавила. Очень слабо противостояло только досрочное погашение небольшой доли тендерного рефинанса.
В пятницу объем валютного рынка сократился с 434.4 до 411.1 млн, оставшись на достаточно высоком уровне. Обороты чистые. Клиентское предложение существенно выросло и снова превысило спрос, который немного сократился.
zРадио написав:PS: правда, поскольку этого не делали уже 4 года, в нынешних условиях даже более ускоренная (например, 20% в год 2 года подряд) девальвация была бы оздоровительной мерой, стимулирующей экспорт, инвестиционный спрос и внутреннее потребление
Я тоже не люблю крайности и тоже считаю небольшую девальвацию желательной. Но только с одним условием - она не должна быть совсем уж искусственной. Управлять курсом вручную не стоит, а естественным путем пока не очень получается. А вот оглядываться на 4 года назад я бы не стал - это уже история. Важны не абсолютные цифры, а динамика. 7-8% в год были бы благом, независимо от предыдущей динамики.
Согласен с вами. Что до предпосылок девальвации - эмиссию 20-25 млрд гривен в месяц до конца года с целью либерализации кредитования бизнеса, пожалуй, нельзя назвать искусственной, ведь так? Но вот если по сговору лиц (коммерческий банк-НБУ) эти деньги вместо реальной экономики будут направляться на межбанк, как в 2008-м и 2014-м, то это уже другое. И это то, что я НЕ предлагаю
И даже не особо на межбанк.Эти деньги идут на финансирование долгов и дыры в бюджете.Для того и опускается ставка,чтобы сделать эти процессы дешевле.Никто, повторяю, НИКТО во власти за все время Незалежности не собирался и пока не собирается давать дешёвый и доступный кредит малому бизнесу и потребителям.Почему?Тогда найдется мало желающих работать за гроши, а мощный и многочисленный частный бизнес обязательно создаст и,что ещё важнее,реализует запрос на политическое обслуживание своих интересов и представительство во власти,а эта прямая угроза правящей на деле олигархии,обслуживающему ее политическому классу,чиновничеству и прочей обслуге (из которой и происходит нынешний гарант).Эта страна пока для меньшинства,а не для большинства,не будет здесь дешёвого кредита,да и девальвация,по идее дающая импульс для производства и экспорта сыграет большее в карман олигархов-экспортеров,удешевив их издержки.
sergey_sryvkin написав:Проясніть, будь ласка. Чому зарплати при девальвації мають рости (у кого?..), і чому швидше за ціни?..
Зарплаты растут быстрее, чем цены потому что имеется некоторый временной лаг между производством товара и его покупкой. На момент производства стоимость труда одна. На момент покупки (через некоторое время) при девальвации стоимость труда уже выше.
Вы забываете, что получение денег происходит не в момент производства, а ПОСЛЕ реализации. С определенным лагом... Т.е. произведя продукт работник получает деньги за продукт, произведенный в прошлом, и проданный в прошлом за более низкую цену.
дядя Caша написав: in memory of Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
US
Вітаюсь совсіма!
Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,0325(-0,0536). ПІДРОСЛИ. Йшло догори по 3,25 копійки за добу. Це в 1,6 разів повільніше чим падало тижнем раніше.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,0055(+ 0,0074). СерРічна росла на тижні в середньому по + 0,55 копійки за добу. Це в 1,34 рази повільніше. Потяг повільно йде на ..., та ще й гальмує і все ніяк не перетне й 26 грн./дол.
Повні оберти МБ за тиждень 1180,0172(1715,8065) млн. долярів. Добряче впали. Та робочий тиждень на добу коротчий. Проте середні оберти за тиждень також добряче впали і склали 295,00 (343,16) млн.дол. І вони лишаються меньшими за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 368,24(371,01) млн. грн., які знову також припали. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною. Літо! Ділова активність стухає не дивлячись на послаблення карантину. Та й вірус не хоче поспішати відступати. Зараз тільки в медицині діловий напряг.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,7320(26,6424) грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 25,9229(25,9009) грн./дол. і це на 0,81(0,73) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто вигода по року при продажі доляра 3.12(2.83) відсотка. Виросла!
