С чего вы взяли, что это именно НБУ продавливал курс вниз весь 2019? А потом взял да и всех кинул в декабре и в марте? Основной причиной падения курса с 27+ до 23+ были валютные и гривневые ОВГЗ, к которым НБУ имеет весьма косвенное отношение. Эмитентом ОВГЗ является Министерство финансов. НБУ сделал всё что от него зависело, скупая излишки долларов чтобы, с одной стороны, не допустить катастрофического укрепления гривни (не по уровню, а, скорее, по динамике), а с другой - воспользоваться моментом и пополнить ЗВР (на их месте я бы делал точно так же).Вы и зРадио делаете одну общую ошибку: приписываете НБУ несвойственные ему функции, к которым он не имеет никакого отношения, и обвиняете его в ненадлежащем их выполнении. Выглядит, мягко говоря, странно.