RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5671567256735674

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 385
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
40
27.01-27.5
14%
54
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 10:02

  Moneta написав:В постановлении профильного комитета перечислено несколько серьезных обвинений в адрес нынешнего руководства Национального банка:

1. Сворачивание денежного предложения в экономике, в котором она нуждалась в 2019 году, и особенно остро - с начала коронавирусного карантина в 2020-м. Уровень насыщения экономики деньгами (монетизацию) начали сокращать еще 6 лет назад, и он рухнул в 1,7 раз: с 58,8% в 2014 году до 34,2% в 2019-м.

2. Отсутствие реальных мер по стимулированию роста ВВП: смягчения требований по оценке кредитных рисков, введения ограничений по операциям с ОВГЗ, отсутствия программы по выкупу активов. Между тем такая программа есть у Европейского Центробанка и американского Федрезерва.

3. Искусственное укрепление гривны, которое усиливало макроэкономические дисбалансы в экономике и помогало выстраивать пирамиду ОВГЗ. Отдельно НБУ упрекнули в искусственной ревальвации гривни в январе 2019 года, когда ставки по гособлигациям были особенно высокими (достигали 18-19% годовых против нынешних 10-11%) в угоду иностранным спекулянтам, которые активно зарабатывали на наших бумагах. От чего пострадали экспортеры, чья гривневая доходность заметно сократилась, а также госбюджет, недополучивший налоги и сборы. Более того, подобная ситуация сохраняется и сейчас, когда курс держится на уровне менее 27 гривен за доллар, в то время как в бюджет заложен под 30, что, естественно, прямо влияет на поступления в казну.

4. Пассивность Нацбанка на вторничном рынке ОВГЗ, которая усложняет привлечение средств для финансирования дефицита госбюджета.

5. Отсутствие программы действий, которая бы расширила возможности правительства по финансированию чрезвычайных мероприятий в условиях эпидемии коронавируса.

Многое из перечисленного не раз озвучивалось не только в стенах Верховной Рады, но и на финансовом рынке. Поэтому отмести эти обвинения вряд ли получится. Окончательное решение Рады по постановлению будет зависеть от политической готовности властей менять руководства НБУ.

Источники в финансовых кругах говорят, что такая готовность есть, и что процесс пошел. Смену верхушки регулятора прогнозируют на осень. Все хотят сделать по законной процедуре - признать Смолия несправившимся.

Тю... я думал, вы дадите ссылку на реальный документ или хоть на какой-то первоисточник. А вы просто свою методичку цитируете: некий неназванный комитет Рады имеет претензии к НБУ, которые оформляет в какое-то постановление, которое принято или не принято, опубликовано или нет и вообще - кто эти неназванные люди? Вы у русских учились пруфы давать?
И повторю еще раз - и эти неизвестные люди также имеют претензии к НБУ в том, что он делать и не должен. Каждая институция в государстве должна заниматься только своим делом и не лезть в дела смежников. Не должен президент звонить руководству банка и требовать что-то и не должен Национальный банк "стимулировать ВВП". Почитайте закон о НацБанке, там прописаны его функции.
В этой стране все беды из-за некомпетентности. И эти беды усугубляются тем, что некомпетентные люди, в силу своего большинства, могут влиять на работу людей компетентных.
При этом некомпетентные люди подвержены синдрому Данинга-Крюгера и искренне отстаивают свои заблуждения.
Ну, а победившее зло, по закону жанра, сразу же становится добром.
p_vovk74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 103
З нами з: 04.10.17
Подякував: 38 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 10:08

  juristkostya написав:Нет такого требования, чтобы до подачи заявления регистратору лично топать в ДПИ.

