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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5664566556665667

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 384
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
40
27.01-27.5
14%
53
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:50

Так что надо налаживать справедливые суды и полицию,защиту частной собственности на всех уровнях,давать по рукам коррупционерам и барыгам всех мастей и всё наладится,а пока ждём,думаю развязка будет политическая,которая перейдёт в экономическую, хотя может и экономика будет первична,может даже дядька вовка пойдёт на прорыв,нужна и вода в Крым,и кремлёвским мечтателям нужен выхлоп от инвестиций в зекоманду,так что они могут толкнуть экономику каким нибудь форсмажором,как только почувствуют что эффект от шатания будет ощутимым и даст результат.///
Somilitark,уж не знаю,какая будет развязка,один Господь то ведает,но даже для того,чтобы реализовать 3 первых пункта про суды,полицию и собственность,в теперешних политических условиях надо 10 миллионов народа,вооруженных не только вилами и хотя бы одна гильотина.Сопротивление будет и серьезное,ибо им есть что терять.И второй сценарий-доцарюют до того,что рухнет просто все и строить придется с руин.Пока что на ум приходят слова:как жалок шут на троне короля,как глуп народ,который то позволил.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:53

Уже несколько лет отслеживаю динамику цен по некоторым высокотехнологичным (но не ширпотребным) товарам, которые в Украине не производят и возможен только импорт.

Где-то с октября 2019 местные цены на импортные товары стали заметно расти. При этом цена в долларах за пределами Украины на товар не меняется. Последний раз цена в Украине увеличились 23.03.2020 на 4%. При этом на данный момент цена в Украине на товар на 20% выше чем за пределами Украины. Это очень хорошая цена у оптового продавца, который закупает продукцию оптом с хорошими скидками от производителя, поэтому маржа у него намного выше 20%

До 03.03.2019 таких больших накруток не наблюдалось. До этого товар в Украине можно было купить почти по той-же цене, что и в США или Европе. Интересно, с чем связано такое сильное повышение маржи на импортные товары?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 13:06

  Амвросий написав:Интересно, с чем связано такое сильное повышение маржи на импортные товары?

Деньги очень нужны (с)
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 13:07

  Амвросий написав:Согласен, но пока идет загон в гривну есть смысл рискнуть. Сам накупил гривны по 27. Тут главное не оказаться последним, потому что когда пойдет движение в обратную сторону стульев на всех не хватит :mrgreen:


Как говорит один мой знакомый валютчик, "двери узкие". Суть та же. Падают на 3-5 копеек, а расти будут за день на 50-70. Надо просчитывать риски.
Искатель
 
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4
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 13:10

  Yuri_61 написав:грянула девальвация: ВСЮ ГРИВНУ НА ГРИМВНЕДЕПО , ОТОБЬЁТ ДЕПО ВСЕ ПОТЕРИ от девальвации


Возможно пару месяцев назад это имело смысл. Сейчас ставки на гривнедепо не покрывают инфляцию. Поэтому грянула девальвация - всё в доллар/евро и всё, в гривну только на хлебушек по крайней мере пока ставки на депо не выростут. :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 16 чер, 2020 13:22, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 13:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:после девальвации гривны глупо было ждать ещё её продолжения


вспоминайте 2014
девал на 50(!)% казалось бы можно выпрыгивать и на грндепо
а потом шарах! и еще на 100%
это если бы сейчас обвалились на 37 и через полгода на 70.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 13:14

  Moneta написав:вспоминайте 2014
девал на 50(!)% казалось бы можно выпрыгивать и на грндепо
а потом шарах! и еще на 100%


поймавшему дно, второе дно в подарок :mrgreen:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 13:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Интересно, с чем связано такое сильное повышение маржи на импортные товары?

Я не знаю, о каком именно товаре идет речь, но в общем случае это обычно связано с ростом покупательной способности. Прибыль в торговле также циклична, как и кризисы.
До 14 года накрутки тоже были высокие. Потом кратная девальвация, денег у одних нет, а другие в панике боятся их тратить, спрос минимальный - торговля ставит минимальные цены, чтобы выжить. Цены на импорт в долларах тогда обвалились очень существенно. Потом постепенно стали обрастать жирком, спрос стал увеличиваться - цены потихоньку растут. На разные товары график роста разный, поскольку есть первоочередные потребности, а есть и не очень, но общий принцип одинаков. Снова станет совсем плохо - снова торговля ужмется.
Не стоит никого в этом обвинять - товар продается всегда за максимальную цену, за которую мы согласны покупать. И плакать по поводу высоких цен не стоит. Психологически повышение цен неприятно, но при высоких ценах мы всегда живем лучше.
Я прекрасно помню 2007, когда за бензин мы платили по 1.5 бакса, на дорогах было не протолкнуться и мы многое могли себе позволить, хоть и ворчали. Но ворчим мы всегда :)
Это был не первый цикл, и не только у нас - так работает рыночная экономика.

Выход у нас только один - научиться тратить деньги с удовольствием :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:12

«Газпром» прекратил раскрывать объемы поставок газа в непризнанные Донецкую и Луганскую народную республики.

По итогам первого квартала компания отчиталась о нулевой прокачке газа в Украину, на которую более пяти лет «записывала» снабжение ДНР и ЛНР.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:21

  Moneta написав:
  Yuri_61 написав:после девальвации гривны глупо было ждать ещё её продолжения


вспоминайте 2014
девал на 50(!)% казалось бы можно выпрыгивать и на грндепо
а потом шарах! и еще на 100%
это если бы сейчас обвалились на 37 и через полгода на 70.

Не факт.70 при полном хаосе.
goldfinger
 
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