RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5669567056715672>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 385
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
40
27.01-27.5
14%
54
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 19:47

  p_vovk74 написав:
  zРадио написав:
  jump написав:Міністр розвитку економіки Ігор Петрашко заявив, що в Україні склалася катастрофічна ситуація з інфляцією.

Про це він сказав у вівторок, 16 червня, повідомив "Інтерфакс-Україна". "Макропрогноз, який став основою бюджету, передбачає інфляцію в районі 11%. Інфляція НБУ передбачалася в районі 5-8-6%. У нас зараз склалася катастрофічна ситуація з інфляцією – це дуже погана тенденція", – зазначив Петрашко.

За даними Держстату, в річному вимірі інфляція за підсумками травня-2020 сповільнилася до 1,7% з 2,1% за підсумками квітня, 2,3% за підсумками березня. Інфляція 2019 року становила 4,1%.

"Всі країни Євросоюзу й США також борються з цим фактом, тому що це означає падіння конкурентоспроможності та депресію щодо зарплат для працівників. І, оскільки Україна не розташована в зоні євро та американській, депресію також щодо торговельних балансів. Тому ми на сьогодні думаємо над тим , як стимулювати економіку, зокрема програмами, за якими працюємо з банками, і президент заявляв про необхідність знайти варіанти, як банки "дотиснути", – пояснив міністр.

"Нам потрібно, щоб банки почали видавати кошти в економіку, щоб у нас було збільшено пропозицію грошей", – зазначив Петрашко.

Водночас він додав, що міністерство не має наміру позапланово переглядати макропрогноз, хоча й ретельно моніторить ситуацію.


Конфликт с "независимым НБУ" усугубляется. Экономика сегодня - это машина с двумя водителями.

Кабмину необходимо как-то финансировать огромный бюджетный дефицит, сложившийся из-за 30%-ного падения налоговых сборов, а НБУ - поддерживать европейский импорт и валютную доходность гривневых ОВГЗ.

Закономерный итог - Великая депрессия по-украински...

Вторые сутки читаю ваши споры про "независимый" или "зависимый" НБУ и никак не могу понять - с чего вы взяли, что НБУ должен заботиться об импорте? Равно как об экспорте, ценах, торговом балансе и прочих элементах экономики? Задача НБУ в основном - контролировать динамику инфляции и держать "в тонусе" банковскую систему. Курс валюты для НБУ вообще вторичен, его задача всего лишь делать так, чтобы его колебания не были резкими и разнонаправленными.
Всё, в чем вы обвиняете НБУ - сфера ответственности профильных министерств правительства, но уж никак не НБУ. Вам бы на Кабмин наехать, а не на чуть ли не единственную институцию в стране, которая работает более-менее адекватно.
Честно, ваши теории заговора выглядят смехотвортно.

НБУ відповідає за таргетування інфляції, як він сказав.
А у 2109 він так таргетував, що вилетів за свій таргет.
Так сказати, перебздів з таргетуванням.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19763
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 1356 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 19:55

  Qwerty написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  proftpd66 написав:И у всех бизнес упал на 90%.

у кого так упал бизнес на 90%???
магазины как работали так и работают. у нас в городе что то не появились объявы сдам помещ. все работают на своих местах. последний были объявы когда игорный бизнес ушёл. но смотрю простоя не было помещений. сразу ломбарды их подмяли.

Це що ж за місто таке дивне?! Прям як з казки! «І всьо у вас хорошо! С такім счастьєм і на свободє»...(Остап Сулєйман Берта Марія Бендер бей)
Прям Нью-Васюки!

покажите мне фото, где пустуют помещения?
пустые
1 там где нет потока людей
2. цена аренды выше рыночной
3. помещения разбиты и нет ремонта
даже на олх не так много объяв - сдам магазин :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5099
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 19:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:почему ведомство, которое якобы по вашему мнению единственное, справляющееся с обязанностями, так же абсолютно случайно является единственным, не менявшим руководство со времен президентских выборов?


Почитайте теорію держави.
Для вас новиною буде таке поняття, як система стримувань і противаг.
Можливо, зрозумієте, чому для держави дуже погано практично одночасно проводити вибори до різних гілок влади.
Словом, цікаве чтиво!!!
V2
4
 
Повідомлень: 6701
З нами з: 03.07.09
Подякував: 246 раз.
Подякували: 1127 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:10

  zРадио написав:
  Василь-Рівне написав:
  zРадио написав:Закономерный итог - Великая депрессия по-украински...

Собака гавкає, а караван іде - східне народне прислів'я.


В каком мире вы живете?? Обвал ВВП в апреле на 15,5%! Рост безработицы на 47% с начала карантина + 500 тыс вернувшихся трудовых мигрантов! Промышленное производство падает 12-й месяц подряд!
.


