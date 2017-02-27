Додано: Вів 16 чер, 2020 18:25

zРадио написав: jump написав: Міністр розвитку економіки Ігор Петрашко заявив, що в Україні склалася катастрофічна ситуація з інфляцією.



Про це він сказав у вівторок, 16 червня, повідомив "Інтерфакс-Україна". "Макропрогноз, який став основою бюджету, передбачає інфляцію в районі 11%. Інфляція НБУ передбачалася в районі 5-8-6%. У нас зараз склалася катастрофічна ситуація з інфляцією – це дуже погана тенденція", – зазначив Петрашко.



За даними Держстату, в річному вимірі інфляція за підсумками травня-2020 сповільнилася до 1,7% з 2,1% за підсумками квітня, 2,3% за підсумками березня. Інфляція 2019 року становила 4,1%.



"Всі країни Євросоюзу й США також борються з цим фактом, тому що це означає падіння конкурентоспроможності та депресію щодо зарплат для працівників. І, оскільки Україна не розташована в зоні євро та американській, депресію також щодо торговельних балансів. Тому ми на сьогодні думаємо над тим , як стимулювати економіку, зокрема програмами, за якими працюємо з банками, і президент заявляв про необхідність знайти варіанти, як банки "дотиснути", – пояснив міністр.



"Нам потрібно, щоб банки почали видавати кошти в економіку, щоб у нас було збільшено пропозицію грошей", – зазначив Петрашко.



Водночас він додав, що міністерство не має наміру позапланово переглядати макропрогноз, хоча й ретельно моніторить ситуацію. Міністр розвитку економіки Ігор Петрашко заявив, що в Україні склалася катастрофічна ситуація з інфляцією.Про це він сказав у вівторок, 16 червня, повідомив "Інтерфакс-Україна". "Макропрогноз, який став основою бюджету, передбачає інфляцію в районі 11%. Інфляція НБУ передбачалася в районі 5-8-6%. У нас зараз склалася катастрофічна ситуація з інфляцією – це дуже погана тенденція", – зазначив Петрашко.За даними Держстату, в річному вимірі інфляція за підсумками травня-2020 сповільнилася до 1,7% з 2,1% за підсумками квітня, 2,3% за підсумками березня. Інфляція 2019 року становила 4,1%."Всі країни Євросоюзу й США також борються з цим фактом, тому що це означає падіння конкурентоспроможності та депресію щодо зарплат для працівників. І, оскільки Україна не розташована в зоні євро та американській, депресію також щодо торговельних балансів. Тому ми на сьогодні думаємо над тим , як стимулювати економіку, зокрема програмами, за якими працюємо з банками, і президент заявляв про необхідність знайти варіанти, як банки "дотиснути", – пояснив міністр."Нам потрібно, щоб банки почали видавати кошти в економіку, щоб у нас було збільшено пропозицію грошей", – зазначив Петрашко.Водночас він додав, що міністерство не має наміру позапланово переглядати макропрогноз, хоча й ретельно моніторить ситуацію.



Конфликт с "независимым НБУ" усугубляется. Экономика сегодня - это машина с двумя водителями.



Кабмину необходимо как-то финансировать огромный бюджетный дефицит, сложившийся из-за 30%-ного падения налоговых сборов, а НБУ - поддерживать европейский импорт и валютную доходность гривневых ОВГЗ.



Закономерный итог - Великая депрессия по-украински... Конфликт с "независимым НБУ" усугубляется. Экономика сегодня - это машина с двумя водителями.Кабмину необходимо как-то финансировать огромный бюджетный дефицит, сложившийся из-за 30%-ного падения налоговых сборов, а НБУ - поддерживать европейский импорт и валютную доходность гривневых ОВГЗ.Закономерный итог - Великая депрессия по-украински...

Вторые сутки читаю ваши споры про "независимый" или "зависимый" НБУ и никак не могу понять - с чего вы взяли, что НБУ должен заботиться об импорте? Равно как об экспорте, ценах, торговом балансе и прочих элементах экономики? Задача НБУ в основном - контролировать динамику инфляции и держать "в тонусе" банковскую систему. Курс валюты для НБУ вообще вторичен, его задача всего лишь делать так, чтобы его колебания не были резкими и разнонаправленными.Всё, в чем вы обвиняете НБУ - сфера ответственности профильных министерств правительства, но уж никак не НБУ. Вам бы на Кабмин наехать, а не на чуть ли не единственную институцию в стране, которая работает более-менее адекватно.Честно, ваши теории заговора выглядят смехотвортно.