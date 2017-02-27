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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 чер, 2020 20:47
Ну всё. Сейчас 2.5 ярда никому ненужных денех (порезанных заявок), как вытолкнутся в экономику (куда им еще, как не в кредиты под 5-7-9 деваться?), как разгонят инфляцию. До 11%! Избежим катастрофы, как пить дать.
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matroSkin
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Додано: Вів 16 чер, 2020 21:10
zzzzzz написав:
Наконец-то появились итоги аукциона по размещению ОВГЗ.
Объем довольно скромный почти 2 млрд.грн. Но вот по ставкам доходности в коротких выпусках новый рекорд.
3 месяца - 7,5
% ( 500 млн) спрос 1,6 млрд
6 месяцев - 8
% ( 500 млн ) спрос 1,9 млрд
2 года - 10,57% ( ну такое ) ( 706 млн ) спрос 806 млн
3 года - 10,7% ( видали и лучше ) (213 млн ) спрос 213 млн
Гениально. Отличный план. И все-таки там профессионалы
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Игорь
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Додано: Вів 16 чер, 2020 21:17
Месяц назад мне тут доказывали, что закрыть ФОП - это сходить разок к регистратору.
heineken написав:
Сегодня пытался закрыть ФОП- в налоговую пускают по 3 человека,живая очередь 2 часа.Дали солидный список документов на камеральную проверку,записали в другую очередь.
Зато когда один министр сменяет другого-ключ от кабинета передал и свободен.А там совсем другая степень ответственности и другие деньги.Степень безответственности зашкаливает,недостачи списываются,долги гасятся из бюджета.Вот и выходит-закон для всех ,но только не для избранных.
На борьбу с вирусом освоили нормально денег ,а куда именно-не совсем ясно(непонятные вакцины,костюмы и маски в два раза дороже и т.д.),но самое главное достижение - во-время объявленный карантин и транш!
По валюте-к вечеру подросли на прием 26,8 без проблем.Похоже пока на боковик,ракета стартует не так.Думается ниже 26,5 не увидим этим летом)))))
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Додано: Вів 16 чер, 2020 21:29
Игорь написав: zzzzzz написав:
Наконец-то появились итоги аукциона по размещению ОВГЗ.
Объем довольно скромный почти 2 млрд.грн. Но вот по ставкам доходности в коротких выпусках новый рекорд.
3 месяца - 7,5
% ( 500 млн) спрос 1,6 млрд
6 месяцев - 8
% ( 500 млн ) спрос 1,9 млрд
2 года - 10,57% ( ну такое ) ( 706 млн ) спрос 806 млн
3 года - 10,7% ( видали и лучше ) (213 млн ) спрос 213 млн
Гениально. Отличный план. И все-таки там профессионалы
Добрый вечер .
Уважаемый Игорь , мне нравится Ваш оптимизм , ПРАВДУ , которую Вы говорите .
В былые годы , когда Я ...... работал , и был влюблен в работу ....
Короче ,у психиатров есть такое понятие ,как отсутствие самокритики которое является очень важным фактором . (я имею ввиду поведение НБУ).
...так вот , пациенты у которых было отсутствие , как правило , при стрессовых ситуациях или проявлении патологий ,первыми бегали и искали где мммммм......накакать.
ZZZZZ-ПРОФИ !
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