Так может апрель - это дно падения ввп и производства? Куда ж еще падать, если апрель был мертвый и это УЖЕ отображено в статистике? Дальше по идее статистика должна рисовать постепенное покращення. Заробитчане уже вроде возращаются на зарубежные работы (Это все безотносительно курса - курс то может быть у нас любой, какой нужно будет нарисовать) :roll:
На новый возможный карантин скорее всего никто уже не поведется и плевать на него будут с высокой колокольни, ну либо в ином случае, начнутся бунты с одной стороны и жесткие репрессии с другой :? Тогда хз. :?
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2231
З нами з: 11.10.16
Подякував: 992 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:15

  jump написав:Міністр розвитку економіки Ігор Петрашко заявив, що в Україні склалася катастрофічна ситуація з інфляцією.

Про це він сказав у вівторок, 16 червня, повідомив "Інтерфакс-Україна". "Макропрогноз, який став основою бюджету, передбачає інфляцію в районі 11%. Інфляція НБУ передбачалася в районі 5-8-6%. У нас зараз склалася катастрофічна ситуація з інфляцією – це дуже погана тенденція", – зазначив Петрашко.

За даними Держстату, в річному вимірі інфляція за підсумками травня-2020 сповільнилася до 1,7% з 2,1% за підсумками квітня, 2,3% за підсумками березня. Інфляція 2019 року становила 4,1%.

"Всі країни Євросоюзу й США також борються з цим фактом, тому що це означає падіння конкурентоспроможності та депресію щодо зарплат для працівників. І, оскільки Україна не розташована в зоні євро та американській, депресію також щодо торговельних балансів. Тому ми на сьогодні думаємо над тим , як стимулювати економіку, зокрема програмами, за якими працюємо з банками, і президент заявляв про необхідність знайти варіанти, як банки "дотиснути", – пояснив міністр.

"Нам потрібно, щоб банки почали видавати кошти в економіку, щоб у нас було збільшено пропозицію грошей", – зазначив Петрашко.

Водночас він додав, що міністерство не має наміру позапланово переглядати макропрогноз, хоча й ретельно моніторить ситуацію.

Да у нас инфляция, в т.ч. долларовая, - выше чем в США.

А то, что рисует НБУ и Минфином про 2-4% инфляции, "которую уже надо ускорять" - бред сивой кобылы. Они в магазины не ходят и цен не знают
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11654
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6889 раз.
Подякували: 3107 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:А то, что рисует НБУ и Минфином про 2-4% инфляции, "которую уже надо ускорять" - бред сивой кобылы. Они в магазины не ходят и цен не знают


У них есть столовая НБУ и Рады. Вот оттуда и черпают статистику цен. :mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2231
З нами з: 11.10.16
Подякував: 992 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:21

  Alex2007 написав:
  Вкладчик1234 написав:А то, что рисует НБУ и Минфином про 2-4% инфляции, "которую уже надо ускорять" - бред сивой кобылы. Они в магазины не ходят и цен не знают


У них есть столовая НБУ и Рады. Вот оттуда и черпают статистику цен. :mrgreen:

Сейчас ещё коммуналочку "приведут к рыночным" - так вообще наверно отрицательная инфляция будет :)
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11654
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6889 раз.
Подякували: 3107 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:24

  Realist написав:Тому вся додана вартість яку ґенерують зараз фрукти піде на покриття витрат цього сезону та підготовку до нового.

Нелепая отмазка. А кто тогда выкидывал тонны овощей на мусорку и в посадки?

Вот и получается, что купить греческие абрикосы-персики, и турецкие помидоры-огурцы дешевле, чем украинские. Наверно потому, что греки и турки не устраивают перформансы с "раздавливанием бульдозерами "санкционки"". А украинцы - богатые, и могут себе позволить выбрасывать фрукты и овощи, потому что им не дают цену 1в1 с золотом или серебром
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11654
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6889 раз.
Подякували: 3107 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:32

Аукціон - Галя балувана



Вітаюсь совсіма.
Взяли мало.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 1 959 591 864,40 грн.

Та за короткотерміновими попит втричі більше ніж залучили. Галя балувана, відсотки замалі потребує, і в неї виходить!

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1369
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1841 раз.
 
Профіль
2
2
8
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:35

Наконец-то появились итоги аукциона по размещению ОВГЗ.

Объем довольно скромный почти 2 млрд.грн. Но вот по ставкам доходности в коротких выпусках новый рекорд.

3 месяца - 7,5% ( 500 млн) спрос 1,6 млрд
6 месяцев - 8% ( 500 млн ) спрос 1,9 млрд
2 года - 10,57% ( ну такое ) ( 706 млн ) спрос 806 млн
3 года - 10,7% ( видали и лучше ) (213 млн ) спрос 213 млн


Зображення

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37804
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3635 раз.
Подякували: 10382 раз.
 
Профіль
52
16
2
1
  #<1 ... 5669567056715672>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: холява, Zebra і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 44, 45, 46
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
459 96814
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 17:41
jump
Валютный рынок в мире 1 ... 700, 701, 702
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7013 1576632
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 11:51
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1934, 1935, 1936
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19357 2366681
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 11:50
Zebra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19294)
16.06.2020 21:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.