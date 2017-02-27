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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5676567756785679

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 386
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
41
27.01-27.5
14%
54
27.51-28.0
13%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 386
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 20:49

  pesikot написав:
  Moneta написав:
Глава НБУ - прерогатива президента. Или он будет работать в связке с правящей командой или должен уйти в отставку.

Тебе бы законы почитать
ЗАКОН УКРАЇНИ.
Про Національний банк України
Стаття 18. Призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку

Голова Національного банку призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України строком на сім років.

Уже не прерогатива президента
Прерогати́ва (от лат. centuria praerogativa — центурия, имевшая право предложения законов) — в узком смысле — преимущественное право короны, которым она пользуется помимо парламента

Голова Національного банку звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Президента України у таких випадках:

1) закінчення строку повноважень;

2) у зв'язку із заявою про відставку із зазначенням аргументів такого рішення, поданою у письмовому вигляді та прийнятою Президентом України;

{Пункт 2 частини восьмої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015}

3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду;

4) на підставі рішення суду про визнання особи недієздатною;

5) припинення громадянства або виїзду за межі України на постійне місце проживання;

6) втрати бездоганної ділової репутації;

7) встановлення факту надання недостовірної інформації при призначенні на посаду Голови Національного банку;

8) смерті або на підставі рішення суду про оголошення особи померлою;

9) невиконання посадових обов'язків, у тому числі за станом здоров'я, протягом більш як чотири місяці поспіль;

{Пункт 9 частини восьмої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015}

10) виникнення обставин, що виключають можливість особи бути Головою Національного банку (відповідно до частин третьої і четвертої цієї статті).

Где тут сказано о связке работы с правящей командой ?


Петро, уходя, изменил закон под себя и забронировал за собой НБУ и ВРЮ.
До этого всегда было за действующим президентом.
Но если глава не справляется - то и закон не спасет.
Да и с ВРЮ его марионеток, блокирующих судебную реформу, вскоре кышнут.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 20:54

  Moneta написав:
Петро, уходя, изменил закон под себя и забронировал за собой НБУ и ВРЮ.
До этого всегда было за действующим президентом.
Но если глава не справляется - то и закон не спасет.
Да и с ВРЮ его марионеток вскоре кышнут.

Ты у нас писатель, а не читатель

То что я тебе процитировал, последние изменение 2015 года.
"Петро, уходя", говоришь :) "Какая разница", 2015 год или 2019 года
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:36

  Moneta написав:
  p_vovk74 написав:Так а причем тут НБУ? Это депутаты приказывают Минфину выпустить ценные бумажки, которые продадут государственным банкам и эти деньги разворуют через предприятия-банкроты.
НБУ-то тут причем?


Глава НБУ - прерогатива президента. Или он будет работать в связке с правящей командой или должен уйти в отставку.


Хто це вирішив, ви самі?..

  Moneta написав:Малевать фейковые отчеты про 2% инфляции (+20% в магазинах, -15% за газ) ума много не надо. Все остальное они делают в ущерб национальной экономике


НБУ ще й національною економікою має займатися?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 22:13

  jump написав:Міжнародна мережа готелів Hilton збирається скоротити 2,1 тисячі корпоративних співробітників.


Hilton еще куда ни шло - игрок особо пострадавшей отрасли.

Но вот сокращения в телекоме и банках (в дополнению к таковым в ритейле, автомобилестроении, консалтинге и даже фармацевтике) - это очередной звоночек системного кризиса.

Сегодня HSBC объвил о сокращении 35000, а AT&T - 3400 рабочих мест.

https://edition.cnn.com/2020/06/17/busi ... index.html
https://www.forbes.com/sites/siladityar ... 50-stores/
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 23:18

  zРадио написав:
  jump написав:Міжнародна мережа готелів Hilton збирається скоротити 2,1 тисячі корпоративних співробітників.


Hilton еще куда ни шло - игрок особо пострадавшей отрасли.

Но вот сокращения в телекоме и банках (в дополнению к таковым в ритейле, автомобилестроении, консалтинге и даже фармацевтике) - это очередной звоночек системного кризиса.

Сегодня HSBC объвил о сокращении 35000, а AT&T - 3400 рабочих мест.

https://edition.cnn.com/2020/06/17/busi ... index.html
https://www.forbes.com/sites/siladityar ... 50-stores/

а сколько спекулянтов, потенциально безработных, волну поймать не могут?
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 23:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну вы странные какой смысл обсуждать Украинские законы? Они ведь не исполняются .
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 23:38

  sergey_sryvkin написав:
НБУ ще й національною економікою має займатися?..


У нас нет. Только сопровождает международных спекулянтов и метает фейки про 2% инфляции.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 23:44

  p_vovk74 написав:
  Moneta написав:СЕРЕДА, 17 ЧЕРВНЯ 2020, 16:37
Фінансовий комітет ВР підтримав проєкт постанови про оцінку діяльності Смолія.

Як зазначає "Інтерфакс-Україна", проєкт постанови підтримали 18 нардепів, 3 проголосували проти, 2 - утрималися.


Moneta написав:Народні депутати дозволили "надрукувати грошей" для погашення боргів на ринку електроенергії

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заходи погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії, який передбачає докапіталізацію НАЕК "Енергоатом" і "Укргідроенерго" за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики.

За відповідний законопроєкт №2386 проголосували 243 народних депутата.


Так а причем тут НБУ? Это депутаты приказывают Минфину выпустить ценные бумажки, которые продадут государственным банкам и эти деньги разворуют через предприятия-банкроты.
НБУ-то тут причем? Он как раз и мешает этим ворюгам набить карманы эмиссионной гривней. Правда, ворюги пошли другим путем - выпустили бумажки, под которые НБУ просто вынужден напечатать гривню. Конечно неподконтрольный людям с улицы НацБанк вызывает агрессию у Шариковых. Вот они и хотят "всё отнять и поделить", для чего им нужен свой человек во главе НБУ. Кстати, "делить" они будут меж собой. А отнимать наше общее, за которое мы все уже должны.


Удивительно, как легко и просто вы называете подкрепленные статистикой ДССУ обвинения в адрес НБУ смехотворными, и при этом позволяете себе огульно в духе бабушек на лавочке у подъезда обвинять неназванных "депутатов в воровстве эмиссионной гривны".

Это каким образом закрытие долгов государственного Укрэнерго перед государственными энергогенерирующими компаниями можно разворовать? Выплатами из другого кармана в пользу собственников ВИЭ? Но тогда где ваша бурная реакция на переговорный процесс по зеленому тарифу - почему не топаете ножками, как эти "ворюги" сидят на необоснованно высоком тарифе и не хотят идти на уступки? И почему правительства, работавшие в одной команде с "независимым" ныне руководством НБУ годами предпочитали не замечать последствий удвоения генерации СЭС каждые 18 месяцев? Напомнить вам, из какой кондитерской компании пришел руководитель НКРЭКУ, допустивший все это?..
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 23:55

Полный текст того, что приняли на комитете. Радует, что слуги проголосовали в полном составе, а не только Дубина. Значит таки Яше плетут лапти.

https://nv.ua/biz/finance/rukovodstvo-n ... 94747.html
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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