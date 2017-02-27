p_vovk74 написав:С чего вы взяли, что это именно НБУ продавливал курс вниз весь 2019? А потом взял да и всех кинул в декабре и в марте? Основной причиной падения курса с 27+ до 23+ были валютные и гривневые ОВГЗ, к которым НБУ имеет весьма косвенное отношение. Эмитентом ОВГЗ является Министерство финансов. НБУ сделал всё что от него зависело, скупая излишки долларов чтобы, с одной стороны, не допустить катастрофического укрепления гривни (не по уровню, а, скорее, по динамике), а с другой - воспользоваться моментом и пополнить ЗВР (на их месте я бы делал точно так же). Вы и зРадио делаете одну общую ошибку: приписываете НБУ несвойственные ему функции, к которым он не имеет никакого отношения, и обвиняете его в ненадлежащем их выполнении. Выглядит, мягко говоря, странно.
Політику дорогої гривні хто проводив? Чому не понижував облікову ставку, та зв"язував гривню на дорогих інструментах? Вже осінню було видно, що пора робити "кількісне помягшення", а не чудеса з ПА23.
А шо таки нельзя было весь или большую часть приходящего в овгз доллара паковать в ЗВР и держать курс 27-26,не доводя до 23?Стопудово это кому-то было нужно,не так ли?
НБУ паковал в ЗВР столько, сколько мог или хотел, мне не докладывали. Чтобы выкупить валюту на МБ нужно еще и соответствующее количество гривни иметь, правда? Не печатать же? Ключевая ошибочная фраза в вашем замечании "держать курс". У НБУ во-первых нет такой задачи согласно закону, а во-вторых искусственное "держание" курса ломает весь рынок к черту. Более того, любое искусственное "держание" курса приводит к валютным махинациям и злоупотреблениям, что мы и видели всю историю Украины аж до запрета НБУ непосредственно и прямо влиять на обменный курс на межбанке. Только косвенными методами (продажа/покупка валюты) и только для сглаживания пиков и паники. Странно, что мне приходится вам объяснять очевидные вещи.
В ОП написали новый закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО с имплементированной "формулой Штайнмайера", - Ермак
Нас разворачивают в рашу,вливают в наглую в ордло,так что курс гривны прогнозировать гиблая затея,может быть через год про такую валюту даже перестанут вспоминать
Неа, РФ режет трубы газа, США даёт опять джавелины. Нифига не разворот, всё самое интересное впереди. ЕБРР помимо Укрэксима готово выделять денег на дороги. Потихоньку интегрируют нас как раз в другую сторону от РФ. Ещё бы мы даже не заикались про воду в Крым и вообще сказка.
ВФЯ відбілюють, теж не разворот політики, і Стерненко судять..
Есть контракт на прокачку газа,причём на 5 лет.По системе качай не качай,но всё равно плати.
Кто что режет?
У кого там подгорает?
Или газ не будут поставлять,а будут платить исправно? Это вы о рашистах??? Это эти кадры из УТГ отжигают откровенную уйню,но вы верите. Природного газа в раше столько,что его просто некуда девать,вот даже задумались стимулировать перевод авто на СПГ. Так что мы по инерции ещё типа с Западом,пока отправка джавелинов проходила бюрократические процедуры у нас сменился политический курс,не знаю что вы видите,но по факту у нас развернулись рашаугодные судилища над активистами и 5-м президентом и откровенно сепарские свистопляски во всём.
Так что разбувайте глаза,нас реально сливают за денюжки,со всеми вытекающими для экономики,которой по сути уже и НЕТ,пока идём на рельсам прошлой пятилетки,но их упорно демонтируют,поезд над обрывом,осталось только НБУ прижучить и полетим в пропасть(((
По курсу,наличка странно себя ведёт,пытается быкавать при стабильном МБ,на себя под вечер в столице 26.78 уверенно.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Moneta написав:В постановлении профильного комитета перечислено несколько серьезных обвинений в адрес нынешнего руководства Национального банка:
1. Сворачивание денежного предложения в экономике, в котором она нуждалась в 2019 году, и особенно остро - с начала коронавирусного карантина в 2020-м. Уровень насыщения экономики деньгами (монетизацию) начали сокращать еще 6 лет назад, и он рухнул в 1,7 раз: с 58,8% в 2014 году до 34,2% в 2019-м.
2. Отсутствие реальных мер по стимулированию роста ВВП: смягчения требований по оценке кредитных рисков, введения ограничений по операциям с ОВГЗ, отсутствия программы по выкупу активов. Между тем такая программа есть у Европейского Центробанка и американского Федрезерва.
3. Искусственное укрепление гривны, которое усиливало макроэкономические дисбалансы в экономике и помогало выстраивать пирамиду ОВГЗ. Отдельно НБУ упрекнули в искусственной ревальвации гривни в январе 2019 года, когда ставки по гособлигациям были особенно высокими (достигали 18-19% годовых против нынешних 10-11%) в угоду иностранным спекулянтам, которые активно зарабатывали на наших бумагах. От чего пострадали экспортеры, чья гривневая доходность заметно сократилась, а также госбюджет, недополучивший налоги и сборы. Более того, подобная ситуация сохраняется и сейчас, когда курс держится на уровне менее 27 гривен за доллар, в то время как в бюджет заложен под 30, что, естественно, прямо влияет на поступления в казну.
4. Пассивность Нацбанка на вторничном рынке ОВГЗ, которая усложняет привлечение средств для финансирования дефицита госбюджета.
5. Отсутствие программы действий, которая бы расширила возможности правительства по финансированию чрезвычайных мероприятий в условиях эпидемии коронавируса.
Многое из перечисленного не раз озвучивалось не только в стенах Верховной Рады, но и на финансовом рынке. Поэтому отмести эти обвинения вряд ли получится. Окончательное решение Рады по постановлению будет зависеть от политической готовности властей менять руководства НБУ.
Источники в финансовых кругах говорят, что такая готовность есть, и что процесс пошел. Смену верхушки регулятора прогнозируют на осень. Все хотят сделать по законной процедуре - признать Смолия несправившимся.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.