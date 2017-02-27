Додано: Вів 16 чер, 2020 13:48

Амвросий написав: Интересно, с чем связано такое сильное повышение маржи на импортные товары? Интересно, с чем связано такое сильное повышение маржи на импортные товары?

Я не знаю, о каком именно товаре идет речь, но в общем случае это обычно связано с ростом покупательной способности. Прибыль в торговле также циклична, как и кризисы.До 14 года накрутки тоже были высокие. Потом кратная девальвация, денег у одних нет, а другие в панике боятся их тратить, спрос минимальный - торговля ставит минимальные цены, чтобы выжить. Цены на импорт в долларах тогда обвалились очень существенно. Потом постепенно стали обрастать жирком, спрос стал увеличиваться - цены потихоньку растут. На разные товары график роста разный, поскольку есть первоочередные потребности, а есть и не очень, но общий принцип одинаков. Снова станет совсем плохо - снова торговля ужмется.Не стоит никого в этом обвинять - товар продается всегда за максимальную цену, за которую мы согласны покупать. И плакать по поводу высоких цен не стоит. Психологически повышение цен неприятно, но при высоких ценах мы всегда живем лучше.Я прекрасно помню 2007, когда за бензин мы платили по 1.5 бакса, на дорогах было не протолкнуться и мы многое могли себе позволить, хоть и ворчали. Но ворчим мы всегдаЭто был не первый цикл, и не только у нас - так работает рыночная экономика.Выход у нас только один - научиться тратить деньги с удовольствием