1.«БПС-Сбербанк» следующий в очереди на раскулачивание?
«Интеграл», «Белэнергозащита», «Минскэнерго» и многие другие предприятия объявили о переходе на обслуживание в другие банки. Преимущественно — в государственный «Беларусбанк». Работникам предприятий, соответственно, необходимо оформлять новые зарплатные карточки.
При этом, стало известно, что в «БПС-Сбербанке» экстренно меняют Наблюдательный совет и устраивают внеочередное собрание акционеров.
Напомним, что более 98% акций принадлежит «Сбербанку России».
2. подписчики сообщают, что в банкоматах и отделениях захваченного государством «Белгазпромбанка» серьёзные проблемы с наличием валюты.
Однако это не отменяет очереди из людей, которые всё-таки пытаются снять свои сбережения.
И их можно понять. Банковская система страны полностью исчерпала свой кредит доверия и совсем не исключено, что луканомика будет вынуждена пополняться за счёт вкладов граждан.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................16.06.2020...............17.06.2020 дата розрахунку...............15.06.2020................16.06.2020 Євро..................................30,2062.....................30,239 Долар США.......................26,844.......................26,7424 После полудня доллар отыграл 1 копейку. Гривна укрепилась на 11 копеек, отыграв вчерашнее падение. Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, бодро пошли вниз, сразу сузив спред до рабочих 2 копеек. Минут за 25 упали на 6 копеек. Воспользовавшись ситуацией, НБУ выполнил план по закупкам в резервы. После этого установилось равновесие и до 12 больше движений не было. Утреннее ослабление доллара снова коррелирует с его поведением на мировых рынках, его индекс вчера вечером серьезно упал. Относительно евро мы падаем. НБУ вчера на рынок не выходил. Перед обедом концепция поменялась, наметился небольшой дефицит валюты, и котировки выросли на 2 копейки. И опять это вполне соответствует начавшемуся с утра небольшому росту индекса доллара. После очень короткой обеденной паузы выросли еще на копейку, расширив спред до 3 копеек, что может означать падение оборотов. О раннем завершении активной фазы торгов говорит и скромное изменение средневзвешенного после полудня. Официальный курс встретили котировками 26.7600 - 26.7900. За день снизились на 3 копейки относительно открытия и на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия. Еще одна сессия завершилась практически там же, где и началась.
Этот день в истории: 2019 - 26.4219 (+1) +32 2018 - 26.3155 (+10) +43
Амвросий написав:До 03.03.2019 таких больших накруток не наблюдалось. До этого товар в Украине можно было купить почти по той-же цене, что и в США или Европе. Интересно, с чем связано такое сильное повышение маржи на импортные товары?
Це може бути просто такий маркетинг виробника. Він відбувається коли через певні обставини (наприклад вірус КОВІД) попит дуже падає або коли з'являється новий виробник товару чи послуги. В таких випадках (коли все одно багато не заробиш), є резон захопити якомога більшу долю ринку, щоб потім коли ціни підвищаться заробити за рахунок збільшеної кількості клієнтів. (так зараз роблять Саудити із нафтою) Але якщо для високотехнологічного товару який вас цікавить Україна не є великим ринком збуту, то відповідно демпінгувати щоб захоплювати маленький ринок тут не має резону. І тому офіційний імпортер цього товару має вищі вхідні ціни ніж такий же імпортер наприклад в Польщі чи Угорщині. Плюс Україна - це країна третього світу із певними ризиками ведення бізнесу. Ці ризики теж закладаються у відпускну ціну товару виробника (за винятком коли імпортер заплатить 100% передоплату, але нащо воно йому треба?). Іноді націнка за ризики може бути суттєвою (5-7-10%). Плюс ще те, що додав шановний Сибарит. Плюс проблеми із логістикою (знову ж таки через Ковід) Таким чином ви і отримуєте ситуацію коли за один і той же товар у різних країнах різні роздрібні ціни. Через таку різність цін і існує поняття - "Сіровози". Це компанії які легально завозять товар знаходячи кращу вхідну ціну в котромусь регіоні і таким чином "п'ють кров" (гроші ) у офіціала.
Франківськ Долар 26,7/26,85 Нарешті прийшло прояснення. Зранку навколо були тумани. Грибів не має. Надто мокро. Місто ожило. Затори. Якщо знову на карантин - буде біда.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!