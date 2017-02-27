Додано: Вів 16 чер, 2020 19:44

Zebra написав: Овощи и фрукты сейчас генерируют кратную добавленную стоимость.

Все излишки обязательно пойдут в валюту. Овощи и фрукты сейчас генерируют кратную добавленную стоимость.Все излишки обязательно пойдут в валюту.

Не розумію сьогоднішніх торгів на МБ. Із посту Сибарита не зрозуміло чому така рівна "миска" утворилась. Вниз пішли на 3+2+6=11 копійок а вгору на 2+1=3 копійки. А на графіку після 15 години курси були майже вранішні.Офтоп для Зебри.В мене хобі - садівництво. Дача - між Калушем та Франківськом.В моєму саду цієї весни:Деякі рослини цієї весни змерзали два рази і відповідно два рази відновлювались (ківі, хурма). Грецькі горіхи навіть ще повністю листя не розпустили, а на вулиці 16 червня!!!Полуниця була вся в цвіту коли вдарив мороз. Відновилась, але найбільша ягода (перша ягода) втрачена. Смородина, порічки та аґрус - залишилась третина врожаю. Черешня та вишня - плодів не має взагалі. Навіть фундук підмерз на молодих пагонах і станом на сьогодні прирости лише по кілька сантиметрів, а не десятки сантиметрів як завжди в цей час. Єдине що постраждало не так сильно - лохина.Нагадаю вам, що ціна - це баланс попиту/пропозиції. Дотепер ви (ті хто купляв) споживали полуницю з Півдня яка була дорога. Тепер коли вона достигла на у нас на Заході, ціна на опті впала майже в двічі. Черешня через дощі тріскається. Погоду бачите. Відповідно кількість товарної черешні невелика. Тому такі ціни.Ніхто дуже багато не заробить, адже велика частина врожаю втрачена.Тому вся додана вартість яку ґенерують зараз фрукти піде на покриття витрат цього сезону та підготовку до нового.