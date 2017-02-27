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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5667566856695670>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 384
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
40
27.01-27.5
14%
53
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 17:14

  jump написав:Міністр розвитку економіки Ігор Петрашко заявив, що в Україні склалася катастрофічна ситуація з інфляцією.

Про це він сказав у вівторок, 16 червня, повідомив "Інтерфакс-Україна". "Макропрогноз, який став основою бюджету, передбачає інфляцію в районі 11%. Інфляція НБУ передбачалася в районі 5-8-6%. У нас зараз склалася катастрофічна ситуація з інфляцією – це дуже погана тенденція", – зазначив Петрашко.

За даними Держстату, в річному вимірі інфляція за підсумками травня-2020 сповільнилася до 1,7% з 2,1% за підсумками квітня, 2,3% за підсумками березня. Інфляція 2019 року становила 4,1%.

"Всі країни Євросоюзу й США також борються з цим фактом, тому що це означає падіння конкурентоспроможності та депресію щодо зарплат для працівників. І, оскільки Україна не розташована в зоні євро та американській, депресію також щодо торговельних балансів. Тому ми на сьогодні думаємо над тим , як стимулювати економіку, зокрема програмами, за якими працюємо з банками, і президент заявляв про необхідність знайти варіанти, як банки "дотиснути", – пояснив міністр.

"Нам потрібно, щоб банки почали видавати кошти в економіку, щоб у нас було збільшено пропозицію грошей", – зазначив Петрашко.

Водночас він додав, що міністерство не має наміру позапланово переглядати макропрогноз, хоча й ретельно моніторить ситуацію.

Общемировая проблема с серьезно подорванным спросом.Отсюда и низкая инфляция.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 17:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Інфляція спростувала цю заяву та стверджує, що в Україні склалася катастрофічна
ситуація з розвитком економіки та його міністрами, зокрема, з останніми двома. А також зі станом державної статистики.
Востаннє редагувалось matroSkin в Вів 16 чер, 2020 17:16, всього редагувалось 1 раз.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 17:15

  Serg-ik написав:
  zРадио написав:Однако, деньги из воздуха не берутся -

Они-то как раз и берутся ( делаются) из воздуха
А вот товары, которые мы хотим купить за деньги, из воздуха не берутся.
Исключение: бесплатный воздух для подкачки шин


Имелось в виду, что НБУ не печатает доллары :mrgreen: К большому сожалению, но это факт)
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 17:17

  matroSkin написав:Інфляція спростувала цю заяву та стверджує, що в Україні склалася катастрофічна
ситуація з розвитком економіки та його міністрами, зокрема, з останніми двома. А також зі станом державної статистики.


Перечитайте, вы суть не уловили
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 17:20

  buratinyo написав:Вывод: на сегодня это сговор оставшихся на рынке поставщиков импортных товаров.
На паралельній гілці описував як визначити підприємець-споживач це партнери..чи барига-лох
Отже
Якщо споживач.який купує в мене шоколадку за 25 грн, при цьому знає що на гуртівні вона коштує 20 грн... вважає мою націнку адекватною ( як плата за послуги і зручність) - значить ми партенри
Якщо споживач кричить ,що є ціна по 20 і я барига бо продаю по 25 - значить він лох який сам себе дурить(чого купує по 25 якщо має можливість купити по 20)

Так само і по цінам на імпорт
Чому відразу негативний епітет - сговор?
А може економічна необхідність?
А може аккамулювання прибутків для розширення?
А може збільшення витрат на логістику.яка в майбутньому приведе до поставки під двері квартири?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 17:27

  zРадио написав:
  matroSkin написав:
Інфляція спростувала цю заяву та стверджує, що в Україні склалася катастрофічна ситуація з розвитком економіки та його міністрами, зокрема, з останніми двома. А також зі станом державної статистики.


Перечитайте, вы суть не уловили

С - сарказм. Я думал, это очевидно :roll:

студент не помнит даже, что набрехал в последнем курсаче. не было там двузначной инфляции. как и курса 30, кстати, тоже. 29.5 - это не 30. а 5-6% таргета НБУ - это не 8%. пруф: https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/12/659274/
Востаннє редагувалось matroSkin в Вів 16 чер, 2020 17:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 17:32

  matroSkin написав:
  zРадио написав:
  matroSkin написав:
Інфляція спростувала цю заяву та стверджує, що в Україні склалася катастрофічна ситуація з розвитком економіки та його міністрами, зокрема, з останніми двома. А також зі станом державної статистики.


Перечитайте, вы суть не уловили

С - сарказм. Я думал, это очевидно


Сорян, не признал )
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 17:42

  Игорь Алексеевич написав:
  proftpd66 написав:И у всех бизнес упал на 90%.

у кого так упал бизнес на 90%???
магазины как работали так и работают. у нас в городе что то не появились объявы сдам помещ. все работают на своих местах. последний были объявы когда игорный бизнес ушёл. но смотрю простоя не было помещений. сразу ломбарды их подмяли.

Це що ж за місто таке дивне?! Прям як з казки! «І всьо у вас хорошо! С такім счастьєм і на свободє»...(Остап Сулєйман Берта Марія Бендер бей)
Прям Нью-Васюки!
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 18:07

  Игорь Алексеевич написав:
  proftpd66 написав:И у всех бизнес упал на 90%.

у кого так упал бизнес на 90%???
смотрю простоя не было помещений. сразу ломбарды их подмяли.

ломбарды-это круто. Это к подъёму экономики. Граждане несут туда ненужные вещи, получают за них деньги и покупают товары, тем самым не дают умереть торговле и экономике в целом. В бюджет идёт НДС от АТБ, НДФЛ от работников АТБ, налог на прибыль, нет задержек по другим налогам...А в ломбарде-лохи, скупают ненужные вещи, раздавая нужные деньги.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 18:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  goldfinger написав:Общемировая проблема с серьезно подорванным спросом.Отсюда и низкая инфляция.
украинские яблоки вчера были по 40 сегодня по 45, яблочный пузырь?
верю в евро... по 1,4
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