Moneta написав:В постановлении профильного комитета перечислено несколько серьезных обвинений в адрес нынешнего руководства Национального банка:
1. Сворачивание денежного предложения в экономике, в котором она нуждалась в 2019 году, и особенно остро - с начала коронавирусного карантина в 2020-м. Уровень насыщения экономики деньгами (монетизацию) начали сокращать еще 6 лет назад, и он рухнул в 1,7 раз: с 58,8% в 2014 году до 34,2% в 2019-м.
2. Отсутствие реальных мер по стимулированию роста ВВП: смягчения требований по оценке кредитных рисков, введения ограничений по операциям с ОВГЗ, отсутствия программы по выкупу активов. Между тем такая программа есть у Европейского Центробанка и американского Федрезерва.
3. Искусственное укрепление гривны, которое усиливало макроэкономические дисбалансы в экономике и помогало выстраивать пирамиду ОВГЗ. Отдельно НБУ упрекнули в искусственной ревальвации гривни в январе 2019 года, когда ставки по гособлигациям были особенно высокими (достигали 18-19% годовых против нынешних 10-11%) в угоду иностранным спекулянтам, которые активно зарабатывали на наших бумагах. От чего пострадали экспортеры, чья гривневая доходность заметно сократилась, а также госбюджет, недополучивший налоги и сборы. Более того, подобная ситуация сохраняется и сейчас, когда курс держится на уровне менее 27 гривен за доллар, в то время как в бюджет заложен под 30, что, естественно, прямо влияет на поступления в казну.
4. Пассивность Нацбанка на вторничном рынке ОВГЗ, которая усложняет привлечение средств для финансирования дефицита госбюджета.
5. Отсутствие программы действий, которая бы расширила возможности правительства по финансированию чрезвычайных мероприятий в условиях эпидемии коронавируса.
Многое из перечисленного не раз озвучивалось не только в стенах Верховной Рады, но и на финансовом рынке. Поэтому отмести эти обвинения вряд ли получится. Окончательное решение Рады по постановлению будет зависеть от политической готовности властей менять руководства НБУ.
Источники в финансовых кругах говорят, что такая готовность есть, и что процесс пошел. Смену верхушки регулятора прогнозируют на осень. Все хотят сделать по законной процедуре - признать Смолия несправившимся.
Тю... я думал, вы дадите ссылку на реальный документ или хоть на какой-то первоисточник. А вы просто свою методичку цитируете: некий неназванный комитет Рады имеет претензии к НБУ, которые оформляет в какое-то постановление, которое принято или не принято, опубликовано или нет и вообще - кто эти неназванные люди? Вы у русских учились пруфы давать? И повторю еще раз - и эти неизвестные люди также имеют претензии к НБУ в том, что он делать и не должен. Каждая институция в государстве должна заниматься только своим делом и не лезть в дела смежников. Не должен президент звонить руководству банка и требовать что-то и не должен Национальный банк "стимулировать ВВП". Почитайте закон о НацБанке, там прописаны его функции. В этой стране все беды из-за некомпетентности. И эти беды усугубляются тем, что некомпетентные люди, в силу своего большинства, могут влиять на работу людей компетентных. При этом некомпетентные люди подвержены синдрому Данинга-Крюгера и искренне отстаивают свои заблуждения. Ну, а победившее зло, по закону жанра, сразу же становится добром.
juristkostya написав:Нет такого требования, чтобы до подачи заявления регистратору лично топать в ДПИ.
Речь о снятии с учёта в налоговой. Регистратор вообще не проблема.
alex_dvornichenko написав:Когда я последний раз закрывал, мне господа в налоговой сказали, что налоги я обязан платить пока я не снимусь у них с учёта, а то что я закрыл ФОП у регистратора их особо не волнует. А собственно вся канитель с проверками и происходит при попытке сняться с учёта. Какими законами это регулируется ?
p_vovk74 написав: Почитайте закон о НацБанке, там прописаны его функции. В этой стране все беды из-за некомпетентности. И эти беды усугубляются тем, что некомпетентные люди, в силу своего большинства, могут влиять на работу людей компетентных. При этом некомпетентные люди подвержены синдрому Данинга-Крюгера и искренне отстаивают свои заблуждения. Ну, а победившее зло, по закону жанра, сразу же становится добром.
Гарно написано, особливо про закон. При цьому Ви ж пару сторінок тому писали:
"Задача НБУ в основном - контролировать динамику инфляции и держать "в тонусе" банковскую систему. Курс валюты для НБУ вообще вторичен, его задача всего лишь делать так, чтобы его колебания не были резкими и разнонаправленными." А як же ж "Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України" (ст.6 ЗУ) ну і відповідно така ж... в Конституції? Може все таки не "вторичен"?
p_vovk74 написав: Почитайте закон о НацБанке, там прописаны его функции. В этой стране все беды из-за некомпетентности. И эти беды усугубляются тем, что некомпетентные люди, в силу своего большинства, могут влиять на работу людей компетентных. При этом некомпетентные люди подвержены синдрому Данинга-Крюгера и искренне отстаивают свои заблуждения. Ну, а победившее зло, по закону жанра, сразу же становится добром.
