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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5673567456755676

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 385
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
40
27.01-27.5
14%
54
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Приветствую, дружище!
По моим данным, вчера взяли дежурную двадцатку. А почему Вы решили, что НБУ купил 50 млн?
И в "Анализе ликвидности" пока нет данных по вчерашнему дню.

Данных нет на страничке, а в файле архива они давно появились. Там, похоже, переделывают сайт под новый индекс ставок - получился легкий бардак.
Теоретически возможно, что в нужную нам графу попало что-то лишнее, но такого "мусора" в плюс я не припоминаю. У НБУ иногда получается провести интервенцию методом выбора лучшей цены, которую не замечают участники торгов, особенно после длительного перерыва в использовании данного метода. В понедельник сведем все данные - станет яснее. Может быть.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:16

  odessit2007 написав:
  sergey_sryvkin написав:А зарплати - якщо зароблю додаткову купу грошей, або будуть проблеми з працівниками. А може й взагалі не підніматиму, якщо навколо безробіття.

еще можно снизить
отличный вариант в наше время


Ото ж бо я й не бачу зв'язку між девальвацією та ростом зарплат.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:17

  flyman написав:
  p_vovk74 написав:С чего вы взяли, что это именно НБУ продавливал курс вниз весь 2019? А потом взял да и всех кинул в декабре и в марте? Основной причиной падения курса с 27+ до 23+ были валютные и гривневые ОВГЗ, к которым НБУ имеет весьма косвенное отношение. Эмитентом ОВГЗ является Министерство финансов. НБУ сделал всё что от него зависело, скупая излишки долларов чтобы, с одной стороны, не допустить катастрофического укрепления гривни (не по уровню, а, скорее, по динамике), а с другой - воспользоваться моментом и пополнить ЗВР (на их месте я бы делал точно так же).
Вы и зРадио делаете одну общую ошибку: приписываете НБУ несвойственные ему функции, к которым он не имеет никакого отношения, и обвиняете его в ненадлежащем их выполнении. Выглядит, мягко говоря, странно.

Політику дорогої гривні хто проводив?
Чому не понижував облікову ставку, та зв"язував гривню на дорогих інструментах?
Вже осінню було видно, що пора робити "кількісне помягшення", а не чудеса з ПА23.

А шо таки нельзя было весь или большую часть приходящего в овгз доллара паковать в ЗВР и держать курс 27-26,не доводя до 23?Стопудово это кому-то было нужно,не так ли?
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:18

  Искатель написав:
  sergey_sryvkin написав:
Як підприємець, я можу ціни на товар підняти одразу, як виросте курс, без будь-якого лагу. А зарплати - якщо зароблю додаткову купу грошей, або будуть проблеми з працівниками. А може й взагалі не підніматиму, якщо навколо безробіття.
А якщо девальвація іде внаслідок падіння валютних надходжень , тобто закривається експорт та повертаються заробітчани, то про який ріст зп може йти мова??

От таких горе-предпринимателей нормальные работники уходят при первой же возможности.Особенно те, кто имеет хороший опыт работы, свои наработки, клиентуру и т.п. Экономить на сотрудниках можно. Но до первого закрытия фирмы.


Від яких "таких"? Зарплатня має бути ринкова, прямого зв'язку з девальвацією я не побачив.

Що до "нармальних работніков", то вони можуть піти від кого завгодно, якщо випаде нагода.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:29

  somilitark написав:Я если честно вообще не понимаю что происходит,всё более менее работает и восстанавливается,но почему держкошик все обходят десятой дорогой?
Что случилось бро???
ну так бизнес что бы хоть как-то выжить уходит в тень и экономит на налогах . Это не удивительно . После карантина не все могут себе позволить платить налоги как ДО карантина , что бы хоть как-то держаться на плаву и не выгнать всех сотрудников многие перешли на зарплаты в конвертах.
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:40

  yama написав:
  somilitark написав:Я если честно вообще не понимаю что происходит,всё более менее работает и восстанавливается,но почему держкошик все обходят десятой дорогой?
Что случилось бро???
ну так бизнес что бы хоть как-то выжить уходит в тень и экономит на налогах . Это не удивительно . После карантина не все могут себе позволить платить налоги как ДО карантина , что бы хоть как-то держаться на плаву и не выгнать всех сотрудников многие перешли на зарплаты в конвертах.


А что раньше на минималку не оформляли?
Все были честные?
По-моему только везде минималка,остальное как повезёт.
Как-то странно выходит,если даже ВВП падает на 15%,а налоговые поступления в 2 раза,кто-то явно перестал платить.

А вот и политическая бомба:
В ОП написали новый закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО с имплементированной "формулой Штайнмайера", - Ермак



Нас разворачивают в рашу,вливают в наглую в ордло,так что курс гривны прогнозировать гиблая затея,может быть через год про такую валюту даже перестанут вспоминать :evil:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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