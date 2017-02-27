Додано: Сер 17 чер, 2020 19:12

p_volk74 НБУ паковал в ЗВР столько, сколько мог или хотел, мне не докладывали. Чтобы выкупить валюту на МБ нужно еще и соответствующее количество гривни иметь, правда? Не печатать же?

Ключевая ошибочная фраза в вашем замечании "держать курс". У НБУ во-первых нет такой задачи согласно закону, а во-вторых искусственное "держание" курса ломает весь рынок к черту. Более того, любое искусственное "держание" курса приводит к валютным махинациям и злоупотреблениям, что мы и видели всю историю Украины аж до запрета НБУ непосредственно и прямо влиять на обменный курс на межбанке. Только косвенными методами (продажа/покупка валюты) и только для сглаживания пиков и паники.Странно, что мне приходится вам объяснять очевидные вещи.

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Шозанах?!Искусственно это как?По 8 при легитимном?12 при Лере?Давайте по порядку.Где продавался доллар при заходе в гривневые овгз в прошлом году?Минфин получал гривну за облигации,но где её взяли покупатели? Исключительно на межбанке?Хорошо, предположим даже,что весь сконвертированный в гривну доллар тем или иным макаром прошел через межбанк.Раньше приводились цифры,что НБУ не выкупал все,что мог и дал гривне укрепиться до 23.Я очень даже большой сторонник свободного рынка,но когда речь идёт о госконторах,которые управляют бюджетом и денежно-кредитной политикой,то пускать на самотёк курсообразование,делая экономику заложником финансовых спекуляций не есть правильно.Эдак можно было очень рыночно и до 20 догнать,и до 15,ну что поделать, не хватило гривны у НБУ:), только вот экспорт при таких делах пал бы смертью храбрых,а на каждом углу продавали трусы от версаче,которые очень мало кто смог бы купить.Епта,рыночное образование,ничего искусственного.