Гарно написано, особливо про закон. При цьому Ви ж пару сторінок тому писали:
"Задача НБУ в основном - контролировать динамику инфляции и держать "в тонусе" банковскую систему. Курс валюты для НБУ вообще вторичен, его задача всего лишь делать так, чтобы его колебания не были резкими и разнонаправленными." А як же ж "Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України" (ст.6 ЗУ) ну і відповідно така ж... в Конституції? Може все таки не "вторичен"?
Не вижу противоречия. Стабильность означает минимально возможные колебания со временем. Про абсолютное значение курса речь вообще не идет. Повторюсь: НБУ обязан выполнять исключительно роль демпфера колебаний курса, но никоим образом не управлять его значением. Помните когда последний раз НБУ напрямую таргетировал курс и чем это закончилось? Не путайте стабильность курса и курс сам по себе.
alex_dvornichenko написав:Речь о снятии с учёта в налоговой. Регистратор вообще не проблема.
Снятие идёт автоматически после регистратора, вы это должны сразу увидеть в соответствующем реестре ФОПов минюста или лучше прямо на сайте налоговой. Там будет такая надпись: Станом на 01.06.2020 щодо платника податків Ф.И.О наявна інформація: припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано) Или если что-то пошло не так, то такая надпись: Станом на 01.06.2020 щодо платника податків Ф.И.О наявна інформація: «ПЕРЕБУВАЄ НА ОБЛІКУ В ОРГАНАХ ДОХОДІВ ТА ЗБОРІВ»
Сдайте ликвидационный отчёт, заплатите налоги. а потом на всякий случай сверьтесь, как прошли все оплаты, и всё ли закрыто. Иначе там же, на этой страничке появится такая надпись Станом на 15.06.2020 платник податків має податковий борг та відповідно до пункту 88.2 статті 88 Податкового кодексу України у органів державної податкової служби виникло право податкової застави на майно такого платника. Это я наблюдаю за клиентом, который закрылся у регистратора 3 июля в прошлом году, а заплатил единый налог по 30 июня.
Всё.
Это не означает, что вас не могут проверить через пять лет или 10 лет, а могут и не дойти руки, в таком состоянии Припинено висят несколько сот тысяч ФОПов, при действующем составе налоговой они физически могут проверить несколько тысяч в год, а есть еще и плановые проверки, вот и считайте, если шанс у вас дожить до этого события.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
juristkostya написав:Нет такого требования, чтобы до подачи заявления регистратору лично топать в ДПИ.
Речь о снятии с учёта в налоговой. Регистратор вообще не проблема.
alex_dvornichenko написав:Когда я последний раз закрывал, мне господа в налоговой сказали, что налоги я обязан платить пока я не снимусь у них с учёта, а то что я закрыл ФОП у регистратора их особо не волнует. А собственно вся канитель с проверками и происходит при попытке сняться с учёта. Какими законами это регулируется ?
1. ЗУ "О гос регистрации..." - регистратор проводит регистрационное действие в течение 24 часов после поступления предусмотренного пакета документов. 2. приказ минфина № 1588 - налоговый орган получает информации о прекращении ФОПа в порядке электронного обмена. 3. Налоговый кодекс - поступление информации о прекращении ФОП даёт налоговому органу право назначить внеплановую проверку. И здесь самое интересное: внеплановая проверка может проходить, если "розпочато процедуру припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця" - а учитывая п. 1, на момент, когда к вами физически придут проверяющие, процедура будет не "розпочата", а уже "завершена". Полноценное основание для недопуска.
sergey_sryvkin написав:Проясніть, будь ласка. Чому зарплати при девальвації мають рости (у кого?..), і чому швидше за ціни?..
Зарплаты растут быстрее, чем цены потому что имеется некоторый временной лаг между производством товара и его покупкой. На момент производства стоимость труда одна. На момент покупки (через некоторое время) при девальвации стоимость труда уже выше.
Чому ви вважаєте, що зарплати взагалі мають рости?..
Як підприємець, я можу ціни на товар підняти одразу, як виросте курс, без будь-якого лагу. А зарплати - якщо зароблю додаткову купу грошей, або будуть проблеми з працівниками. А може й взагалі не підніматиму, якщо навколо безробіття. А якщо девальвація іде внаслідок падіння валютних надходжень , тобто закривається експорт та повертаються заробітчани, то про який ріст зп може йти мова??