Додано: Вів 16 чер, 2020 12:40

goldfinger написав: Искатель написав: Striker написав: В общем, пусть меня тут закидают тапками, но я решил слить доллары купленные по среднему курсу 27.95. Сдал по 26.73. План заключается в том, чтобы откупить потом назад доллары по меньшему курсу. Надеюсь на 26 в ближайшие пару месяцев. В ином случае, за примерно 5 месяцев отобью процентами курс 27.95. Как говорится, кто не рискует... В общем, пусть меня тут закидают тапками, но я решил слить доллары купленные по среднему курсу 27.95. Сдал по 26.73. План заключается в том, чтобы откупить потом назад доллары по меньшему курсу. Надеюсь на 26 в ближайшие пару месяцев. В ином случае, за примерно 5 месяцев отобью процентами курс 27.95. Как говорится, кто не рискует...

Вот ради такого поведения ситуация и моделировалась...

Увы, Вы будете не один такой.

Ну что ж... каждый сам для себя решает. Вот ради такого поведения ситуация и моделировалась...Увы, Вы будете не один такой.Ну что ж... каждый сам для себя решает.

Когда население продает валюту,то будьте в меньшинстве.Покупайте. Когда население продает валюту,то будьте в меньшинстве.Покупайте.

надо всегда идти против рынка

после девальвации гривны глупо было ждать ещё её продолжения

закон нашего рынка: грянула девальвация: ВСЮ ГРИВНУ НА ГРИМВНЕДЕПО , ОТОБЬЁТ ДЕПО ВСЕ ПОТЕРИ от девальвации

понаблюдав за курсом рубля за последние 30 лет епртина маслом: сначала грандиозный взлёт, затем через месяц - два возвращается рупь к стартовым позициямтоже и с гривной в период 2014 - 2018 годав кризис савка рефинансирования взлетает до небес, вслед за ней взлетают стаки по гривнедепо.При приближении очередного кризиса ставка рефинасирования сильно понижается, ставки по депозитам тожемои наблюдения (на Нобелевскую не претендую) всё на поверхности Азы, но про них забывает большинство