Речь о снятии с учёта в налоговой. Регистратор вообще не проблема.

  alex_dvornichenko написав:Когда я последний раз закрывал, мне господа в налоговой сказали, что налоги я обязан платить пока я не снимусь у них с учёта, а то что я закрыл ФОП у регистратора их особо не волнует. А собственно вся канитель с проверками и происходит при попытке сняться с учёта. Какими законами это регулируется ?
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 309
З нами з: 10.10.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 10:15

  p_vovk74 написав: Почитайте закон о НацБанке, там прописаны его функции.
В этой стране все беды из-за некомпетентности. И эти беды усугубляются тем, что некомпетентные люди, в силу своего большинства, могут влиять на работу людей компетентных.
При этом некомпетентные люди подвержены синдрому Данинга-Крюгера и искренне отстаивают свои заблуждения.
Ну, а победившее зло, по закону жанра, сразу же становится добром.

Гарно написано, особливо про закон. При цьому Ви ж пару сторінок тому писали:

"Задача НБУ в основном - контролировать динамику инфляции и держать "в тонусе" банковскую систему. Курс валюты для НБУ вообще вторичен, его задача всего лишь делать так, чтобы его колебания не были резкими и разнонаправленными."
А як же ж
"Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України" (ст.6 ЗУ) ну і відповідно така ж... в Конституції? Може все таки не "вторичен"?
L
 
Повідомлень: 396
З нами з: 19.05.08
Подякував: 3 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 10:39

  L написав:
  p_vovk74 написав: Почитайте закон о НацБанке, там прописаны его функции.
В этой стране все беды из-за некомпетентности. И эти беды усугубляются тем, что некомпетентные люди, в силу своего большинства, могут влиять на работу людей компетентных.
При этом некомпетентные люди подвержены синдрому Данинга-Крюгера и искренне отстаивают свои заблуждения.
Ну, а победившее зло, по закону жанра, сразу же становится добром.

Гарно написано, особливо про закон. При цьому Ви ж пару сторінок тому писали:

"Задача НБУ в основном - контролировать динамику инфляции и держать "в тонусе" банковскую систему. Курс валюты для НБУ вообще вторичен, его задача всего лишь делать так, чтобы его колебания не были резкими и разнонаправленными."
А як же ж
"Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України" (ст.6 ЗУ) ну і відповідно така ж... в Конституції? Може все таки не "вторичен"?

Не вижу противоречия. Стабильность означает минимально возможные колебания со временем. Про абсолютное значение курса речь вообще не идет.
Повторюсь: НБУ обязан выполнять исключительно роль демпфера колебаний курса, но никоим образом не управлять его значением. Помните когда последний раз НБУ напрямую таргетировал курс и чем это закончилось?
Не путайте стабильность курса и курс сам по себе.
p_vovk74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 103
З нами з: 04.10.17
Подякував: 38 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:01

  alex_dvornichenko написав:Речь о снятии с учёта в налоговой. Регистратор вообще не проблема.


Снятие идёт автоматически после регистратора, вы это должны сразу увидеть в соответствующем реестре ФОПов минюста или лучше прямо на сайте налоговой.
Там будет такая надпись:
Станом на 01.06.2020 щодо платника податків Ф.И.О наявна інформація: припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)
Или если что-то пошло не так, то такая надпись:
Станом на 01.06.2020 щодо платника податків Ф.И.О наявна інформація: «ПЕРЕБУВАЄ НА ОБЛІКУ В ОРГАНАХ ДОХОДІВ ТА ЗБОРІВ»

https://tax.gov.ua/businesspartner

Сдайте ликвидационный отчёт, заплатите налоги. а потом на всякий случай сверьтесь, как прошли все оплаты, и всё ли закрыто.
Иначе там же, на этой страничке появится такая надпись
Станом на 15.06.2020 платник податків має податковий борг та відповідно до пункту 88.2 статті 88 Податкового кодексу України у органів державної податкової служби виникло право податкової застави на майно такого платника.
Это я наблюдаю за клиентом, который закрылся у регистратора 3 июля в прошлом году, а заплатил единый налог по 30 июня.

