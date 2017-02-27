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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5677567856795680

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 385
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
40
27.01-27.5
14%
54
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:36

  Moneta написав:
  p_vovk74 написав:Так а причем тут НБУ? Это депутаты приказывают Минфину выпустить ценные бумажки, которые продадут государственным банкам и эти деньги разворуют через предприятия-банкроты.
НБУ-то тут причем?


Глава НБУ - прерогатива президента. Или он будет работать в связке с правящей командой или должен уйти в отставку.


Хто це вирішив, ви самі?..

  Moneta написав:Малевать фейковые отчеты про 2% инфляции (+20% в магазинах, -15% за газ) ума много не надо. Все остальное они делают в ущерб национальной экономике


НБУ ще й національною економікою має займатися?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:37

  чик написав:та замечательно не платят жкх те хто с деньгами. пару лет взад по какой то из местных радиостанций вместо рекламы постоянно крутили требование к нардепу оплатить долг в 180т.гр. утомили, спс оксане=мужику шо кинула ссылку http://radio.garden... год назад здесь постил, шо тоже начинаю платить токо за те услуги, которые моно отключить=отрезать па личным мотивам...

Вот ценная информация на финансовом форуме, что вы платите за коммунальные услуги.
Но только за те, которые можно отключить
За не отключаемые услуги, надо полагать, вы не платите
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:46

pesikot
У меня соседи с огромными долгами, 20000 вода, 30000+ отопление, и меньше лифт, домофон, мусор. Я просто когда платежки свои забираю в подъезде, вижу эти все пятизначные цифри. И у них всё есть - газ, вода, тепло, на лифте ездят, мусор выбрасывают. У меня возникает вопрос - а зачем мне платить, если можно не платить и ничего за это не будет?
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:52

  Striker написав:pesikot
У меня соседи с огромными долгами, 20000 вода, 30000+ отопление, и меньше лифт, домофон, мусор. Я просто когда платежки свои забираю в подъезде, вижу эти все пятизначные цифри. И у них всё есть - газ, вода, тепло, на лифте ездят, мусор выбрасывают. У меня возникает вопрос - а зачем мне платить, если можно не платить и ничего за это не будет?


А в моїх сусідів на дверях контрольна стрічка, хату опечатано.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:56

sergey_sryvkin
А якщо є неповнолітня дитина, то нічого не можуть зробити.
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:58

  sergey_sryvkin написав:
  Striker написав:pesikot
У меня соседи с огромными долгами, 20000 вода, 30000+ отопление, и меньше лифт, домофон, мусор. Я просто когда платежки свои забираю в подъезде, вижу эти все пятизначные цифри. И у них всё есть - газ, вода, тепло, на лифте ездят, мусор выбрасывают. У меня возникает вопрос - а зачем мне платить, если можно не платить и ничего за это не будет?


А в моїх сусідів на дверях контрольна стрічка, хату опечатано.


за коммуналку исковая давность 3 года
нельзя сейчас набраться долгов
более чем к тому моменту как конфискуют хату...
там другая причина. 8)
kabysh1
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:59

  Striker написав:sergey_sryvkin
А якщо є неповнолітня дитина, то нічого не можуть зробити.

Навіть якщо є - дитина виросте, а борги залишаться.

Що саме "нічого" не можуть зробити? За тепло не знаю, а відрізати електрику та воду можуть запросто. А за несанкціоноване підключення - поліція, суд, примусове стягнення...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 22:09

  sergey_sryvkin написав:
  Striker написав:sergey_sryvkin
А якщо є неповнолітня дитина, то нічого не можуть зробити.

Навіть якщо є - дитина виросте, а борги залишаться.

Що саме "нічого" не можуть зробити? За тепло не знаю, а відрізати електрику та воду можуть запросто. А за несанкціоноване підключення - поліція, суд, примусове стягнення...

Тепло тоже пусть отключают тогда с должниками будут работать соседи у которых теперь тоже нет тепла.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 22:13

  jump написав:Міжнародна мережа готелів Hilton збирається скоротити 2,1 тисячі корпоративних співробітників.


Hilton еще куда ни шло - игрок особо пострадавшей отрасли.

Но вот сокращения в телекоме и банках (в дополнению к таковым в ритейле, автомобилестроении, консалтинге и даже фармацевтике) - это очередной звоночек системного кризиса.

Сегодня HSBC объвил о сокращении 35000, а AT&T - 3400 рабочих мест.

https://edition.cnn.com/2020/06/17/busi ... index.html
https://www.forbes.com/sites/siladityar ... 50-stores/
zРадио
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