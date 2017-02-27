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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 чер, 2020 19:28
zРадио написав:
Рост безработицы на 47% с начала карантина + 500 тыс вернувшихся трудовых мигрантов! Промышленное производство падает 12-й месяц подряд!
Ви, особисто, що зробили? Взяли в штат інваліда розширюючі його? Організували чергове промислове виробництво? Чи лише язИком блаблабла? Чи це все хтось
і там
має робити, а Ви будете тут чергове зрадіо роздумухувати? Га?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 19:37
jump написав:
Міністр розвитку економіки Ігор Петрашко заявив, що в Україні склалася катастрофічна ситуація з інфляцією.
Про це він сказав у вівторок, 16 червня, повідомив "Інтерфакс-Україна". "Макропрогноз, який став основою бюджету, передбачає інфляцію в районі 11%. Інфляція НБУ передбачалася в районі 5-8-6%. У нас зараз склалася катастрофічна ситуація з інфляцією – це дуже погана тенденція", – зазначив Петрашко.
За даними Держстату, в річному вимірі інфляція за підсумками травня-2020 сповільнилася до 1,7% з 2,1% за підсумками квітня, 2,3% за підсумками березня. Інфляція 2019 року становила 4,1%.
"Всі країни Євросоюзу й США також борються з цим фактом, тому що це означає падіння конкурентоспроможності та депресію щодо зарплат для працівників. І, оскільки Україна не розташована в зоні євро та американській, депресію також щодо торговельних балансів. Тому ми на сьогодні думаємо над тим , як стимулювати економіку, зокрема програмами, за якими працюємо з банками, і президент заявляв про необхідність знайти варіанти, як банки "дотиснути", – пояснив міністр.
"Нам потрібно, щоб банки почали видавати кошти в економіку, щоб у нас було збільшено пропозицію грошей", – зазначив Петрашко.
Водночас він додав, що міністерство не має наміру позапланово переглядати макропрогноз, хоча й ретельно моніторить ситуацію.
дякуйте діду Яші, з його таргетуванням і зимовим ПА23
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Додано: Вів 16 чер, 2020 19:37
Василь-Рівне написав: zРадио написав:
Рост безработицы на 47% с начала карантина + 500 тыс вернувшихся трудовых мигрантов! Промышленное производство падает 12-й месяц подряд!
Ви, особисто, що зробили? Взяли в штат інваліда розширюючі його? Організували чергове промислове виробництво? Чи лише язИком блаблабла? Чи це все хтось
і там
має робити, а Ви будете тут чергове зрадіо роздумухувати? Га?
А что, форум обо мне? Или все таки о рынке? Я не должностное лицо государственной власти, чтобы влиять на целые рынки - не льстите мне.
Но если уж сказали А, говорите и Б - приведите по себе то, то запросили у меня. Я вам отвечу по тем же пунктам
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Додано: Вів 16 чер, 2020 19:38
zРадио написав:
Оспорь цифры - это только приветствуется! А популизм оставь для своих "итогов"
Твои цифры я часто оспаривал, но у тебя то 9.0 больше 9.2.
То падение ввп европы в 0.1% повод оправдывать падение пром.производства в Украине конца 2019.
А теперь ты уже и рассмотрел это самое падение пром.производства в Украине
Хотя я о нём давно говорю
Ты цифры приводи актуальные, привязанные ко времени. Прислушивайся к оппонентам
Перестань НБУ склонять во всех падежах
Тогда обсудим
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Вів 16 чер, 2020 19:43
pesikot
не прикидывайся шлангом. Вчера я давал цифры ДССУ, опубликованные вчера же - свежее некуда.
Либо оспаривай их, либо гуляй заниматься популизмом на политическую ветку
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zРадио
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Додано: Вів 16 чер, 2020 19:43
Сегодня пытался закрыть ФОП- в налоговую пускают по 3 человека,живая очередь 2 часа.Дали солидный список документов на камеральную проверку,записали в другую очередь.
Зато когда один министр сменяет другого-ключ от кабинета передал и свободен.А там совсем другая степень ответственности и другие деньги.Степень безответственности зашкаливает,недостачи списываются,долги гасятся из бюджета.Вот и выходит-закон для всех ,но только не для избранных.
На борьбу с вирусом освоили нормально денег ,а куда именно-не совсем ясно(непонятные вакцины,костюмы и маски в два раза дороже и т.д.),но самое главное достижение - во-время объявленный карантин и транш!
По валюте-к вечеру подросли на прием 26,8 без проблем.Похоже пока на боковик,ракета стартует не так.Думается ниже 26,5 не увидим этим летом)))))
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
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Додано: Вів 16 чер, 2020 19:44
Zebra написав:
Овощи и фрукты сейчас генерируют кратную добавленную стоимость.
Все излишки обязательно пойдут в валюту.
Не розумію сьогоднішніх торгів на МБ. Із посту Сибарита не зрозуміло чому така рівна "миска" утворилась. Вниз пішли на 3+2+6=11 копійок а вгору на 2+1=3 копійки. А на графіку після 15 години курси були майже вранішні.
Офтоп для Зебри.
В мене хобі - садівництво. Дача - між Калушем та Франківськом.
