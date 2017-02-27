Moneta написав:Народні депутати дозволили "надрукувати грошей" для погашення боргів на ринку електроенергії
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заходи погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії, який передбачає докапіталізацію НАЕК "Енергоатом" і "Укргідроенерго" за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики.
За відповідний законопроєкт №2386 проголосували 243 народних депутата.
Так а причем тут НБУ? Это депутаты приказывают Минфину выпустить ценные бумажки, которые продадут государственным банкам и эти деньги разворуют через предприятия-банкроты. НБУ-то тут причем? Он как раз и мешает этим ворюгам набить карманы эмиссионной гривней. Правда, ворюги пошли другим путем - выпустили бумажки, под которые НБУ просто вынужден напечатать гривню. Конечно неподконтрольный людям с улицы НацБанк вызывает агрессию у Шариковых. Вот они и хотят "всё отнять и поделить", для чего им нужен свой человек во главе НБУ. Кстати, "делить" они будут меж собой. А отнимать наше общее, за которое мы все уже должны.
Глава НБУ - прерогатива президента. Или он будет работать в связке с правящей командой или должен уйти в отставку. Малевать фейковые отчеты про 2% инфляции (+20% в магазинах, -15% за газ) ума много не надо. Все остальное они делают в ущерб национальной экономике (падение 10-й (ДЕСЯТЫЙ) месяц подряд). Деполюди и зарубежные спекулянты это не экономика. При падении бизнес-кредитирования это вовсе паразиты доедающие неэффективное государство. Но нерезы выскочат, а деполюдей накормят резанным папиром.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 17 чер, 2020 20:21, всього редагувалось 4 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta написав:В постановлении профильного комитета перечислено несколько серьезных обвинений в адрес нынешнего руководства Национального банка:... Многое из перечисленного не раз озвучивалось не только в стенах Верховной Рады, но и на финансовом рынке. Поэтому отмести эти обвинения вряд ли получится. Окончательное решение Рады по постановлению будет зависеть от политической готовности властей менять руководства НБУ.
Источники в финансовых кругах говорят, что такая готовность есть, и что процесс пошел. Смену верхушки регулятора прогнозируют на осень. Все хотят сделать по законной процедуре - признать Смолия несправившимся.
Не факт, що Бібіпка таки призначать і він впорається...
kabysh1 написав:Не думаю что этот форум читают люди которым это грозит.
еще как грозит. те кто с деньгами и при недвиге... всегда считают, что выгодней платить или не платить [/quote] Для тех кто с деньгами это (коммуналка) копейки И зарабатывают они точно не тем что деньги от не уплаченной коммуналки пускают в оборот.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
kabysh1 написав:Не думаю что этот форум читают люди которым это грозит.
еще как грозит. те кто с деньгами и при недвиге... всегда считают, что выгодней платить или не платить
Для тех кто с деньгами это (коммуналка) копейки И зарабатывают они точно не тем что деньги от не уплаченной коммуналки пускают в оборот.[/quote] Оборот таким уже не интересен. Важен доход с капитала...
Стаття 18. Призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку
Голова Національного банку призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України строком на сім років.
Уже не прерогатива президента
Прерогати́ва (от лат. centuria praerogativa — центурия, имевшая право предложения законов) — в узком смысле — преимущественное право короны, которым она пользуется помимо парламента
Голова Національного банку звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Президента України у таких випадках:
1) закінчення строку повноважень;
2) у зв'язку із заявою про відставку із зазначенням аргументів такого рішення, поданою у письмовому вигляді та прийнятою Президентом України;
{Пункт 2 частини восьмої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015}
3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду;
4) на підставі рішення суду про визнання особи недієздатною;
5) припинення громадянства або виїзду за межі України на постійне місце проживання;
6) втрати бездоганної ділової репутації;
7) встановлення факту надання недостовірної інформації при призначенні на посаду Голови Національного банку;
смерті або на підставі рішення суду про оголошення особи померлою;
9) невиконання посадових обов'язків, у тому числі за станом здоров'я, протягом більш як чотири місяці поспіль;
{Пункт 9 частини восьмої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015}
10) виникнення обставин, що виключають можливість особи бути Головою Національного банку (відповідно до частин третьої і четвертої цієї статті).
Где тут сказано о связке работы с правящей командой ?
Петро, уходя, изменил закон под себя и забронировал за собой НБУ и ВРЮ. До этого всегда было за действующим президентом. Но если глава не справляется - то и закон не спасет. Да и с ВРЮ его марионеток, блокирующих судебную реформу, вскоре кышнут.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta написав: Петро, уходя, изменил закон под себя и забронировал за собой НБУ и ВРЮ. До этого всегда было за действующим президентом. Но если глава не справляется - то и закон не спасет. Да и с ВРЮ его марионеток вскоре кышнут.
Ты у нас писатель, а не читатель
То что я тебе процитировал, последние изменение 2015 года. "Петро, уходя", говоришь "Какая разница", 2015 год или 2019 года
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
та замечательно не платят жкх те хто с деньгами. пару лет взад по какой то из местных радиостанций вместо рекламы постоянно крутили требование к нардепу оплатить долг в 180т.гр. утомили, спс оксане=мужику шо кинула ссылку http://radio.garden... год назад здесь постил, шо тоже начинаю платить токо за те услуги, которые моно отключить=отрезать па личным мотивам...