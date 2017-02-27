jump написав:Міністр розвитку економіки Ігор Петрашко заявив, що в Україні склалася катастрофічна ситуація з інфляцією.
Про це він сказав у вівторок, 16 червня, повідомив "Інтерфакс-Україна". "Макропрогноз, який став основою бюджету, передбачає інфляцію в районі 11%. Інфляція НБУ передбачалася в районі 5-8-6%. У нас зараз склалася катастрофічна ситуація з інфляцією – це дуже погана тенденція", – зазначив Петрашко.
За даними Держстату, в річному вимірі інфляція за підсумками травня-2020 сповільнилася до 1,7% з 2,1% за підсумками квітня, 2,3% за підсумками березня. Інфляція 2019 року становила 4,1%.
"Всі країни Євросоюзу й США також борються з цим фактом, тому що це означає падіння конкурентоспроможності та депресію щодо зарплат для працівників. І, оскільки Україна не розташована в зоні євро та американській, депресію також щодо торговельних балансів. Тому ми на сьогодні думаємо над тим , як стимулювати економіку, зокрема програмами, за якими працюємо з банками, і президент заявляв про необхідність знайти варіанти, як банки "дотиснути", – пояснив міністр.
"Нам потрібно, щоб банки почали видавати кошти в економіку, щоб у нас було збільшено пропозицію грошей", – зазначив Петрашко.
Водночас він додав, що міністерство не має наміру позапланово переглядати макропрогноз, хоча й ретельно моніторить ситуацію.
Конфликт с "независимым НБУ" усугубляется. Экономика сегодня - это машина с двумя водителями.
Кабмину необходимо как-то финансировать огромный бюджетный дефицит, сложившийся из-за 30%-ного падения налоговых сборов, а НБУ - поддерживать европейский импорт и валютную доходность гривневых ОВГЗ.
Вторые сутки читаю ваши споры про "независимый" или "зависимый" НБУ и никак не могу понять - с чего вы взяли, что НБУ должен заботиться об импорте? Равно как об экспорте, ценах, торговом балансе и прочих элементах экономики? Задача НБУ в основном - контролировать динамику инфляции и держать "в тонусе" банковскую систему. Курс валюты для НБУ вообще вторичен, его задача всего лишь делать так, чтобы его колебания не были резкими и разнонаправленными. Всё, в чем вы обвиняете НБУ - сфера ответственности профильных министерств правительства, но уж никак не НБУ. Вам бы на Кабмин наехать, а не на чуть ли не единственную институцию в стране, которая работает более-менее адекватно. Честно, ваши теории заговора выглядят смехотвортно.
НБУ відповідає за таргетування інфляції, як він сказав. А у 2109 він так таргетував, що вилетів за свій таргет. Так сказати, перебздів з таргетуванням.
у кого так упал бизнес на 90%??? магазины как работали так и работают. у нас в городе что то не появились объявы сдам помещ. все работают на своих местах. последний были объявы когда игорный бизнес ушёл. но смотрю простоя не было помещений. сразу ломбарды их подмяли.
Це що ж за місто таке дивне?! Прям як з казки! «І всьо у вас хорошо! С такім счастьєм і на свободє»...(Остап Сулєйман Берта Марія Бендер бей) Прям Нью-Васюки!
покажите мне фото, где пустуют помещения? пустые 1 там где нет потока людей 2. цена аренды выше рыночной 3. помещения разбиты и нет ремонта даже на олх не так много объяв - сдам магазин
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
zРадио написав:почему ведомство, которое якобы по вашему мнению единственное, справляющееся с обязанностями, так же абсолютно случайно является единственным, не менявшим руководство со времен президентских выборов?
Почитайте теорію держави. Для вас новиною буде таке поняття, як система стримувань і противаг. Можливо, зрозумієте, чому для держави дуже погано практично одночасно проводити вибори до різних гілок влади. Словом, цікаве чтиво!!!
Собака гавкає, а караван іде - східне народне прислів'я.
В каком мире вы живете?? Обвал ВВП в апреле на 15,5%! Рост безработицы на 47% с начала карантина + 500 тыс вернувшихся трудовых мигрантов! Промышленное производство падает 12-й месяц подряд! .
Так может апрель - это дно падения ввп и производства? Куда ж еще падать, если апрель был мертвый и это УЖЕ отображено в статистике? Дальше по идее статистика должна рисовать постепенное покращення. Заробитчане уже вроде возращаются на зарубежные работы (Это все безотносительно курса - курс то может быть у нас любой, какой нужно будет нарисовать) На новый возможный карантин скорее всего никто уже не поведется и плевать на него будут с высокой колокольни, ну либо в ином случае, начнутся бунты с одной стороны и жесткие репрессии с другой Тогда хз.
jump написав:Міністр розвитку економіки Ігор Петрашко заявив, що в Україні склалася катастрофічна ситуація з інфляцією.
Про це він сказав у вівторок, 16 червня, повідомив "Інтерфакс-Україна". "Макропрогноз, який став основою бюджету, передбачає інфляцію в районі 11%. Інфляція НБУ передбачалася в районі 5-8-6%. У нас зараз склалася катастрофічна ситуація з інфляцією – це дуже погана тенденція", – зазначив Петрашко.
За даними Держстату, в річному вимірі інфляція за підсумками травня-2020 сповільнилася до 1,7% з 2,1% за підсумками квітня, 2,3% за підсумками березня. Інфляція 2019 року становила 4,1%.
"Всі країни Євросоюзу й США також борються з цим фактом, тому що це означає падіння конкурентоспроможності та депресію щодо зарплат для працівників. І, оскільки Україна не розташована в зоні євро та американській, депресію також щодо торговельних балансів. Тому ми на сьогодні думаємо над тим , як стимулювати економіку, зокрема програмами, за якими працюємо з банками, і президент заявляв про необхідність знайти варіанти, як банки "дотиснути", – пояснив міністр.
"Нам потрібно, щоб банки почали видавати кошти в економіку, щоб у нас було збільшено пропозицію грошей", – зазначив Петрашко.
Водночас він додав, що міністерство не має наміру позапланово переглядати макропрогноз, хоча й ретельно моніторить ситуацію.
Да у нас инфляция, в т.ч. долларовая, - выше чем в США.
А то, что рисует НБУ и Минфином про 2-4% инфляции, "которую уже надо ускорять" - бред сивой кобылы. Они в магазины не ходят и цен не знают
Realist написав:Тому вся додана вартість яку ґенерують зараз фрукти піде на покриття витрат цього сезону та підготовку до нового.
Нелепая отмазка. А кто тогда выкидывал тонны овощей на мусорку и в посадки?
Вот и получается, что купить греческие абрикосы-персики, и турецкие помидоры-огурцы дешевле, чем украинские. Наверно потому, что греки и турки не устраивают перформансы с "раздавливанием бульдозерами "санкционки"". А украинцы - богатые, и могут себе позволить выбрасывать фрукты и овощи, потому что им не дают цену 1в1 с золотом или серебром
Та за короткотерміновими попит втричі більше ніж залучили. Галя балувана, відсотки замалі потребує, і в неї виходить!
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.