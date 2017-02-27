Додано: Вів 16 чер, 2020 16:32

Амвросий написав: До 03.03.2019 таких больших накруток не наблюдалось. До этого товар в Украине можно было купить почти по той-же цене, что и в США или Европе. Интересно, с чем связано такое сильное повышение маржи на импортные товары? До 03.03.2019 таких больших накруток не наблюдалось. До этого товар в Украине можно было купить почти по той-же цене, что и в США или Европе. Интересно, с чем связано такое сильное повышение маржи на импортные товары?

Це може бути просто такий маркетинг виробника.Він відбувається коли через певні обставини (наприклад вірус КОВІД) попит дуже падає або коли з'являється новий виробник товару чи послуги.В таких випадках (коли все одно багато не заробиш), є резон захопити якомога більшу долю ринку, щоб потім коли ціни підвищаться заробити за рахунок збільшеної кількості клієнтів. (так зараз роблять Саудити із нафтою)Але якщо для високотехнологічного товару який вас цікавить Україна не є великим ринком збуту, то відповідно демпінгувати щоб захоплювати маленький ринок тут не має резону. І тому офіційний імпортер цього товару має вищі вхідні ціни ніж такий же імпортер наприклад в Польщі чи Угорщині.Плюс Україна - це країна третього світу із певними ризиками ведення бізнесу. Ці ризики теж закладаються у відпускну ціну товару виробника (за винятком коли імпортер заплатить 100% передоплату, але нащо воно йому треба?). Іноді націнка за ризики може бути суттєвою (5-7-10%).Плюс ще те, що додав шановний Сибарит.Плюс проблеми із логістикою (знову ж таки через Ковід)Таким чином ви і отримуєте ситуацію коли за один і той же товар у різних країнах різні роздрібні ціни.Через таку різність цін і існує поняття - "Сіровози". Це компанії які легально завозять товар знаходячи кращу вхідну ціну в котромусь регіоні і таким чином "п'ють кров" (гроші) у офіціала.ФранківськДолар 26,7/26,85 Нарешті прийшло прояснення. Зранку навколо були тумани. Грибів не має. Надто мокро. Місто ожило. Затори. Якщо знову на карантин - буде біда.