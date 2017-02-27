Moneta написав:

В постановлении профильного комитета перечислено несколько серьезных обвинений в адрес нынешнего руководства Национального банка:1. Сворачивание денежного предложения в экономике, в котором она нуждалась в 2019 году, и особенно остро - с начала коронавирусного карантина в 2020-м. Уровень насыщения экономики деньгами (монетизацию) начали сокращать еще 6 лет назад, и он рухнул в 1,7 раз: с 58,8% в 2014 году до 34,2% в 2019-м.2. Отсутствие реальных мер по стимулированию роста ВВП: смягчения требований по оценке кредитных рисков, введения ограничений по операциям с ОВГЗ, отсутствия программы по выкупу активов. Между тем такая программа есть у Европейского Центробанка и американского Федрезерва.3. Искусственное укрепление гривны, которое усиливало макроэкономические дисбалансы в экономике и помогало выстраивать пирамиду ОВГЗ. Отдельно НБУ упрекнули в искусственной ревальвации гривни в январе 2019 года, когда ставки по гособлигациям были особенно высокими (достигали 18-19% годовых против нынешних 10-11%) в угоду иностранным спекулянтам, которые активно зарабатывали на наших бумагах. От чего пострадали экспортеры, чья гривневая доходность заметно сократилась, а также госбюджет, недополучивший налоги и сборы. Более того, подобная ситуация сохраняется и сейчас, когда курс держится на уровне менее 27 гривен за доллар, в то время как в бюджет заложен под 30, что, естественно, прямо влияет на поступления в казну.4. Пассивность Нацбанка на вторничном рынке ОВГЗ, которая усложняет привлечение средств для финансирования дефицита госбюджета.5. Отсутствие программы действий, которая бы расширила возможности правительства по финансированию чрезвычайных мероприятий в условиях эпидемии коронавируса.Многое из перечисленного не раз озвучивалось не только в стенах Верховной Рады, но и на финансовом рынке. Поэтому отмести эти обвинения вряд ли получится. Окончательное решение Рады по постановлению будет зависеть от политической готовности властей менять руководства НБУ.Источники в финансовых кругах говорят, что такая готовность есть, и что процесс пошел. Смену верхушки регулятора прогнозируют на осень. Все хотят сделать по законной процедуре - признать Смолия несправившимся.