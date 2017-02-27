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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5669567056715672

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 385
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
40
27.01-27.5
14%
54
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну всё. Сейчас 2.5 ярда никому ненужных денех (порезанных заявок), как вытолкнутся в экономику (куда им еще, как не в кредиты под 5-7-9 деваться?), как разгонят инфляцию. До 11%! Избежим катастрофы, как пить дать.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 21:10

  zzzzzz написав:Наконец-то появились итоги аукциона по размещению ОВГЗ.

Объем довольно скромный почти 2 млрд.грн. Но вот по ставкам доходности в коротких выпусках новый рекорд.

3 месяца - 7,5% ( 500 млн) спрос 1,6 млрд
6 месяцев - 8% ( 500 млн ) спрос 1,9 млрд
2 года - 10,57% ( ну такое ) ( 706 млн ) спрос 806 млн
3 года - 10,7% ( видали и лучше ) (213 млн ) спрос 213 млн


Гениально. Отличный план. И все-таки там профессионалы
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 21:17

Месяц назад мне тут доказывали, что закрыть ФОП - это сходить разок к регистратору.

  heineken написав:Сегодня пытался закрыть ФОП- в налоговую пускают по 3 человека,живая очередь 2 часа.Дали солидный список документов на камеральную проверку,записали в другую очередь.
Зато когда один министр сменяет другого-ключ от кабинета передал и свободен.А там совсем другая степень ответственности и другие деньги.Степень безответственности зашкаливает,недостачи списываются,долги гасятся из бюджета.Вот и выходит-закон для всех ,но только не для избранных.
На борьбу с вирусом освоили нормально денег ,а куда именно-не совсем ясно(непонятные вакцины,костюмы и маски в два раза дороже и т.д.),но самое главное достижение - во-время объявленный карантин и транш!
По валюте-к вечеру подросли на прием 26,8 без проблем.Похоже пока на боковик,ракета стартует не так.Думается ниже 26,5 не увидим этим летом)))))
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 21:29

  Игорь написав:
  zzzzzz написав:Наконец-то появились итоги аукциона по размещению ОВГЗ.

Объем довольно скромный почти 2 млрд.грн. Но вот по ставкам доходности в коротких выпусках новый рекорд.

3 месяца - 7,5% ( 500 млн) спрос 1,6 млрд
6 месяцев - 8% ( 500 млн ) спрос 1,9 млрд
2 года - 10,57% ( ну такое ) ( 706 млн ) спрос 806 млн
3 года - 10,7% ( видали и лучше ) (213 млн ) спрос 213 млн


Гениально. Отличный план. И все-таки там профессионалы


Добрый вечер .
Уважаемый Игорь , мне нравится Ваш оптимизм , ПРАВДУ , которую Вы говорите .



В былые годы , когда Я ...... работал , и был влюблен в работу ....

Короче ,у психиатров есть такое понятие ,как отсутствие самокритики которое является очень важным фактором . (я имею ввиду поведение НБУ).
...так вот , пациенты у которых было отсутствие , как правило , при стрессовых ситуациях или проявлении патологий ,первыми бегали и искали где мммммм......накакать.

ZZZZZ-ПРОФИ !
холява
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