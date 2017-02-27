Striker написав:В общем, пусть меня тут закидают тапками, но я решил слить доллары купленные по среднему курсу 27.95. Сдал по 26.73. План заключается в том, чтобы откупить потом назад доллары по меньшему курсу. Надеюсь на 26 в ближайшие пару месяцев. В ином случае, за примерно 5 месяцев отобью процентами курс 27.95. Как говорится, кто не рискует...
Вот ради такого поведения ситуация и моделировалась... Увы, Вы будете не один такой. Ну что ж... каждый сам для себя решает.
Когда население продает валюту,то будьте в меньшинстве.Покупайте.
надо всегда идти против рынка
понаблюдав за курсом рубля за последние 30 лет епртина маслом: сначала грандиозный взлёт, затем через месяц - два возвращается рупь к стартовым позициям тоже и с гривной в период 2014 - 2018 года после девальвации гривны глупо было ждать ещё её продолжения закон нашего рынка: грянула девальвация: ВСЮ ГРИВНУ НА ГРИМВНЕДЕПО , ОТОБЬЁТ ДЕПО ВСЕ ПОТЕРИ от девальвации в кризис савка рефинансирования взлетает до небес, вслед за ней взлетают стаки по гривнедепо. При приближении очередного кризиса ставка рефинасирования сильно понижается, ставки по депозитам тоже мои наблюдения (на Нобелевскую не претендую) всё на поверхности Азы, но про них забывает большинство
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 16 чер, 2020 12:50, всього редагувалось 3 разів.
Так что надо налаживать справедливые суды и полицию,защиту частной собственности на всех уровнях,давать по рукам коррупционерам и барыгам всех мастей и всё наладится,а пока ждём,думаю развязка будет политическая,которая перейдёт в экономическую, хотя может и экономика будет первична,может даже дядька вовка пойдёт на прорыв,нужна и вода в Крым,и кремлёвским мечтателям нужен выхлоп от инвестиций в зекоманду,так что они могут толкнуть экономику каким нибудь форсмажором,как только почувствуют что эффект от шатания будет ощутимым и даст результат./// Somilitark,уж не знаю,какая будет развязка,один Господь то ведает,но даже для того,чтобы реализовать 3 первых пункта про суды,полицию и собственность,в теперешних политических условиях надо 10 миллионов народа,вооруженных не только вилами и хотя бы одна гильотина.Сопротивление будет и серьезное,ибо им есть что терять.И второй сценарий-доцарюют до того,что рухнет просто все и строить придется с руин.Пока что на ум приходят слова:как жалок шут на троне короля,как глуп народ,который то позволил.