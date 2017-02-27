Додано: Вів 16 чер, 2020 12:25

zРадио написав: Сибарит написав: zРадио написав: PS: правда, поскольку этого не делали уже 4 года, в нынешних условиях даже более ускоренная (например, 20% в год 2 года подряд) девальвация была бы оздоровительной мерой, стимулирующей экспорт, инвестиционный спрос и внутреннее потребление PS: правда, поскольку этого не делали уже 4 года, в нынешних условиях даже более ускоренная (например, 20% в год 2 года подряд) девальвация была бы оздоровительной мерой, стимулирующей экспорт, инвестиционный спрос и внутреннее потребление

Я тоже не люблю крайности и тоже считаю небольшую девальвацию желательной. Но только с одним условием - она не должна быть совсем уж искусственной. Управлять курсом вручную не стоит, а естественным путем пока не очень получается.

А вот оглядываться на 4 года назад я бы не стал - это уже история. Важны не абсолютные цифры, а динамика. 7-8% в год были бы благом, независимо от предыдущей динамики. Я тоже не люблю крайности и тоже считаю небольшую девальвацию желательной. Но только с одним условием - она не должна быть совсем уж искусственной. Управлять курсом вручную не стоит, а естественным путем пока не очень получается.А вот оглядываться на 4 года назад я бы не стал - это уже история. Важны не абсолютные цифры, а динамика. 7-8% в год были бы благом, независимо от предыдущей динамики.



Согласен с вами. Что до предпосылок девальвации - эмиссию 20-25 млрд гривен в месяц до конца года с целью либерализации кредитования бизнеса, пожалуй, нельзя назвать искусственной, ведь так? Но вот если по сговору лиц (коммерческий банк-НБУ) эти деньги вместо реальной экономики будут направляться на межбанк, как в 2008-м и 2014-м, то это уже другое. И это то, что я НЕ предлагаю Согласен с вами. Что до предпосылок девальвации - эмиссию 20-25 млрд гривен в месяц до конца года с целью либерализации кредитования бизнеса, пожалуй, нельзя назвать искусственной, ведь так?Но вот если по сговору лиц (коммерческий банк-НБУ) эти деньги вместо реальной экономики будут направляться на межбанк, как в 2008-м и 2014-м, то это уже другое. И это то, что я НЕ предлагаю

И даже не особо на межбанк.Эти деньги идут на финансирование долгов и дыры в бюджете.Для того и опускается ставка,чтобы сделать эти процессы дешевле.Никто, повторяю, НИКТО во власти за все время Незалежности не собирался и пока не собирается давать дешёвый и доступный кредит малому бизнесу и потребителям.Почему?Тогда найдется мало желающих работать за гроши, а мощный и многочисленный частный бизнес обязательно создаст и,что ещё важнее,реализует запрос на политическое обслуживание своих интересов и представительство во власти,а эта прямая угроза правящей на деле олигархии,обслуживающему ее политическому классу,чиновничеству и прочей обслуге (из которой и происходит нынешний гарант).Эта страна пока для меньшинства,а не для большинства,не будет здесь дешёвого кредита,да и девальвация,по идее дающая импульс для производства и экспорта сыграет большее в карман олигархов-экспортеров,удешевив их издержки.