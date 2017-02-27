1.«БПС-Сбербанк» следующий в очереди на раскулачивание?
«Интеграл», «Белэнергозащита», «Минскэнерго» и многие другие предприятия объявили о переходе на обслуживание в другие банки. Преимущественно — в государственный «Беларусбанк». Работникам предприятий, соответственно, необходимо оформлять новые зарплатные карточки.
При этом, стало известно, что в «БПС-Сбербанке» экстренно меняют Наблюдательный совет и устраивают внеочередное собрание акционеров.
Напомним, что более 98% акций принадлежит «Сбербанку России».
2. подписчики сообщают, что в банкоматах и отделениях захваченного государством «Белгазпромбанка» серьёзные проблемы с наличием валюты.
Однако это не отменяет очереди из людей, которые всё-таки пытаются снять свои сбережения.
И их можно понять. Банковская система страны полностью исчерпала свой кредит доверия и совсем не исключено, что луканомика будет вынуждена пополняться за счёт вкладов граждан.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................16.06.2020...............17.06.2020 дата розрахунку...............15.06.2020................16.06.2020 Євро..................................30,2062.....................30,239 Долар США.......................26,844.......................26,7424 После полудня доллар отыграл 1 копейку. Гривна укрепилась на 11 копеек, отыграв вчерашнее падение. Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, бодро пошли вниз, сразу сузив спред до рабочих 2 копеек. Минут за 25 упали на 6 копеек. Воспользовавшись ситуацией, НБУ выполнил план по закупкам в резервы. После этого установилось равновесие и до 12 больше движений не было. Утреннее ослабление доллара снова коррелирует с его поведением на мировых рынках, его индекс вчера вечером серьезно упал. Относительно евро мы падаем. НБУ вчера на рынок не выходил. Перед обедом концепция поменялась, наметился небольшой дефицит валюты, и котировки выросли на 2 копейки. И опять это вполне соответствует начавшемуся с утра небольшому росту индекса доллара. После очень короткой обеденной паузы выросли еще на копейку, расширив спред до 3 копеек, что может означать падение оборотов. О раннем завершении активной фазы торгов говорит и скромное изменение средневзвешенного после полудня. Официальный курс встретили котировками 26.7600 - 26.7900. За день снизились на 3 копейки относительно открытия и на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия. Еще одна сессия завершилась практически там же, где и началась.
Этот день в истории: 2019 - 26.4219 (+1) +32 2018 - 26.3155 (+10) +43
Амвросий написав:До 03.03.2019 таких больших накруток не наблюдалось. До этого товар в Украине можно было купить почти по той-же цене, что и в США или Европе. Интересно, с чем связано такое сильное повышение маржи на импортные товары?
Це може бути просто такий маркетинг виробника. Він відбувається коли через певні обставини (наприклад вірус КОВІД) попит дуже падає або коли з'являється новий виробник товару чи послуги. В таких випадках (коли все одно багато не заробиш), є резон захопити якомога більшу долю ринку, щоб потім коли ціни підвищаться заробити за рахунок збільшеної кількості клієнтів. (так зараз роблять Саудити із нафтою) Але якщо для високотехнологічного товару який вас цікавить Україна не є великим ринком збуту, то відповідно демпінгувати щоб захоплювати маленький ринок тут не має резону. І тому офіційний імпортер цього товару має вищі вхідні ціни ніж такий же імпортер наприклад в Польщі чи Угорщині. Плюс Україна - це країна третього світу із певними ризиками ведення бізнесу. Ці ризики теж закладаються у відпускну ціну товару виробника (за винятком коли імпортер заплатить 100% передоплату, але нащо воно йому треба?). Іноді націнка за ризики може бути суттєвою (5-7-10%). Плюс ще те, що додав шановний Сибарит. Плюс проблеми із логістикою (знову ж таки через Ковід) Таким чином ви і отримуєте ситуацію коли за один і той же товар у різних країнах різні роздрібні ціни. Через таку різність цін і існує поняття - "Сіровози". Це компанії які легально завозять товар знаходячи кращу вхідну ціну в котромусь регіоні і таким чином "п'ють кров" (гроші ) у офіціала.
Франківськ Долар 26,7/26,85 Нарешті прийшло прояснення. Зранку навколо були тумани. Грибів не має. Надто мокро. Місто ожило. Затори. Якщо знову на карантин - буде біда.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
всё последние лерыны и рожковой друганы покинули рынок бумаг в конце мая начале июня и курс теперь только уверенными шагами будет идти вверх. не плохо братва(ИНВЕСТОРЫ)на бумагах заработали за год с курсами 27-26 и доходностью 18% годовых
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Міністр розвитку економіки Ігор Петрашко заявив, що в Україні склалася катастрофічна ситуація з інфляцією.
Про це він сказав у вівторок, 16 червня, повідомив "Інтерфакс-Україна". "Макропрогноз, який став основою бюджету, передбачає інфляцію в районі 11%. Інфляція НБУ передбачалася в районі 5-8-6%. У нас зараз склалася катастрофічна ситуація з інфляцією – це дуже погана тенденція", – зазначив Петрашко.
