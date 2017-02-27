|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 чер, 2020 20:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну всё. Сейчас 2.5 ярда никому ненужных денех (порезанных заявок), как вытолкнутся в экономику (куда им еще, как не в кредиты под 5-7-9 деваться?), как разгонят инфляцию. До 11%! Избежим катастрофы, как пить дать.
Додано: Вів 16 чер, 2020 21:10
Гениально. Отличный план. И все-таки там профессионалы
Додано: Вів 16 чер, 2020 21:17
Месяц назад мне тут доказывали, что закрыть ФОП - это сходить разок к регистратору.
Додано: Вів 16 чер, 2020 21:29
Добрый вечер .
Уважаемый Игорь , мне нравится Ваш оптимизм , ПРАВДУ , которую Вы говорите .
В былые годы , когда Я ...... работал , и был влюблен в работу ....
Короче ,у психиатров есть такое понятие ,как отсутствие самокритики которое является очень важным фактором . (я имею ввиду поведение НБУ).
...так вот , пациенты у которых было отсутствие , как правило , при стрессовых ситуациях или проявлении патологий ,первыми бегали и искали где мммммм......накакать.
ZZZZZ-ПРОФИ !
Додано: Вів 16 чер, 2020 22:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Душить видимо банки на покупку ОВГЗ сильно не будут,Нафтогаз перечислит на днях под 40 ярдов.
Хотя наполнение держскарбныци впечатляет,на утро 16-го числа,т.е. прошло ровно полмесяца наколядовали всего навсего 22 ярда!!!!
Это печалька печальная,при плане минимум 115.
Чистые поступления будут ещё хуже чем в мёртвом карантинном апреле и мае.
Хоть бы 60 ярдов собрали.
Возмещение НДС 2 ярда в этом месяце.
Я если честно вообще не понимаю что происходит,всё более менее работает и восстанавливается,но почему держкошик все обходят десятой дорогой?
Что случилось бро???
Где государство собирается брать деньги,мы что падаем дальше со скоростью звука?
Или просто бенианы и ахметки забили большой и зелёный на налоги,ну как может быть такой провал?
Нас ждёт или заморозка бюджета и ещё большая оппа падения ВВП,или эмиссия и опять оппа,но от скачка курса,при пустом бюджете только такие мерзкие развязки нас ждут,есть ещё путь чивокуни,это печать бабла,но под него интервенции валюты.
Короче опять смута и чёрная полоса в экономике
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 16 чер, 2020 22:16, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 16 чер, 2020 22:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
))))) Вот и начало новой эры в мироздании
Додано: Вів 16 чер, 2020 22:19
тут допущена принципиальная ошибка: чтобы закрыть ФОП, вообще не надо лично ходить в налоговую.
Точнее, это даже вредно, что и видим из этого отзыва.
Додано: Вів 16 чер, 2020 22:43
Volodymyr Omelyan
Пам’ятаєте, як нещодавно пан Президент легким розчерком пера сидячи чи стоячи підписав закон 1210 про т.зв. чергову Податкову реформу, від чого досі весь бізнес лихоманить, а деякі галузі, такі як виробники мастил, фактично зупинилися?
Ось Вам ще одна новація.
4 червня Верховна Рада України схвалює закон про митний тариф, яким змінює класифікацію транспортних засобів, які оснащені виключно електричними моторами.
Закон набуває чинності і з 1 липня 2020 скасовуються пільги на імпорт електрокарів.
Ми величезними зусиллями створювали новий ринок екологічно безпечних автомобілів. З 2017 і по 2022 включно має діяти нульове пдв при імпорті електрокарів.
Електрокари в Україні серед найдешевших в Європі. Українці стали масово на них пересідати та ще й економити додатково 40 000-70 000 грн щороку у порівнянні з автомобілями з ДВЗ.
Завдяки цьому, Україна опинилася серед Топ-10 країн світу за темпами росту, а за кількістю - одна серед найкращих в центрально-східній Європі.
Бізнес теж ризикнув і під майбутніх власників електрокарів почав розбудовувати мережу зарядок. І за кількістю чарджерів ми теж не пасемо задніх у світі.
Що мали зробити «зелені», які прийшли до влади?
Прийняти наші законопроекти щодо умов виробництва електрокарів, електробусів, чарджерів, батарей в Україні. Залучити інвестиції в цю передову світову галузь і створити її з нуля в Україні.
Тим більше, перші переговори вже були проведені.
Просто голосуй і працюй. До речі, чим не мега завдання для Офіс простих рішень та результатів? Збудувати завод повного циклу, вартістю 3 млрд дол можливо за 3 роки.
Що ми маємо в результаті? Зелений колір традиційно перетворився на коричневий зі стійким запахом!
Забирають те, що ми такою важкою працею завоювали разом: урядовці, парламентарі, бізнес, активісти чистої енергії, споживачі.
Просто слів немає.
Брехун брехуном поганяє
Додано: Вів 16 чер, 2020 22:45
Минфин Зеленского уже называют профессионалами на площадке папаредника!!!
На второй срок Зеленского? Уже договорились?
Додано: Вів 16 чер, 2020 22:59
Любой бегунок, вхожий в нужные кабинеты, закроет за скромное вознаграждение. Это Украина. Собственно и эта вся бюрократия ради того, что бы бегунки всегда были с работой и отдавали доляху нужным людям.
|