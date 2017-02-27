Так что надо налаживать справедливые суды и полицию,защиту частной собственности на всех уровнях,давать по рукам коррупционерам и барыгам всех мастей и всё наладится,а пока ждём,думаю развязка будет политическая,которая перейдёт в экономическую, хотя может и экономика будет первична,может даже дядька вовка пойдёт на прорыв,нужна и вода в Крым,и кремлёвским мечтателям нужен выхлоп от инвестиций в зекоманду,так что они могут толкнуть экономику каким нибудь форсмажором,как только почувствуют что эффект от шатания будет ощутимым и даст результат./// Somilitark,уж не знаю,какая будет развязка,один Господь то ведает,но даже для того,чтобы реализовать 3 первых пункта про суды,полицию и собственность,в теперешних политических условиях надо 10 миллионов народа,вооруженных не только вилами и хотя бы одна гильотина.Сопротивление будет и серьезное,ибо им есть что терять.И второй сценарий-доцарюют до того,что рухнет просто все и строить придется с руин.Пока что на ум приходят слова:как жалок шут на троне короля,как глуп народ,который то позволил.
Уже несколько лет отслеживаю динамику цен по некоторым высокотехнологичным (но не ширпотребным) товарам, которые в Украине не производят и возможен только импорт.
Где-то с октября 2019 местные цены на импортные товары стали заметно расти. При этом цена в долларах за пределами Украины на товар не меняется. Последний раз цена в Украине увеличились 23.03.2020 на 4%. При этом на данный момент цена в Украине на товар на 20% выше чем за пределами Украины. Это очень хорошая цена у оптового продавца, который закупает продукцию оптом с хорошими скидками от производителя, поэтому маржа у него намного выше 20%
До 03.03.2019 таких больших накруток не наблюдалось. До этого товар в Украине можно было купить почти по той-же цене, что и в США или Европе. Интересно, с чем связано такое сильное повышение маржи на импортные товары?
Амвросий написав:Согласен, но пока идет загон в гривну есть смысл рискнуть. Сам накупил гривны по 27. Тут главное не оказаться последним, потому что когда пойдет движение в обратную сторону стульев на всех не хватит
Как говорит один мой знакомый валютчик, "двери узкие". Суть та же. Падают на 3-5 копеек, а расти будут за день на 50-70. Надо просчитывать риски.
Yuri_61 написав:грянула девальвация: ВСЮ ГРИВНУ НА ГРИМВНЕДЕПО , ОТОБЬЁТ ДЕПО ВСЕ ПОТЕРИ от девальвации
Возможно пару месяцев назад это имело смысл. Сейчас ставки на гривнедепо не покрывают инфляцию. Поэтому грянула девальвация - всё в доллар/евро и всё, в гривну только на хлебушек по крайней мере пока ставки на депо не выростут.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 16 чер, 2020 13:22, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий написав:Интересно, с чем связано такое сильное повышение маржи на импортные товары?
Я не знаю, о каком именно товаре идет речь, но в общем случае это обычно связано с ростом покупательной способности. Прибыль в торговле также циклична, как и кризисы. До 14 года накрутки тоже были высокие. Потом кратная девальвация, денег у одних нет, а другие в панике боятся их тратить, спрос минимальный - торговля ставит минимальные цены, чтобы выжить. Цены на импорт в долларах тогда обвалились очень существенно. Потом постепенно стали обрастать жирком, спрос стал увеличиваться - цены потихоньку растут. На разные товары график роста разный, поскольку есть первоочередные потребности, а есть и не очень, но общий принцип одинаков. Снова станет совсем плохо - снова торговля ужмется. Не стоит никого в этом обвинять - товар продается всегда за максимальную цену, за которую мы согласны покупать. И плакать по поводу высоких цен не стоит. Психологически повышение цен неприятно, но при высоких ценах мы всегда живем лучше. Я прекрасно помню 2007, когда за бензин мы платили по 1.5 бакса, на дорогах было не протолкнуться и мы многое могли себе позволить, хоть и ворчали. Но ворчим мы всегда Это был не первый цикл, и не только у нас - так работает рыночная экономика.
Выход у нас только один - научиться тратить деньги с удовольствием