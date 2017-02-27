Додано: Сер 17 чер, 2020 14:01

Сибарит , добрый день. Я правильно понимаю курс 26,7656 будет официальным курсом НБУ на 18.06? Если так,то с какого времени 18.06 он начнет действовать с 00-01 или с 9-00?

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