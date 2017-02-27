Вторые сутки читаю ваши споры про "независимый" или "зависимый" НБУ и никак не могу понять - с чего вы взяли, что НБУ должен заботиться об импорте? Равно как об экспорте, ценах, торговом балансе и прочих элементах экономики? Задача НБУ в основном - контролировать динамику инфляции и держать "в тонусе" банковскую систему. Курс валюты для НБУ вообще вторичен, его задача всего лишь делать так, чтобы его колебания не были резкими и разнонаправленными. Всё, в чем вы обвиняете НБУ - сфера ответственности профильных министерств правительства, но уж никак не НБУ. Вам бы на Кабмин наехать, а не на чуть ли не единственную институцию в стране, которая работает более-менее адекватно. Честно, ваши теории заговора выглядят смехотвортно.
НБУ відповідає за таргетування інфляції, як він сказав. А у 2109 він так таргетував, що вилетів за свій таргет. Так сказати, перебздів з таргетуванням.
С чего вы взяли, что это именно НБУ продавливал курс вниз весь 2019? А потом взял да и всех кинул в декабре и в марте? Основной причиной падения курса с 27+ до 23+ были валютные и гривневые ОВГЗ, к которым НБУ имеет весьма косвенное отношение. Эмитентом ОВГЗ является Министерство финансов. НБУ сделал всё что от него зависело, скупая излишки долларов чтобы, с одной стороны, не допустить катастрофического укрепления гривни (не по уровню, а, скорее, по динамике), а с другой - воспользоваться моментом и пополнить ЗВР (на их месте я бы делал точно так же). Вы и зРадио делаете одну общую ошибку: приписываете НБУ несвойственные ему функции, к которым он не имеет никакого отношения, и обвиняете его в ненадлежащем их выполнении. Выглядит, мягко говоря, странно.
p_vovk74 написав:С чего вы взяли, что это именно НБУ продавливал курс вниз весь 2019? А потом взял да и всех кинул в декабре и в марте? Основной причиной падения курса с 27+ до 23+ были валютные и гривневые ОВГЗ, к которым НБУ имеет весьма косвенное отношение. Эмитентом ОВГЗ является Министерство финансов. НБУ сделал всё что от него зависело, скупая излишки долларов чтобы, с одной стороны, не допустить катастрофического укрепления гривни (не по уровню, а, скорее, по динамике), а с другой - воспользоваться моментом и пополнить ЗВР (на их месте я бы делал точно так же). Вы и зРадио делаете одну общую ошибку: приписываете НБУ несвойственные ему функции, к которым он не имеет никакого отношения, и обвиняете его в ненадлежащем их выполнении. Выглядит, мягко говоря, странно.
Політику дорогої гривні хто проводив? Чому не понижував облікову ставку, та зв"язував гривню на дорогих інструментах? Вже осінню було видно, що пора робити "кількісне помягшення", а не чудеса з ПА23.
p_vovk74 написав:С чего вы взяли, что это именно НБУ продавливал курс вниз весь 2019? А потом взял да и всех кинул в декабре и в марте? Основной причиной падения курса с 27+ до 23+ были валютные и гривневые ОВГЗ, к которым НБУ имеет весьма косвенное отношение. Эмитентом ОВГЗ является Министерство финансов. НБУ сделал всё что от него зависело, скупая излишки долларов чтобы, с одной стороны, не допустить катастрофического укрепления гривни (не по уровню, а, скорее, по динамике), а с другой - воспользоваться моментом и пополнить ЗВР (на их месте я бы делал точно так же). Вы и зРадио делаете одну общую ошибку: приписываете НБУ несвойственные ему функции, к которым он не имеет никакого отношения, и обвиняете его в ненадлежащем их выполнении. Выглядит, мягко говоря, странно.
Політику дорогої гривні хто проводив? Чому не понижував облікову ставку, та зв"язував гривню на дорогих інструментах? Вже осінню було видно, що пора робити "кількісне помягшення", а не чудеса з ПА23.
Чудеса ПА23 как раз творил Минфин, а НБУ как мог пытался выкупить излишки спекулятивного бакса с рынка чтобы не обрушить его и хоть как-то удержать гривню (и экономику) от катастрофы. А про политику дорогой гривни - я как-то не припомню чтобы НБУ это декларировал. Вы точно Смолия с Гончаруком не перепутали? Можете ссылочкой на первоисточник поделиться?
В постановлении профильного комитета перечислено несколько серьезных обвинений в адрес нынешнего руководства Национального банка:
1. Сворачивание денежного предложения в экономике, в котором она нуждалась в 2019 году, и особенно остро - с начала коронавирусного карантина в 2020-м. Уровень насыщения экономики деньгами (монетизацию) начали сокращать еще 6 лет назад, и он рухнул в 1,7 раз: с 58,8% в 2014 году до 34,2% в 2019-м.
2. Отсутствие реальных мер по стимулированию роста ВВП: смягчения требований по оценке кредитных рисков, введения ограничений по операциям с ОВГЗ, отсутствия программы по выкупу активов. Между тем такая программа есть у Европейского Центробанка и американского Федрезерва.
3. Искусственное укрепление гривны, которое усиливало макроэкономические дисбалансы в экономике и помогало выстраивать пирамиду ОВГЗ. Отдельно НБУ упрекнули в искусственной ревальвации гривни в январе 2019 года, когда ставки по гособлигациям были особенно высокими (достигали 18-19% годовых против нынешних 10-11%) в угоду иностранным спекулянтам, которые активно зарабатывали на наших бумагах. От чего пострадали экспортеры, чья гривневая доходность заметно сократилась, а также госбюджет, недополучивший налоги и сборы. Более того, подобная ситуация сохраняется и сейчас, когда курс держится на уровне менее 27 гривен за доллар, в то время как в бюджет заложен под 30, что, естественно, прямо влияет на поступления в казну.
4. Пассивность Нацбанка на вторничном рынке ОВГЗ, которая усложняет привлечение средств для финансирования дефицита госбюджета.
5. Отсутствие программы действий, которая бы расширила возможности правительства по финансированию чрезвычайных мероприятий в условиях эпидемии коронавируса.
Многое из перечисленного не раз озвучивалось не только в стенах Верховной Рады, но и на финансовом рынке. Поэтому отмести эти обвинения вряд ли получится. Окончательное решение Рады по постановлению будет зависеть от политической готовности властей менять руководства НБУ.
Источники в финансовых кругах говорят, что такая готовность есть, и что процесс пошел. Смену верхушки регулятора прогнозируют на осень. Все хотят сделать по законной процедуре - признать Смолия несправившимся.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
juristkostya написав:тут допущена принципиальная ошибка: чтобы закрыть ФОП, вообще не надо лично ходить в налоговую. Точнее, это даже вредно, что и видим из этого отзыва.
а зачем ходить в налоговую? регистратор. эл.ключь. вот и всё, что надо для закрытия фоп. фоп будет еще висеть несколько месяцев. при этом налоги платить уже не надо. налоговая его закроет автоматом, если не было просрочек по платежам или др. мутных операций.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Хто в темі, той зрозуміє Там я на своїй гілці ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ'Ю розмістив, тож заходимо/дивимось для покращення настрою на цілий день!
І по курсу - таки йдемо на 26,2
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!