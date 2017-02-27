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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 чер, 2020 12:14
freeze написав: juristkostya написав: freeze написав:
Это не означает, что вас не могут проверить через пять лет или 10 лет,
если нет откровенной уголовщины, то макс 1095 дней.
Если были наемные работники, то ЕСВ без срока давности, подоходный для наемных сделали сейчас 7 лет возможность проверки. А по остальным налогам, да - 3 года
документы по ЕСВ хранятся как пенсионные документы - 75 лет.
в части НДФЛ (7 лет) - эти изменения вступят в силу только с 21 года. Кроме того, там допущена грубая дырка в регулировании: они продлили срок проверок (ст. 102 ПКУ), но забыли продлить сроки хранения документов (ст. 44 ПКУ). Как было 1095, так и осталось. А что можно проверить, если документы законным образом уничтожены?
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Додано: Сер 17 чер, 2020 12:16
sergey_sryvkin написав:
Як підприємець, я можу ціни на товар підняти одразу, як виросте курс, без будь-якого лагу. А зарплати - якщо зароблю додаткову купу грошей, або будуть проблеми з працівниками. А може й взагалі не підніматиму, якщо навколо безробіття.
А якщо девальвація іде внаслідок падіння валютних надходжень , тобто закривається експорт та повертаються заробітчани, то про який ріст зп може йти мова??
От таких горе-предпринимателей нормальные работники уходят при первой же возможности.Особенно те, кто имеет хороший опыт работы, свои наработки, клиентуру и т.п.
Экономить на сотрудниках можно. Но до первого закрытия фирмы.
И в качестве антиоффтопа: на межбанке повторяется вторник. С утра вниз, потом вверх. С тем отличием, что сегодня Нацбанка не было. Просто выкупили низы те, кто пошустрее...
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Додано: Сер 17 чер, 2020 12:44
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
17.06.2020........................26,7656
Доллар прибавил 2 копейки.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, весьма резво пошли вниз. За 25 минут опустились на 5 копеек. Взяли паузу. С 11-15, когда на рынок массово вышли клиентские заявки, развернулись и начали подъем. К 11-55 поднялись на 6.5 копеек, почти достигнув уровня вчерашнего закрытия. Соотнеся график со справочным курсом, можно сделать предположение, что активно торговать начали еще до 11.
НБУ вчера выкупил 50 млн.
Остатки на коррсчетах практически не изменились. Увеличение объема суточных сертификатов и обналичка были уравновешены расходами казначейства и интервенцией НБУ.
В понедельник объем валютного рынка упал с 411.1 до 220.7. Обороты чистые, но совсем уж мизерные. Общий объем почти равен объему клиентских операций, которые также сократились. Собственная активность банков была минимальной. Среди клиентских заявок предложение совсем чуть-чуть превышало спрос, это можно считать равновесием. Такие обороты вполне объясняют ход сессии в понедельник: рано начали, рано закончили, движения были достаточно резкими. Типичная картина для тонкого рынка.
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