В моєму саду цієї весни:
Деякі рослини цієї весни змерзали два рази і відповідно два рази відновлювались (ківі, хурма). Грецькі горіхи навіть ще повністю листя не розпустили, а на вулиці 16 червня!!!
Полуниця була вся в цвіту коли вдарив мороз. Відновилась, але найбільша ягода (перша ягода) втрачена. Смородина, порічки та аґрус - залишилась третина врожаю. Черешня та вишня - плодів не має взагалі. Навіть фундук підмерз на молодих пагонах і станом на сьогодні прирости лише по кілька сантиметрів, а не десятки сантиметрів як завжди в цей час. Єдине що постраждало не так сильно - лохина.
Нагадаю вам, що ціна - це баланс попиту/пропозиції. Дотепер ви (ті хто купляв) споживали полуницю з Півдня яка була дорога. Тепер коли вона достигла на у нас на Заході, ціна на опті впала майже в двічі. Черешня через дощі тріскається. Погоду бачите. Відповідно кількість товарної черешні невелика. Тому такі ціни.
Ніхто дуже багато не заробить, адже велика частина врожаю втрачена.
Тому вся додана вартість яку ґенерують зараз фрукти піде на покриття витрат цього сезону та підготовку до нового.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Вів 16 чер, 2020 19:47
p_vovk74 написав: zРадио написав: jump написав:
Міністр розвитку економіки Ігор Петрашко заявив, що в Україні склалася катастрофічна ситуація з інфляцією.
Про це він сказав у вівторок, 16 червня, повідомив "Інтерфакс-Україна". "Макропрогноз, який став основою бюджету, передбачає інфляцію в районі 11%. Інфляція НБУ передбачалася в районі 5-8-6%. У нас зараз склалася катастрофічна ситуація з інфляцією – це дуже погана тенденція", – зазначив Петрашко.
За даними Держстату, в річному вимірі інфляція за підсумками травня-2020 сповільнилася до 1,7% з 2,1% за підсумками квітня, 2,3% за підсумками березня. Інфляція 2019 року становила 4,1%.
"Всі країни Євросоюзу й США також борються з цим фактом, тому що це означає падіння конкурентоспроможності та депресію щодо зарплат для працівників. І, оскільки Україна не розташована в зоні євро та американській, депресію також щодо торговельних балансів. Тому ми на сьогодні думаємо над тим , як стимулювати економіку, зокрема програмами, за якими працюємо з банками, і президент заявляв про необхідність знайти варіанти, як банки "дотиснути", – пояснив міністр.
"Нам потрібно, щоб банки почали видавати кошти в економіку, щоб у нас було збільшено пропозицію грошей", – зазначив Петрашко.
Водночас він додав, що міністерство не має наміру позапланово переглядати макропрогноз, хоча й ретельно моніторить ситуацію.
Конфликт с "независимым НБУ" усугубляется. Экономика сегодня - это машина с двумя водителями.
Кабмину необходимо как-то финансировать огромный бюджетный дефицит, сложившийся из-за 30%-ного падения налоговых сборов, а НБУ - поддерживать европейский импорт и валютную доходность гривневых ОВГЗ.
Закономерный итог - Великая депрессия по-украински...
Вторые сутки читаю ваши споры про "независимый" или "зависимый" НБУ и никак не могу понять - с чего вы взяли, что НБУ должен заботиться об импорте? Равно как об экспорте, ценах, торговом балансе и прочих элементах экономики? Задача НБУ в основном - контролировать динамику инфляции и держать "в тонусе" банковскую систему. Курс валюты для НБУ вообще вторичен, его задача всего лишь делать так, чтобы его колебания не были резкими и разнонаправленными.
Всё, в чем вы обвиняете НБУ - сфера ответственности профильных министерств правительства, но уж никак не НБУ. Вам бы на Кабмин наехать, а не на чуть ли не единственную институцию в стране, которая работает более-менее адекватно.
Честно, ваши теории заговора выглядят смехотвортно.
НБУ відповідає за таргетування інфляції, як він сказав.
А у 2109 він так таргетував, що вилетів за свій таргет.
Так сказати, перебздів з таргетуванням.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 19:53
pesikot написав: zРадио написав:
Вы точно не перепутали свои политические пристрастия с объективной экономической оценкой?
Твоя "объективная" экономическая оценка - топить независимый НБУ.
Це ж радіо - поступило таке замовлення, воно й говорить!
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Додано: Вів 16 чер, 2020 19:55
Qwerty написав: Игорь Алексеевич написав: proftpd66 написав:
И у всех бизнес упал на 90%.
у кого так упал бизнес на 90%???
магазины как работали так и работают. у нас в городе что то не появились объявы сдам помещ. все работают на своих местах. последний были объявы когда игорный бизнес ушёл. но смотрю простоя не было помещений. сразу ломбарды их подмяли.
Це що ж за місто таке дивне?! Прям як з казки! «І всьо у вас хорошо! С такім счастьєм і на свободє»...(Остап Сулєйман Берта Марія Бендер бей)
Прям Нью-Васюки!
покажите мне фото, где пустуют помещения?
пустые
1 там где нет потока людей
2. цена аренды выше рыночной
3. помещения разбиты и нет ремонта
даже на олх не так много объяв - сдам магазин
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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