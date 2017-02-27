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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 чер, 2020 18:15
Qwerty написав: Игорь Алексеевич написав: proftpd66 написав:
И у всех бизнес упал на 90%.
у кого так упал бизнес на 90%???
магазины как работали так и работают. у нас в городе что то не появились объявы сдам помещ. все работают на своих местах. последний были объявы когда игорный бизнес ушёл. но смотрю простоя не было помещений. сразу ломбарды их подмяли.
Це що ж за місто таке дивне?! Прям як з казки! «І всьо у вас хорошо! С такім счастьєм і на свободє»...(Остап Сулєйман Берта Марія Бендер бей)
Прям Нью-Васюки!
це місцевий казкар
гуру комерційної нерухомості
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Додано: Вів 16 чер, 2020 18:25
zРадио написав: jump написав:
Міністр розвитку економіки Ігор Петрашко заявив, що в Україні склалася катастрофічна ситуація з інфляцією.
Про це він сказав у вівторок, 16 червня, повідомив "Інтерфакс-Україна". "Макропрогноз, який став основою бюджету, передбачає інфляцію в районі 11%. Інфляція НБУ передбачалася в районі 5-8-6%. У нас зараз склалася катастрофічна ситуація з інфляцією – це дуже погана тенденція", – зазначив Петрашко.
За даними Держстату, в річному вимірі інфляція за підсумками травня-2020 сповільнилася до 1,7% з 2,1% за підсумками квітня, 2,3% за підсумками березня. Інфляція 2019 року становила 4,1%.
"Всі країни Євросоюзу й США також борються з цим фактом, тому що це означає падіння конкурентоспроможності та депресію щодо зарплат для працівників. І, оскільки Україна не розташована в зоні євро та американській, депресію також щодо торговельних балансів. Тому ми на сьогодні думаємо над тим , як стимулювати економіку, зокрема програмами, за якими працюємо з банками, і президент заявляв про необхідність знайти варіанти, як банки "дотиснути", – пояснив міністр.
"Нам потрібно, щоб банки почали видавати кошти в економіку, щоб у нас було збільшено пропозицію грошей", – зазначив Петрашко.
Водночас він додав, що міністерство не має наміру позапланово переглядати макропрогноз, хоча й ретельно моніторить ситуацію.
Конфликт с "независимым НБУ" усугубляется. Экономика сегодня - это машина с двумя водителями.
Кабмину необходимо как-то финансировать огромный бюджетный дефицит, сложившийся из-за 30%-ного падения налоговых сборов, а НБУ - поддерживать европейский импорт и валютную доходность гривневых ОВГЗ.
Закономерный итог - Великая депрессия по-украински...
Вторые сутки читаю ваши споры про "независимый" или "зависимый" НБУ и никак не могу понять - с чего вы взяли, что НБУ должен заботиться об импорте? Равно как об экспорте, ценах, торговом балансе и прочих элементах экономики? Задача НБУ в основном - контролировать динамику инфляции и держать "в тонусе" банковскую систему. Курс валюты для НБУ вообще вторичен, его задача всего лишь делать так, чтобы его колебания не были резкими и разнонаправленными.
Всё, в чем вы обвиняете НБУ - сфера ответственности профильных министерств правительства, но уж никак не НБУ. Вам бы на Кабмин наехать, а не на чуть ли не единственную институцию в стране, которая работает более-менее адекватно.
Честно, ваши теории заговора выглядят смехотвортно.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 18:35
Serg-ik написав: Игорь Алексеевич написав: proftpd66 написав:
И у всех бизнес упал на 90%.
у кого так упал бизнес на 90%???
смотрю простоя не было помещений. сразу ломбарды их подмяли.
ломбарды-это круто. Это к подъёму экономики. Граждане несут туда ненужные вещи, получают за них деньги и покупают товары, тем самым не дают умереть торговле и экономике в целом. В бюджет идёт НДС от АТБ, НДФЛ от работников АТБ, налог на прибыль, нет задержек по другим налогам...А в ломбарде-лохи, скупают ненужные вещи, раздавая нужные деньги.
В ломбардах также не все радужно
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Додано: Вів 16 чер, 2020 18:50
Овощи и фрукты сейчас генерируют кратную добавленную стоимость.
Все излишки обязательно пойдут в валюту.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 18:52
zРадио написав:
Закономерный итог - Великая депрессия по-украински...
Собака гавкає, а караван іде - східне народне прислів'я.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 19:02
Василь-Рівне написав: zРадио написав:
Закономерный итог - Великая депрессия по-украински...
Собака гавкає, а караван іде - східне народне прислів'я.
В каком мире вы живете?? Обвал ВВП в апреле на 15,5%! Рост безработицы на 47% с начала карантина + 500 тыс вернувшихся трудовых мигрантов! Промышленное производство падает 12-й месяц подряд!
Но у вашего каравана anothey day in paradise (с)
Кх-кх...
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Додано: Вів 16 чер, 2020 19:05
p_vovk74 написав:
Вторые сутки читаю ваши споры про "независимый" или "зависимый" НБУ и никак не могу понять - с чего вы взяли, что НБУ должен заботиться об импорте? Равно как об экспорте, ценах, торговом балансе и прочих элементах экономики? Задача НБУ в основном - контролировать динамику инфляции и держать "в тонусе" банковскую систему. Курс валюты для НБУ вообще вторичен, его задача всего лишь делать так, чтобы его колебания не были резкими и разнонаправленными.
Всё, в чем вы обвиняете НБУ - сфера ответственности профильных министерств правительства, но уж никак не НБУ. Вам бы на Кабмин наехать, а не на чуть ли не единственную институцию в стране, которая работает более-менее адекватно.
Честно, ваши теории заговора выглядят смехотвортно.
Вот именно, что НБУ должен заниматься другим, но заботится об импорте ЕС и США в Украину, что я вчера доказал здесь на цифрах. Если ваш мозг не принимает, я тут причем? Сходите на сайт ДССУ и проверьте...
И встречный к вам вопрос - почему ведомство, которое якобы по вашему мнению единственное, справляющееся с обязанностями, так же абсолютно случайно является единственным, не менявшим руководство со времен президентских выборов?
Вы точно не перепутали свои политические пристрастия с объективной экономической оценкой?
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Додано: Вів 16 чер, 2020 19:12
zРадио написав:
Промышленное производство падает 12-й месяц подряд!
Но у вашего каравана anothey day in paradise (с)
Кх-кх...
Посмотри, кто при власти и не пиши глупостей. Ты за это голосовал
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Вів 16 чер, 2020 19:13
zРадио написав:
Вы точно не перепутали свои политические пристрастия с объективной экономической оценкой?
Твоя "объективная" экономическая оценка - топить независимый НБУ.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Вів 16 чер, 2020 19:17
pesikot написав: zРадио написав:
Промышленное производство падает 12-й месяц подряд!
Но у вашего каравана anothey day in paradise (с)
Кх-кх...
Посмотри, кто при власти и не пиши глупостей. Ты за это голосовал
Врун, ты ж сам знаешь, что не голосовал.
pesikot написав: zРадио написав:
Вы точно не перепутали свои политические пристрастия с объективной экономической оценкой?
Твоя "объективная" экономическая оценка - топить независимый НБУ.
Оспорь цифры - это только приветствуется! А популизм оставь для своих "итогов"
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