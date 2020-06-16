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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А хто у нас , крім Ахметова , отримує зиск від дорогої електрики ?
Якось олігархи погано борються ... Чи вже всі програли однозначно ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:20

Верховна Рада списала мільярдні борги на ринку електроенергі

Верховна Рада у другому читанні і в цілому ухвалила законопроєкт №2386, який списав мільярдні борги, що були на "старому" енергоринку до його переходу на нову модель.

Рішення було ухвалено на засіданні в середу, 17 июня. Його підтримали 243 народних депутати.

"Реформа розпочалась залишивши за собою мільярдні борги. Так, станом на 31.08.2019 дебіторська заборгованість ДП "Енергоринок" складає 30,9 млрд. грн., з неї заборгованість, яка виникла після ведення в дію роздрібного ринку електричної енергії (1 півріччя 2019 року) становить 2,4 млрд. грн. Кредиторська заборгованість ДП "Енергоринок" складає 28,1 млрд. грн", – сказано у пояснювальній записці до законопроєкту.

Борги виникли з кількох причин:

бюджет не повністю розраховувався з шахтами за вугілля;

погано розраховувались підприємства водопровідно- каналізаційного господарства;

погано розраховувались споживачі електроенергії на окупованих територіях Донбасу.

Закон передбачає списання цих боргів. Для цього збільшать статутний фонд компаній "Енергоатом" і "Укргідроенерго" (їх докапіталізують) на суму, яку їм заборгувало державне підприємство "Енергоринок".
jump
 
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