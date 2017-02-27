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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5664566556665667>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 383
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
39
27.01-27.5
14%
53
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 383
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:19

  Амвросий написав:
  Искатель написав:Вот ради такого поведения ситуация и моделировалась...
Увы, Вы будете не один такой.
Ну что ж... каждый сам для себя решает.


Согласен, но пока идет загон в гривну есть смысл рискнуть. Сам накупил гривны по 27. Тут главное не оказаться последним, потому что когда пойдет движение в обратную сторону стульев на всех не хватит :mrgreen:

Ага, загонялы про "стулья" каждый раз пишут, а в итоге баксодержатели как обычно в пролете :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:20

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.06.2020....................26,732
Гривна укрепилась на 11 копеек, отыграв вчерашнее падение.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, бодро пошли вниз, сразу сузив спред до рабочих 2 копеек. Минут за 25 упали на 6 копеек. Воспользовавшись ситуацией, НБУ выполнил план по закупкам в резервы. После этого установилось равновесие и до 12 больше движений не было. Утреннее ослабление доллара снова коррелирует с его поведением на мировых рынках, его индекс вчера вечером серьезно упал. Относительно евро мы падаем.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах снова выросли. Основную лепту в этот рост внесло казначейство. Также уменьшился объем суточных сертификатов. Даже инкассация немного добавила. Очень слабо противостояло только досрочное погашение небольшой доли тендерного рефинанса.

В пятницу объем валютного рынка сократился с 434.4 до 411.1 млн, оставшись на достаточно высоком уровне. Обороты чистые. Клиентское предложение существенно выросло и снова превысило спрос, который немного сократился.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:25

  zРадио написав:
  Сибарит написав:
  zРадио написав:PS: правда, поскольку этого не делали уже 4 года, в нынешних условиях даже более ускоренная (например, 20% в год 2 года подряд) девальвация была бы оздоровительной мерой, стимулирующей экспорт, инвестиционный спрос и внутреннее потребление

Я тоже не люблю крайности и тоже считаю небольшую девальвацию желательной. Но только с одним условием - она не должна быть совсем уж искусственной. Управлять курсом вручную не стоит, а естественным путем пока не очень получается.
А вот оглядываться на 4 года назад я бы не стал - это уже история. Важны не абсолютные цифры, а динамика. 7-8% в год были бы благом, независимо от предыдущей динамики.


Согласен с вами. Что до предпосылок девальвации - эмиссию 20-25 млрд гривен в месяц до конца года с целью либерализации кредитования бизнеса, пожалуй, нельзя назвать искусственной, ведь так? :D Но вот если по сговору лиц (коммерческий банк-НБУ) эти деньги вместо реальной экономики будут направляться на межбанк, как в 2008-м и 2014-м, то это уже другое. И это то, что я НЕ предлагаю

И даже не особо на межбанк.Эти деньги идут на финансирование долгов и дыры в бюджете.Для того и опускается ставка,чтобы сделать эти процессы дешевле.Никто, повторяю, НИКТО во власти за все время Незалежности не собирался и пока не собирается давать дешёвый и доступный кредит малому бизнесу и потребителям.Почему?Тогда найдется мало желающих работать за гроши, а мощный и многочисленный частный бизнес обязательно создаст и,что ещё важнее,реализует запрос на политическое обслуживание своих интересов и представительство во власти,а эта прямая угроза правящей на деле олигархии,обслуживающему ее политическому классу,чиновничеству и прочей обслуге (из которой и происходит нынешний гарант).Эта страна пока для меньшинства,а не для большинства,не будет здесь дешёвого кредита,да и девальвация,по идее дающая импульс для производства и экспорта сыграет большее в карман олигархов-экспортеров,удешевив их издержки.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:28

  Амвросий написав:
  sergey_sryvkin написав:Проясніть, будь ласка.
Чому зарплати при девальвації мають рости (у кого?..), і чому швидше за ціни?..


Зарплаты растут быстрее, чем цены потому что имеется некоторый временной лаг между производством товара и его покупкой. На момент производства стоимость труда одна. На момент покупки (через некоторое время) при девальвации стоимость труда уже выше.


Вы забываете, что получение денег происходит не в момент производства, а ПОСЛЕ реализации. С определенным лагом...
Т.е. произведя продукт работник получает деньги за продукт, произведенный в прошлом, и проданный в прошлом за более низкую цену.
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:29

  Alex2006 написав:Ага, загонялы про "стулья" каждый раз пишут, а в итоге баксодержатели как обычно в пролете :)


Т.е. в 14-15 годах баксодержатели были в пролете?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:32

Середньорічна-зважена + вуса

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!

