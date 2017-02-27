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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5664566556665667

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 383
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
39
27.01-27.5
14%
53
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 383
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:40

  goldfinger написав:
  Искатель написав:
  Striker написав:В общем, пусть меня тут закидают тапками, но я решил слить доллары купленные по среднему курсу 27.95. Сдал по 26.73. План заключается в том, чтобы откупить потом назад доллары по меньшему курсу. Надеюсь на 26 в ближайшие пару месяцев. В ином случае, за примерно 5 месяцев отобью процентами курс 27.95. Как говорится, кто не рискует... :)

Вот ради такого поведения ситуация и моделировалась...
Увы, Вы будете не один такой.
Ну что ж... каждый сам для себя решает.

Когда население продает валюту,то будьте в меньшинстве.Покупайте.


надо всегда идти против рынка :!:

понаблюдав за курсом рубля за последние 30 лет епртина маслом: сначала грандиозный взлёт, затем через месяц - два возвращается рупь к стартовым позициям
тоже и с гривной в период 2014 - 2018 года
после девальвации гривны глупо было ждать ещё её продолжения
закон нашего рынка: грянула девальвация: ВСЮ ГРИВНУ НА ГРИМВНЕДЕПО , ОТОБЬЁТ ДЕПО ВСЕ ПОТЕРИ от девальвации
в кризис савка рефинансирования взлетает до небес, вслед за ней взлетают стаки по гривнедепо.
При приближении очередного кризиса ставка рефинасирования сильно понижается, ставки по депозитам тоже
мои наблюдения (на Нобелевскую не претендую) всё на поверхности Азы, но про них забывает большинство
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 16 чер, 2020 12:50, всього редагувалось 3 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:42

26.73-26.78/26.83-26.85

П.С.
и да
в Киеве курс меньше
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:50

Так что надо налаживать справедливые суды и полицию,защиту частной собственности на всех уровнях,давать по рукам коррупционерам и барыгам всех мастей и всё наладится,а пока ждём,думаю развязка будет политическая,которая перейдёт в экономическую, хотя может и экономика будет первична,может даже дядька вовка пойдёт на прорыв,нужна и вода в Крым,и кремлёвским мечтателям нужен выхлоп от инвестиций в зекоманду,так что они могут толкнуть экономику каким нибудь форсмажором,как только почувствуют что эффект от шатания будет ощутимым и даст результат.///
Somilitark,уж не знаю,какая будет развязка,один Господь то ведает,но даже для того,чтобы реализовать 3 первых пункта про суды,полицию и собственность,в теперешних политических условиях надо 10 миллионов народа,вооруженных не только вилами и хотя бы одна гильотина.Сопротивление будет и серьезное,ибо им есть что терять.И второй сценарий-доцарюют до того,что рухнет просто все и строить придется с руин.Пока что на ум приходят слова:как жалок шут на троне короля,как глуп народ,который то позволил.
goldfinger
 
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