Всё.

Это не означает, что вас не могут проверить через пять лет или 10 лет, а могут и не дойти руки, в таком состоянии Припинено висят несколько сот тысяч ФОПов, при действующем составе налоговой они физически могут проверить несколько тысяч в год, а есть еще и плановые проверки, вот и считайте, если шанс у вас дожить до этого события.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17275
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4252 раз.
Подякували: 6838 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:27

  alex_dvornichenko написав:
  juristkostya написав:Нет такого требования, чтобы до подачи заявления регистратору лично топать в ДПИ.

Речь о снятии с учёта в налоговой. Регистратор вообще не проблема.

  alex_dvornichenko написав:Когда я последний раз закрывал, мне господа в налоговой сказали, что налоги я обязан платить пока я не снимусь у них с учёта, а то что я закрыл ФОП у регистратора их особо не волнует. А собственно вся канитель с проверками и происходит при попытке сняться с учёта. Какими законами это регулируется ?


1. ЗУ "О гос регистрации..." - регистратор проводит регистрационное действие в течение 24 часов после поступления предусмотренного пакета документов.
2. приказ минфина № 1588 - налоговый орган получает информации о прекращении ФОПа в порядке электронного обмена.
3. Налоговый кодекс - поступление информации о прекращении ФОП даёт налоговому органу право назначить внеплановую проверку.
И здесь самое интересное: внеплановая проверка может проходить, если "розпочато процедуру припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця" - а учитывая п. 1, на момент, когда к вами физически придут проверяющие, процедура будет не "розпочата", а уже "завершена".
Полноценное основание для недопуска.

В принцнипе, этой процедуре уже 6 лет.
juristkostya
 
Повідомлень: 3122
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 901 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Это не означает, что вас не могут проверить через пять лет или 10 лет,
если нет откровенной уголовщины, то макс 1095 дней.
juristkostya
 
Повідомлень: 3122
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 901 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:37

  juristkostya написав:
  freeze написав:Это не означает, что вас не могут проверить через пять лет или 10 лет,
если нет откровенной уголовщины, то макс 1095 дней.


Если были наемные работники, то ЕСВ без срока давности, подоходный для наемных сделали сейчас 7 лет возможность проверки. А по остальным налогам, да - 3 года
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17275
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4252 раз.
Подякували: 6838 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:39

  Амвросий написав:
  sergey_sryvkin написав:Проясніть, будь ласка.
Чому зарплати при девальвації мають рости (у кого?..), і чому швидше за ціни?..


Зарплаты растут быстрее, чем цены потому что имеется некоторый временной лаг между производством товара и его покупкой. На момент производства стоимость труда одна. На момент покупки (через некоторое время) при девальвации стоимость труда уже выше.

Чому ви вважаєте, що зарплати взагалі мають рости?..

Як підприємець, я можу ціни на товар підняти одразу, як виросте курс, без будь-якого лагу. А зарплати - якщо зароблю додаткову купу грошей, або будуть проблеми з працівниками. А може й взагалі не підніматиму, якщо навколо безробіття.
А якщо девальвація іде внаслідок падіння валютних надходжень , тобто закривається експорт та повертаються заробітчани, то про який ріст зп може йти мова??
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 602
З нами з: 19.02.14
Подякував: 208 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:А зарплати - якщо зароблю додаткову купу грошей, або будуть проблеми з працівниками. А може й взагалі не підніматиму, якщо навколо безробіття.

еще можно снизить
отличный вариант в наше время

26.77-26.82/26.87-26.89
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11143
З нами з: 19.05.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 3493 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5671567256735674
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 44, 45, 46
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
459 97015
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 17:41
jump
Валютный рынок в мире 1 ... 700, 701, 702
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7013 1576759
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 11:51
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1934, 1935, 1936
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19357 2367099
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 11:50
Zebra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86839)
17.06.2020 12:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.