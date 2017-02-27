Moneta написав:Народні депутати дозволили "надрукувати грошей" для погашення боргів на ринку електроенергії
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заходи погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії, який передбачає докапіталізацію НАЕК "Енергоатом" і "Укргідроенерго" за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики.
За відповідний законопроєкт №2386 проголосували 243 народних депутата.
Так а причем тут НБУ? Это депутаты приказывают Минфину выпустить ценные бумажки, которые продадут государственным банкам и эти деньги разворуют через предприятия-банкроты. НБУ-то тут причем? Он как раз и мешает этим ворюгам набить карманы эмиссионной гривней. Правда, ворюги пошли другим путем - выпустили бумажки, под которые НБУ просто вынужден напечатать гривню. Конечно неподконтрольный людям с улицы НацБанк вызывает агрессию у Шариковых. Вот они и хотят "всё отнять и поделить", для чего им нужен свой человек во главе НБУ. Кстати, "делить" они будут меж собой. А отнимать наше общее, за которое мы все уже должны.
Глава НБУ - прерогатива президента. Или он будет работать в связке с правящей командой или должен уйти в отставку. Малевать фейковые отчеты про 2% инфляции (+20% в магазинах, -15% за газ) ума много не надо. Все остальное они делают в ущерб национальной экономике (падение 10-й (ДЕСЯТЫЙ) месяц подряд). Деполюди и зарубежные спекулянты это не экономика. При падении бизнес-кредитирования это вовсе паразиты доедающие неэффективное государство. Но нерезы выскочат, а деполюдей накормят резанным папиром.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 17 чер, 2020 20:21, всього редагувалось 4 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta написав:В постановлении профильного комитета перечислено несколько серьезных обвинений в адрес нынешнего руководства Национального банка:... Многое из перечисленного не раз озвучивалось не только в стенах Верховной Рады, но и на финансовом рынке. Поэтому отмести эти обвинения вряд ли получится. Окончательное решение Рады по постановлению будет зависеть от политической готовности властей менять руководства НБУ.
Источники в финансовых кругах говорят, что такая готовность есть, и что процесс пошел. Смену верхушки регулятора прогнозируют на осень. Все хотят сделать по законной процедуре - признать Смолия несправившимся.
Не факт, що Бібіпка таки призначать і він впорається...
kabysh1 написав:Не думаю что этот форум читают люди которым это грозит.
еще как грозит. те кто с деньгами и при недвиге... всегда считают, что выгодней платить или не платить [/quote] Для тех кто с деньгами это (коммуналка) копейки И зарабатывают они точно не тем что деньги от не уплаченной коммуналки пускают в оборот.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
kabysh1 написав:Не думаю что этот форум читают люди которым это грозит.
еще как грозит. те кто с деньгами и при недвиге... всегда считают, что выгодней платить или не платить
Для тех кто с деньгами это (коммуналка) копейки И зарабатывают они точно не тем что деньги от не уплаченной коммуналки пускают в оборот.[/quote] Оборот таким уже не интересен. Важен доход с капитала...