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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 чер, 2020 18:14
somilitark написав: stm написав:
Неа, РФ режет трубы газа,
Сказочный бред,ну как вы себе это представляете?
Есть контракт на прокачку газа,причём на 5 лет.По системе качай не качай,но всё равно плати.
Кто что режет?
У кого там подгорает?
Я думаю все набагато елементарніше
Газ в Україну заходить по трьох трубопроводам
Москалики навіть один використовують на 20%
Як на мене не дивно - що на двох інших вони можуть розпочинати демонтаж(особливо в світлі того що поляки з ними угоду про транзит не підписали)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Сер 17 чер, 2020 18:15
Сибарит написав: Искатель написав:
Приветствую, дружище!
По моим данным, вчера взяли дежурную двадцатку. А почему Вы решили, что НБУ купил 50 млн?
И в "Анализе ликвидности" пока нет данных по вчерашнему дню.
Данных нет на страничке, а в файле архива они давно появились. Там, похоже, переделывают сайт под новый индекс ставок - получился легкий бардак.
Теоретически возможно, что в нужную нам графу попало что-то лишнее, но такого "мусора" в плюс я не припоминаю. У НБУ иногда получается провести интервенцию методом выбора лучшей цены, которую не замечают участники торгов, особенно после длительного перерыва в использовании данного метода. В понедельник сведем все данные - станет яснее. Может быть.
Кажется, лишние 30 млн. нашлись:https://news.finance.ua/ru/news/-/47285 ... utnyj-svop
Национальный банк заключил с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) валютный своп, по которому предоставил ЕБРР 798 млн грн и получил от него 30 млн долл. США сроком на 1 месяц с возможностью пролонгации.
Почему-то, в очередной раз, проигнорировали собственный официальный сайт при опубликовании новости.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 18:15
Moneta написав:
СЕРЕДА, 17 ЧЕРВНЯ 2020, 16:37
Фінансовий комітет ВР підтримав проєкт постанови про оцінку діяльності Смолія.
Як зазначає "Інтерфакс-Україна", проєкт постанови підтримали 18 нардепів, 3 проголосували проти, 2 - утрималися.
Moneta написав:Народні депутати дозволили "надрукувати грошей" для погашення боргів на ринку електроенергії
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заходи погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії, який передбачає докапіталізацію НАЕК "Енергоатом" і "Укргідроенерго" за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики.
За відповідний законопроєкт №2386 проголосували 243 народних депутата.
Так а причем тут НБУ? Это депутаты приказывают Минфину выпустить ценные бумажки, которые продадут государственным банкам и эти деньги разворуют через предприятия-банкроты.
НБУ-то тут причем? Он как раз и мешает этим ворюгам набить карманы эмиссионной гривней. Правда, ворюги пошли другим путем - выпустили бумажки, под которые НБУ просто вынужден напечатать гривню. Конечно неподконтрольный людям с улицы НацБанк вызывает агрессию у Шариковых. Вот они и хотят "всё отнять и поделить", для чего им нужен свой человек во главе НБУ. Кстати, "делить" они будут меж собой. А отнимать наше общее, за которое мы все уже должны.
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p_vovk74
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Додано: Сер 17 чер, 2020 18:43
stm написав: somilitark написав:
А вот и политическая бомба:
В ОП написали новый закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО с имплементированной "формулой Штайнмайера", - Ермак
Нас разворачивают в рашу,вливают в наглую в ордло,так что курс гривны прогнозировать гиблая затея,может быть через год про такую валюту даже перестанут вспоминать
Неа, РФ режет трубы газа, США даёт опять джавелины. Нифига не разворот, всё самое интересное впереди. ЕБРР помимо Укрэксима готово выделять денег на дороги. Потихоньку интегрируют нас как раз в другую сторону от РФ. Ещё бы мы даже не заикались про воду в Крым и вообще сказка.
Так клоунов и ермаков никак не оттянешь от миролюбивых глаз и денег путена.
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goldfinger
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Додано: Сер 17 чер, 2020 19:12
p_volk74 НБУ паковал в ЗВР столько, сколько мог или хотел, мне не докладывали. Чтобы выкупить валюту на МБ нужно еще и соответствующее количество гривни иметь, правда? Не печатать же?
