juristkostya написав:тут допущена принципиальная ошибка: чтобы закрыть ФОП, вообще не надо лично ходить в налоговую. Точнее, это даже вредно, что и видим из этого отзыва.
а зачем ходить в налоговую? регистратор. эл.ключь. вот и всё, что надо для закрытия фоп. фоп будет еще висеть несколько месяцев. при этом налоги платить уже не надо. налоговая его закроет автоматом, если не было просрочек по платежам или др. мутных операций.
Когда я последний раз закрывал, мне господа в налоговой сказали, что налоги я обязан платить пока я не снимусь у них с учёта, а то что я закрыл ФОП у регистратора их особо не волнует. А собственно вся канитель с проверками и происходит при попытке сняться с учёта. Какими законами это регулируется ?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
juristkostya написав:тут допущена принципиальная ошибка: чтобы закрыть ФОП, вообще не надо лично ходить в налоговую. Точнее, это даже вредно, что и видим из этого отзыва.
Любой бегунок, вхожий в нужные кабинеты, закроет за скромное вознаграждение. Это Украина. Собственно и эта вся бюрократия ради того, что бы бегунки всегда были с работой и отдавали доляху нужным людям.
Ещё раз: Нет такого требования, чтобы до подачи заявления регистратору лично топать в ДПИ.