За даними Держстату, в річному вимірі інфляція за підсумками травня-2020 сповільнилася до 1,7% з 2,1% за підсумками квітня, 2,3% за підсумками березня. Інфляція 2019 року становила 4,1%.
"Всі країни Євросоюзу й США також борються з цим фактом, тому що це означає падіння конкурентоспроможності та депресію щодо зарплат для працівників. І, оскільки Україна не розташована в зоні євро та американській, депресію також щодо торговельних балансів. Тому ми на сьогодні думаємо над тим , як стимулювати економіку, зокрема програмами, за якими працюємо з банками, і президент заявляв про необхідність знайти варіанти, як банки "дотиснути", – пояснив міністр.
"Нам потрібно, щоб банки почали видавати кошти в економіку, щоб у нас було збільшено пропозицію грошей", – зазначив Петрашко.
Водночас він додав, що міністерство не має наміру позапланово переглядати макропрогноз, хоча й ретельно моніторить ситуацію.
Амвросий написав:Интересно, с чем связано такое сильное повышение маржи на импортные товары?
вероятно, со снижением оборотов = увеличением доли условно постоянных затрат в себестоимости.
Конечно, это толкает и стимулирует поднять цены, но это же прямая дорога в порочный круг для бизнеса - мало продаж -> цены поднял -> продаж стало еще меньше.
Тут без учета других факторов найти правильный выход нельзя. Надо рассмотреть ситуацию поэтому чуть шире.
Прошу прощения, но нужно все таки найти более структурированное объяснение у классиков по экономике. В частности в классической экономической теории есть понятие эластичности спроса по цене. Эластичность спроса на товары бывает высокой, умеренной и низкой. Она зависит от этапа жизненного цикла товара на рынке, текущего числа реальных поставщиков товара на рынке (уровня конкуренции), текущего числа потенциальных покупателей на рынке.
В нашем случае ничего не известно об этапе жизненного цикла товара, так как товар не обозначен конкретно - известно только, что это импортный товар. Значит рыть нужно по другим факторам, от которых зависит эластичность спроса.
Очевидно, что снижение средней зарплаты по Украине в связи с корона-вирусом действует негативно на число потенциальных покупателей импортных товаров в целом. А раз так, то эластичность спроса на импортные товары по цене должна сначала резко вырости, так как все больше людей стало обращать внимание на цену при покупке. В таких условиях доходность реальных поставщиков снижается и они постепенно начинают приостанавливать свою деятельность (не могут покрыть свои постоянные затраты за счет уменьшившейся маржинальной прибыли от продажи импортного товара) и конкуренция среди оставшихся на рынке поставщиков постепенно снижается. Снижение конкуренции постепенно дает поставщикам возможность пойти на сговор друг с другом и договориться об одновременном поднятии цен с целью вернуть доходность от своей деятельности на приемлемый уровень. У них это получится, ведь всем оставшимся это выгодно.
После чего на рынок начнут возвращаться те поставщики, кто приостанавливал свою деятельность. И цены снова начнут снижаться. Так и формируются колебания цен, а вернее в нашем контексте наценки на импортный товар.
На определенном этапе возможна ситуация, когда один из приостановившихся ранее поставщиков неожиданно для остальных закупит импортный товар очень крупным!!! оптом и очень дешево, чем и обвалит розничный рынок. Но это будет позже. А пока...
Вывод: на сегодня это сговор оставшихся на рынке поставщиков импортных товаров.
jump написав:Міністр розвитку економіки Ігор Петрашко заявив, що в Україні склалася катастрофічна ситуація з інфляцією.
Про це він сказав у вівторок, 16 червня, повідомив "Інтерфакс-Україна". "Макропрогноз, який став основою бюджету, передбачає інфляцію в районі 11%. Інфляція НБУ передбачалася в районі 5-8-6%. У нас зараз склалася катастрофічна ситуація з інфляцією – це дуже погана тенденція", – зазначив Петрашко.
За даними Держстату, в річному вимірі інфляція за підсумками травня-2020 сповільнилася до 1,7% з 2,1% за підсумками квітня, 2,3% за підсумками березня. Інфляція 2019 року становила 4,1%.
"Всі країни Євросоюзу й США також борються з цим фактом, тому що це означає падіння конкурентоспроможності та депресію щодо зарплат для працівників. І, оскільки Україна не розташована в зоні євро та американській, депресію також щодо торговельних балансів. Тому ми на сьогодні думаємо над тим , як стимулювати економіку, зокрема програмами, за якими працюємо з банками, і президент заявляв про необхідність знайти варіанти, як банки "дотиснути", – пояснив міністр.
"Нам потрібно, щоб банки почали видавати кошти в економіку, щоб у нас було збільшено пропозицію грошей", – зазначив Петрашко.
Водночас він додав, що міністерство не має наміру позапланово переглядати макропрогноз, хоча й ретельно моніторить ситуацію.
Конфликт с "независимым НБУ" усугубляется. Экономика сегодня - это машина с двумя водителями.
Кабмину необходимо как-то финансировать огромный бюджетный дефицит, сложившийся из-за 30%-ного падения налоговых сборов, а НБУ - поддерживать европейский импорт и валютную доходность гривневых ОВГЗ.