Ключевая ошибочная фраза в вашем замечании "держать курс". У НБУ во-первых нет такой задачи согласно закону, а во-вторых искусственное "держание" курса ломает весь рынок к черту. Более того, любое искусственное "держание" курса приводит к валютным махинациям и злоупотреблениям, что мы и видели всю историю Украины аж до запрета НБУ непосредственно и прямо влиять на обменный курс на межбанке. Только косвенными методами (продажа/покупка валюты) и только для сглаживания пиков и паники.Странно, что мне приходится вам объяснять очевидные вещи.
///
Шозанах?!Искусственно это как?По 8 при легитимном?12 при Лере?Давайте по порядку.Где продавался доллар при заходе в гривневые овгз в прошлом году?Минфин получал гривну за облигации,но где её взяли покупатели? Исключительно на межбанке?Хорошо, предположим даже,что весь сконвертированный в гривну доллар тем или иным макаром прошел через межбанк.Раньше приводились цифры,что НБУ не выкупал все,что мог и дал гривне укрепиться до 23.Я очень даже большой сторонник свободного рынка,но когда речь идёт о госконторах,которые управляют бюджетом и денежно-кредитной политикой,то пускать на самотёк курсообразование,делая экономику заложником финансовых спекуляций не есть правильно.Эдак можно было очень рыночно и до 20 догнать,и до 15,ну что поделать, не хватило гривны у НБУ:), только вот экспорт при таких делах пал бы смертью храбрых,а на каждом углу продавали трусы от версаче,которые очень мало кто смог бы купить.Епта,рыночное образование,ничего искусственного.
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goldfinger
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Додано: Сер 17 чер, 2020 19:23
goldfinger написав:
p_volk74 НБУ паковал в ЗВР столько, сколько мог или хотел, мне не докладывали. Чтобы выкупить валюту на МБ нужно еще и соответствующее количество гривни иметь, правда? Не печатать же?
Ключевая ошибочная фраза в вашем замечании "держать курс". У НБУ во-первых нет такой задачи согласно закону, а во-вторых искусственное "держание" курса ломает весь рынок к черту. Более того, любое искусственное "держание" курса приводит к валютным махинациям и злоупотреблениям, что мы и видели всю историю Украины аж до запрета НБУ непосредственно и прямо влиять на обменный курс на межбанке. Только косвенными методами (продажа/покупка валюты) и только для сглаживания пиков и паники.Странно, что мне приходится вам объяснять очевидные вещи.
///
Шозанах?!Искусственно это как?По 8 при легитимном?12 при Лере?Давайте по порядку.Где продавался доллар при заходе в гривневые овгз в прошлом году?Минфин получал гривну за облигации,но где её взяли покупатели? Исключительно на межбанке?Хорошо, предположим даже,что весь сконвертированный в гривну доллар тем или иным макаром прошел через межбанк.Раньше приводились цифры,что НБУ не выкупал все,что мог и дал гривне укрепиться до 23.Я очень даже большой сторонник свободного рынка,но когда речь идёт о госконторах,которые управляют бюджетом и денежно-кредитной политикой,то пускать на самотёк курсообразование,делая экономику заложником финансовых спекуляций не есть правильно.Эдак можно было очень рыночно и до 20 догнать,и до 15,ну что поделать, не хватило гривны у НБУ:), только вот экспорт при таких делах пал бы смертью храбрых,а на каждом углу продавали трусы от версаче,которые очень мало кто смог бы купить.Епта,рыночное образование,ничего искусственного.
Я бы вам посоветовал переадресовать свои вопросы по адресу, а именно в Кабмин и в правительство.
Кстати, плановое управление экономикой мы уже проходили, спасибо, помним, скорбим. Любое вмешательство государства в экономику немедленно ухудшает ситуацию. И чем больше вмешательство, тем хуже экономике.
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p_vovk74
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Додано: Сер 17 чер, 2020 19:33
Депутаты от Слуги народа зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, которым предлагают запретить выезд за границу гражданам с долгами за коммуналку.
Задолженность смогут взыскивать в принудительном порядке, если должник не заключит договор о реструктуризации добровольно. Исполнители смогут накладывать на имущество должника арест, а ему самому - запрещать выезд за границу, ограничивать в использовании оружия или вождении автомобиля. Подобные ограничения действуют уже к должникам за алименты.
Сейчас при принудительном взыскании задолженности за коммунальные услуги к сумме долга могут дополнительно насчитывать только инфляционные издержки и 3% годовых.