Доляр по року перекуплено на 81 копійку
Кому потрібна гривня, доляр треба продавати. Не дивлячись на те, що НБУ "титанічними" зусиллями викупав в пʼятницю валюту так, що гривня впала на 13 з гаком копійок, та поточний курс не дістав верхньої границі весняно-літнього коридору комфорту останніх 3 років, та пішов знову вниз.
Ще треба намотати на вуса те, що, чи то завдяки НБУ, чи ще чомусь, гривня падає на момент заходження МВФівських коштів. Я вже казав що так було і раніше.
Прийшов час Вангувати! Середньорічна зважена на відміну від поточного курсу гладка лінія!!! Тому можно спробувати подовжити іі аналітично у майбутнє.
Я поробив екстраполяції у майбутнє, які і назвав вусами кота. Є пʼять вус: - лінійний Y=A*X+B (проходить через дві останні крапки середньорічного зваженого за 2020 рік); - логаріфмичний Y=A*ln(X)+B (який теж проходить через дві останні крапки); - параболічний Y=A*X*X+B*X+C (який проходить через три останні крапки); - гіперболічний Y=A/(X+B)+C (який проходить через три останні крапки); - кубічний Y=A*X*X*X+B*X*X+C*X+D (проходить аж через чотири останні крапки).
Всі вуса тільки подовжені в майбутнє.
Якщо взяти розбіжність значень середньорічного зваженого по всіх вусах на тиждень вперед, маємо коридор від 25,9521(25,9389) грн./дол.(кубічний вус) до 25,9817(26,1862) грн./дол. (параболічний вус). Повна розбіжність складає 2.96(24.73) копійки./дол. що є меньше за 0,1 відсотка.
Значення середньорічного зваженного на кінець тижня 25,9229 грн./дол. не попало у визначенний тижнем раніше діапазон. Воно меньше! І сталося це завдяки падінню середніх обертів за тиждень. Ділова активність все ще вщухає.
Лінійний і логарифмічний вуси на прикінець року обіймають 2017 рік. Логаріфм майже в нього влучив. Гіпербола біля 2016 і 2019 років.
СередньоТижневе зважене значення курсу доляра з початку тижня дорівнювало 26,6542(26,7104) грн./$. Воно ВПАЛО.
І BID НА ГОТІВЦІ ЗАРАЗ БІЛЬШЕ ЦІЄЇ ВЕЛИЧИНИ, А МІЖБАНК ПОГЛЯДАЄ ВНИЗ!!!
І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 26,6542 грн./дол.!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Grey001 написав:Вы забываете, что получение денег происходит не в момент производства, а ПОСЛЕ реализации. С определенным лагом... Т.е. произведя продукт работник получает деньги за продукт, произведенный в прошлом, и проданный в прошлом за более низкую цену.
тут конечно может быть много нюансов. Но пока наблюдалась девальвация продукты и товары местного производства стоили заметно дешевле. Например можно было купить долларов, а через время обменять их на гривну и купить больше продуктов, чем если купить сразу. Плюс к этому при девальвации было выгодно экспортировать товары. Т.е. это хорошо стимулировало рост ВВП и развитие экономики.
С импортными товарами такое конечно не работало, цена на импорт буквально за несколько дней реагировала на изменение курса. А вот продукты питания и товары местного производства при девальвации всегда получалось покупать дешевле
Striker написав:В общем, пусть меня тут закидают тапками, но я решил слить доллары купленные по среднему курсу 27.95. Сдал по 26.73. План заключается в том, чтобы откупить потом назад доллары по меньшему курсу. Надеюсь на 26 в ближайшие пару месяцев. В ином случае, за примерно 5 месяцев отобью процентами курс 27.95. Как говорится, кто не рискует...
Вот ради такого поведения ситуация и моделировалась... Увы, Вы будете не один такой. Ну что ж... каждый сам для себя решает.
Когда население продает валюту,то будьте в меньшинстве.Покупайте.