Додано: Вів 16 чер, 2020 22:13

Душить видимо банки на покупку ОВГЗ сильно не будут,Нафтогаз перечислит на днях под 40 ярдов.Хотя наполнение держскарбныци впечатляет,на утро 16-го числа,т.е. прошло ровно полмесяца наколядовали всего навсего 22 ярда!!!!Это печалька печальная,при плане минимум 115.Чистые поступления будут ещё хуже чем в мёртвом карантинном апреле и мае.Хоть бы 60 ярдов собрали.Возмещение НДС 2 ярда в этом месяце.Я если честно вообще не понимаю что происходит,всё более менее работает и восстанавливается,но почему держкошик все обходят десятой дорогой?Что случилось бро???Где государство собирается брать деньги,мы что падаем дальше со скоростью звука?Или просто бенианы и ахметки забили большой и зелёный на налоги,ну как может быть такой провал?Нас ждёт или заморозка бюджета и ещё большая оппа падения ВВП,или эмиссия и опять оппа,но от скачка курса,при пустом бюджете только такие мерзкие развязки нас ждут,есть ещё путь чивокуни,это печать бабла,но под него интервенции валюты.Короче опять смута и чёрная полоса в экономике