В случае принятия законопроект, взыскивать задолженность по коммуналке исполнители смогут с первого дня предъявления исполнительного листа, а удерживать с должника - до 50% его доходов. Если задолженность составит более трех месяцев, то имущество должника смогут арестовать, а если более четырех месяцев - запретить ему выезжать за границу, водить автомобиль, пользоваться оружием и ходить на охоту. Если же задолженность составит более одного года, то дополнительной мерой может стать штраф: при долге более 1 года - 20% от суммы долга; больше 2 лет - 30%; больше 3 лет - 50%.
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Xenon
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Додано: Сер 17 чер, 2020 19:42
Xenon написав:
Депутаты от Слуги народа зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, которым предлагают запретить выезд за границу гражданам с долгами за коммуналку.
Задолженность смогут взыскивать в принудительном порядке, если должник не заключит договор о реструктуризации добровольно. Исполнители смогут накладывать на имущество должника арест, а ему самому - запрещать выезд за границу, ограничивать в использовании оружия или вождении автомобиля. Подобные ограничения действуют уже к должникам за алименты.
Сейчас при принудительном взыскании задолженности за коммунальные услуги к сумме долга могут дополнительно насчитывать только инфляционные издержки и 3% годовых.
В случае принятия законопроект, взыскивать задолженность по коммуналке исполнители смогут с первого дня предъявления исполнительного листа, а удерживать с должника - до 50% его доходов. Если задолженность составит более трех месяцев, то имущество должника смогут арестовать, а если более четырех месяцев - запретить ему выезжать за границу, водить автомобиль, пользоваться оружием и ходить на охоту. Если же задолженность составит более одного года, то дополнительной мерой может стать штраф: при долге более 1 года - 20% от суммы долга; больше 2 лет - 30%; больше 3 лет - 50%.
Не думаю что этот форум читают люди которым это грозит.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: Сер 17 чер, 2020 20:13
Ukrainian написав: Xenon написав:
Депутаты от Слуги народа зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, которым предлагают запретить выезд за границу гражданам с долгами за коммуналку.
Задолженность смогут взыскивать в принудительном порядке, если должник не заключит договор о реструктуризации добровольно. Исполнители смогут накладывать на имущество должника арест, а ему самому - запрещать выезд за границу, ограничивать в использовании оружия или вождении автомобиля. Подобные ограничения действуют уже к должникам за алименты.
Сейчас при принудительном взыскании задолженности за коммунальные услуги к сумме долга могут дополнительно насчитывать только инфляционные издержки и 3% годовых.
В случае принятия законопроект, взыскивать задолженность по коммуналке исполнители смогут с первого дня предъявления исполнительного листа, а удерживать с должника - до 50% его доходов. Если задолженность составит более трех месяцев, то имущество должника смогут арестовать, а если более четырех месяцев - запретить ему выезжать за границу, водить автомобиль, пользоваться оружием и ходить на охоту. Если же задолженность составит более одного года, то дополнительной мерой может стать штраф: при долге более 1 года - 20% от суммы долга; больше 2 лет - 30%; больше 3 лет - 50%.
Не думаю что этот форум читают люди которым это грозит.
Долярчики?
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Сер 17 чер, 2020 20:14
p_vovk74 написав: Moneta написав:
СЕРЕДА, 17 ЧЕРВНЯ 2020, 16:37
Фінансовий комітет ВР підтримав проєкт постанови про оцінку діяльності Смолія.
Як зазначає "Інтерфакс-Україна", проєкт постанови підтримали 18 нардепів, 3 проголосували проти, 2 - утрималися.
Moneta написав:Народні депутати дозволили "надрукувати грошей" для погашення боргів на ринку електроенергії
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заходи погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії, який передбачає докапіталізацію НАЕК "Енергоатом" і "Укргідроенерго" за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики.
За відповідний законопроєкт №2386 проголосували 243 народних депутата.
Так а причем тут НБУ? Это депутаты приказывают Минфину выпустить ценные бумажки, которые продадут государственным банкам и эти деньги разворуют через предприятия-банкроты.
НБУ-то тут причем? Он как раз и мешает этим ворюгам набить карманы эмиссионной гривней. Правда, ворюги пошли другим путем - выпустили бумажки, под которые НБУ просто вынужден напечатать гривню. Конечно неподконтрольный людям с улицы НацБанк вызывает агрессию у Шариковых. Вот они и хотят "всё отнять и поделить", для чего им нужен свой человек во главе НБУ. Кстати, "делить" они будут меж собой. А отнимать наше общее, за которое мы все уже должны.
Так весь мир сейчас делает. США и ЕС тоже пошли по этому грешному пути. Заливают деньгами со станка, выкупая чьи-то долги.
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