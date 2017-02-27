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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5675567656775678

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 385
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
40
27.01-27.5
14%
54
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:14

  somilitark написав:
  stm написав:Неа, РФ режет трубы газа,
Сказочный бред,ну как вы себе это представляете?
Есть контракт на прокачку газа,причём на 5 лет.По системе качай не качай,но всё равно плати.
Кто что режет?
У кого там подгорает?
Я думаю все набагато елементарніше
Газ в Україну заходить по трьох трубопроводам
Москалики навіть один використовують на 20%
Як на мене не дивно - що на двох інших вони можуть розпочинати демонтаж(особливо в світлі того що поляки з ними угоду про транзит не підписали)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:15

Следствие ведут колобки :)

  Сибарит написав:
  Искатель написав:Приветствую, дружище!
По моим данным, вчера взяли дежурную двадцатку. А почему Вы решили, что НБУ купил 50 млн?
И в "Анализе ликвидности" пока нет данных по вчерашнему дню.

Данных нет на страничке, а в файле архива они давно появились. Там, похоже, переделывают сайт под новый индекс ставок - получился легкий бардак.
Теоретически возможно, что в нужную нам графу попало что-то лишнее, но такого "мусора" в плюс я не припоминаю. У НБУ иногда получается провести интервенцию методом выбора лучшей цены, которую не замечают участники торгов, особенно после длительного перерыва в использовании данного метода. В понедельник сведем все данные - станет яснее. Может быть.

Кажется, лишние 30 млн. нашлись:
https://news.finance.ua/ru/news/-/47285 ... utnyj-svop
Национальный банк заключил с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) валютный своп, по которому предоставил ЕБРР 798 млн грн и получил от него 30 млн долл. США сроком на 1 месяц с возможностью пролонгации.

Почему-то, в очередной раз, проигнорировали собственный официальный сайт при опубликовании новости.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:15

  Moneta написав:СЕРЕДА, 17 ЧЕРВНЯ 2020, 16:37
Фінансовий комітет ВР підтримав проєкт постанови про оцінку діяльності Смолія.

Як зазначає "Інтерфакс-Україна", проєкт постанови підтримали 18 нардепів, 3 проголосували проти, 2 - утрималися.


Moneta написав:Народні депутати дозволили "надрукувати грошей" для погашення боргів на ринку електроенергії

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заходи погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії, який передбачає докапіталізацію НАЕК "Енергоатом" і "Укргідроенерго" за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики.

За відповідний законопроєкт №2386 проголосували 243 народних депутата.


Так а причем тут НБУ? Это депутаты приказывают Минфину выпустить ценные бумажки, которые продадут государственным банкам и эти деньги разворуют через предприятия-банкроты.
НБУ-то тут причем? Он как раз и мешает этим ворюгам набить карманы эмиссионной гривней. Правда, ворюги пошли другим путем - выпустили бумажки, под которые НБУ просто вынужден напечатать гривню. Конечно неподконтрольный людям с улицы НацБанк вызывает агрессию у Шариковых. Вот они и хотят "всё отнять и поделить", для чего им нужен свой человек во главе НБУ. Кстати, "делить" они будут меж собой. А отнимать наше общее, за которое мы все уже должны.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:43

  stm написав:
  somilitark написав:
А вот и политическая бомба:
В ОП написали новый закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО с имплементированной "формулой Штайнмайера", - Ермак



Нас разворачивают в рашу,вливают в наглую в ордло,так что курс гривны прогнозировать гиблая затея,может быть через год про такую валюту даже перестанут вспоминать :evil:

Неа, РФ режет трубы газа, США даёт опять джавелины. Нифига не разворот, всё самое интересное впереди. ЕБРР помимо Укрэксима готово выделять денег на дороги. Потихоньку интегрируют нас как раз в другую сторону от РФ. Ещё бы мы даже не заикались про воду в Крым и вообще сказка.

Так клоунов и ермаков никак не оттянешь от миролюбивых глаз и денег путена.
goldfinger
 
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