Зображення

Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,0325(-0,0536). ПІДРОСЛИ. Йшло догори по 3,25 копійки за добу. Це в 1,6 разів повільніше чим падало тижнем раніше.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,0055(+ 0,0074). СерРічна росла на тижні в середньому по + 0,55 копійки за добу. Це в 1,34 рази повільніше. Потяг повільно йде на ..., та ще й гальмує і все ніяк не перетне й 26 грн./дол. :(

Повні оберти МБ за тиждень 1180,0172(1715,8065) млн. долярів. Добряче впали. Та робочий тиждень на добу коротчий. Проте середні оберти за тиждень також добряче впали і склали 295,00 (343,16) млн.дол. І вони лишаються меньшими за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 368,24(371,01) млн. грн., які знову також припали. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Літо! Ділова активність стухає не дивлячись на послаблення карантину. Та й вірус не хоче поспішати відступати. Зараз тільки в медицині діловий напряг.

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,7320(26,6424) грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 25,9229(25,9009) грн./дол. і це на 0,81(0,73) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто вигода по року при продажі доляра 3.12(2.83) відсотка. Виросла! :idea:

Доляр по року перекуплено на 81 копійку :!:

Кому потрібна гривня, доляр треба продавати. Не дивлячись на те, що НБУ "титанічними" зусиллями викупав в пʼятницю валюту так, що гривня впала на 13 з гаком копійок, та поточний курс не дістав верхньої границі весняно-літнього коридору комфорту останніх 3 років, та пішов знову вниз.

Ще треба намотати на вуса те, що, чи то завдяки НБУ, чи ще чомусь, гривня падає на момент заходження МВФівських коштів. Я вже казав що так було і раніше.

Прийшов час Вангувати!
Середньорічна зважена на відміну від поточного курсу гладка лінія!!! Тому можно спробувати подовжити іі аналітично у майбутнє.

Я поробив екстраполяції у майбутнє, які і назвав вусами кота. Є пʼять вус:
- лінійний Y=A*X+B (проходить через дві останні крапки середньорічного зваженого за 2020 рік);
- логаріфмичний Y=A*ln(X)+B (який теж проходить через дві останні крапки);
- параболічний Y=A*X*X+B*X+C (який проходить через три останні крапки);
- гіперболічний Y=A/(X+B)+C (який проходить через три останні крапки);
- кубічний Y=A*X*X*X+B*X*X+C*X+D (проходить аж через чотири останні крапки).

Всі вуса тільки подовжені в майбутнє.

Зображення

Якщо взяти розбіжність значень середньорічного зваженого по всіх вусах на тиждень вперед, маємо коридор від 25,9521(25,9389) грн./дол.(кубічний вус) до 25,9817(26,1862) грн./дол. (параболічний вус). Повна розбіжність складає 2.96(24.73) копійки./дол. що є меньше за 0,1 відсотка.

Значення середньорічного зваженного на кінець тижня 25,9229 грн./дол. не попало у визначенний тижнем раніше діапазон. Воно меньше! І сталося це завдяки падінню середніх обертів за тиждень. Ділова активність все ще вщухає.

Лінійний і логарифмічний вуси на прикінець року обіймають 2017 рік. Логаріфм майже в нього влучив. Гіпербола біля 2016 і 2019 років.

СередньоТижневе зважене значення курсу доляра з початку тижня дорівнювало 26,6542(26,7104) грн./$. Воно ВПАЛО.

І BID НА ГОТІВЦІ ЗАРАЗ БІЛЬШЕ ЦІЄЇ ВЕЛИЧИНИ, А МІЖБАНК ПОГЛЯДАЄ ВНИЗ!!! :!:

І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 26,6542 грн./дол.!

Зображення

Подивитись минулий рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:35

  Амвросий написав:
  Alex2006 написав:Ага, загонялы про "стулья" каждый раз пишут, а в итоге баксодержатели как обычно в пролете :)


Т.е. в 14-15 годах баксодержатели были в пролете?


давайте вспомним 1916?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:37

  Grey001 написав:Вы забываете, что получение денег происходит не в момент производства, а ПОСЛЕ реализации. С определенным лагом...
Т.е. произведя продукт работник получает деньги за продукт, произведенный в прошлом, и проданный в прошлом за более низкую цену.


тут конечно может быть много нюансов. Но пока наблюдалась девальвация продукты и товары местного производства стоили заметно дешевле. Например можно было купить долларов, а через время обменять их на гривну и купить больше продуктов, чем если купить сразу. Плюс к этому при девальвации было выгодно экспортировать товары. Т.е. это хорошо стимулировало рост ВВП и развитие экономики.

С импортными товарами такое конечно не работало, цена на импорт буквально за несколько дней реагировала на изменение курса. А вот продукты питания и товары местного производства при девальвации всегда получалось покупать дешевле :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:38

  Искатель написав:
  Striker написав:В общем, пусть меня тут закидают тапками, но я решил слить доллары купленные по среднему курсу 27.95. Сдал по 26.73. План заключается в том, чтобы откупить потом назад доллары по меньшему курсу. Надеюсь на 26 в ближайшие пару месяцев. В ином случае, за примерно 5 месяцев отобью процентами курс 27.95. Как говорится, кто не рискует... :)

Вот ради такого поведения ситуация и моделировалась...
Увы, Вы будете не один такой.
Ну что ж... каждый сам для себя решает.

Когда население продает валюту,то будьте в меньшинстве.Покупайте.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:39

s0v7a

в этом году провалимся под сцену на 25.9?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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