Moneta написав: СЕРЕДА, 17 ЧЕРВНЯ 2020, 16:37

Фінансовий комітет ВР підтримав проєкт постанови про оцінку діяльності Смолія.



Як зазначає "Інтерфакс-Україна", проєкт постанови підтримали 18 нардепів, 3 проголосували проти, 2 - утрималися. СЕРЕДА, 17 ЧЕРВНЯ 2020, 16:37Фінансовий комітет ВР підтримав проєкт постанови про оцінку діяльності Смолія.Як зазначає "Інтерфакс-Україна", проєкт постанови підтримали 18 нардепів, 3 проголосували проти, 2 - утрималися.

Moneta написав: Народні депутати дозволили "надрукувати грошей" для погашення боргів на ринку електроенергії



Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заходи погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії, який передбачає докапіталізацію НАЕК "Енергоатом" і "Укргідроенерго" за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики.



За відповідний законопроєкт №2386 проголосували 243 народних депутата.

Так а причем тут НБУ? Это депутаты приказывают Минфину выпустить ценные бумажки, которые продадут государственным банкам и эти деньги разворуют через предприятия-банкроты.НБУ-то тут причем? Он как раз и мешает этим ворюгам набить карманы эмиссионной гривней. Правда, ворюги пошли другим путем - выпустили бумажки, под которые НБУ просто вынужден напечатать гривню. Конечно неподконтрольный людям с улицы НацБанк вызывает агрессию у Шариковых. Вот они и хотят "всё отнять и поделить", для чего им нужен свой человек во главе НБУ. Кстати, "делить" они будут меж собой. А отнимать наше общее, за которое мы все уже должны.