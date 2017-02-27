p_vovk74 написав:Так а причем тут НБУ? Это депутаты приказывают Минфину выпустить ценные бумажки, которые продадут государственным банкам и эти деньги разворуют через предприятия-банкроты. НБУ-то тут причем?
Глава НБУ - прерогатива президента. Или он будет работать в связке с правящей командой или должен уйти в отставку.
Хто це вирішив, ви самі?..
Moneta написав:Малевать фейковые отчеты про 2% инфляции (+20% в магазинах, -15% за газ) ума много не надо. Все остальное они делают в ущерб национальной экономике
чик написав:та замечательно не платят жкх те хто с деньгами. пару лет взад по какой то из местных радиостанций вместо рекламы постоянно крутили требование к нардепу оплатить долг в 180т.гр. утомили, спс оксане=мужику шо кинула ссылку http://radio.garden... год назад здесь постил, шо тоже начинаю платить токо за те услуги, которые моно отключить=отрезать па личным мотивам...
Вот ценная информация на финансовом форуме, что вы платите за коммунальные услуги. Но только за те, которые можно отключить За не отключаемые услуги, надо полагать, вы не платите
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot У меня соседи с огромными долгами, 20000 вода, 30000+ отопление, и меньше лифт, домофон, мусор. Я просто когда платежки свои забираю в подъезде, вижу эти все пятизначные цифри. И у них всё есть - газ, вода, тепло, на лифте ездят, мусор выбрасывают. У меня возникает вопрос - а зачем мне платить, если можно не платить и ничего за это не будет?
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Striker написав:pesikot У меня соседи с огромными долгами, 20000 вода, 30000+ отопление, и меньше лифт, домофон, мусор. Я просто когда платежки свои забираю в подъезде, вижу эти все пятизначные цифри. И у них всё есть - газ, вода, тепло, на лифте ездят, мусор выбрасывают. У меня возникает вопрос - а зачем мне платить, если можно не платить и ничего за это не будет?
А в моїх сусідів на дверях контрольна стрічка, хату опечатано.
Striker написав:pesikot У меня соседи с огромными долгами, 20000 вода, 30000+ отопление, и меньше лифт, домофон, мусор. Я просто когда платежки свои забираю в подъезде, вижу эти все пятизначные цифри. И у них всё есть - газ, вода, тепло, на лифте ездят, мусор выбрасывают. У меня возникает вопрос - а зачем мне платить, если можно не платить и ничего за это не будет?
А в моїх сусідів на дверях контрольна стрічка, хату опечатано.
за коммуналку исковая давность 3 года нельзя сейчас набраться долгов более чем к тому моменту как конфискуют хату... там другая причина.