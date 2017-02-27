Стаття 18. Призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку
Голова Національного банку призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України строком на сім років.
Уже не прерогатива президента
Прерогати́ва (от лат. centuria praerogativa — центурия, имевшая право предложения законов) — в узком смысле — преимущественное право короны, которым она пользуется помимо парламента
Голова Національного банку звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Президента України у таких випадках:
1) закінчення строку повноважень;
2) у зв'язку із заявою про відставку із зазначенням аргументів такого рішення, поданою у письмовому вигляді та прийнятою Президентом України;
{Пункт 2 частини восьмої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015}
3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду;
4) на підставі рішення суду про визнання особи недієздатною;
5) припинення громадянства або виїзду за межі України на постійне місце проживання;
6) втрати бездоганної ділової репутації;
7) встановлення факту надання недостовірної інформації при призначенні на посаду Голови Національного банку;
смерті або на підставі рішення суду про оголошення особи померлою;
9) невиконання посадових обов'язків, у тому числі за станом здоров'я, протягом більш як чотири місяці поспіль;
{Пункт 9 частини восьмої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015}
10) виникнення обставин, що виключають можливість особи бути Головою Національного банку (відповідно до частин третьої і четвертої цієї статті).
Где тут сказано о связке работы с правящей командой ?
Петро, уходя, изменил закон под себя и забронировал за собой НБУ и ВРЮ. До этого всегда было за действующим президентом. Но если глава не справляется - то и закон не спасет. Да и с ВРЮ его марионеток, блокирующих судебную реформу, вскоре кышнут.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta написав: Петро, уходя, изменил закон под себя и забронировал за собой НБУ и ВРЮ. До этого всегда было за действующим президентом. Но если глава не справляется - то и закон не спасет. Да и с ВРЮ его марионеток вскоре кышнут.
Ты у нас писатель, а не читатель
То что я тебе процитировал, последние изменение 2015 года. "Петро, уходя", говоришь "Какая разница", 2015 год или 2019 года
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
p_vovk74 написав:Так а причем тут НБУ? Это депутаты приказывают Минфину выпустить ценные бумажки, которые продадут государственным банкам и эти деньги разворуют через предприятия-банкроты. НБУ-то тут причем?
Глава НБУ - прерогатива президента. Или он будет работать в связке с правящей командой или должен уйти в отставку.
Хто це вирішив, ви самі?..
Moneta написав:Малевать фейковые отчеты про 2% инфляции (+20% в магазинах, -15% за газ) ума много не надо. Все остальное они делают в ущерб национальной экономике
Moneta написав:Народні депутати дозволили "надрукувати грошей" для погашення боргів на ринку електроенергії
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заходи погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії, який передбачає докапіталізацію НАЕК "Енергоатом" і "Укргідроенерго" за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики.
За відповідний законопроєкт №2386 проголосували 243 народних депутата.
Так а причем тут НБУ? Это депутаты приказывают Минфину выпустить ценные бумажки, которые продадут государственным банкам и эти деньги разворуют через предприятия-банкроты. НБУ-то тут причем? Он как раз и мешает этим ворюгам набить карманы эмиссионной гривней. Правда, ворюги пошли другим путем - выпустили бумажки, под которые НБУ просто вынужден напечатать гривню. Конечно неподконтрольный людям с улицы НацБанк вызывает агрессию у Шариковых. Вот они и хотят "всё отнять и поделить", для чего им нужен свой человек во главе НБУ. Кстати, "делить" они будут меж собой. А отнимать наше общее, за которое мы все уже должны.
Удивительно, как легко и просто вы называете подкрепленные статистикой ДССУ обвинения в адрес НБУ смехотворными, и при этом позволяете себе огульно в духе бабушек на лавочке у подъезда обвинять неназванных "депутатов в воровстве эмиссионной гривны".
Это каким образом закрытие долгов государственного Укрэнерго перед государственными энергогенерирующими компаниями можно разворовать? Выплатами из другого кармана в пользу собственников ВИЭ? Но тогда где ваша бурная реакция на переговорный процесс по зеленому тарифу - почему не топаете ножками, как эти "ворюги" сидят на необоснованно высоком тарифе и не хотят идти на уступки? И почему правительства, работавшие в одной команде с "независимым" ныне руководством НБУ годами предпочитали не замечать последствий удвоения генерации СЭС каждые 18 месяцев? Напомнить вам, из какой кондитерской компании пришел руководитель НКРЭКУ, допустивший все это?..
zРадио написав:Удивительно, как легко и просто вы называете подкрепленные статистикой ДССУ обвинения в адрес НБУ смехотворными, и при этом позволяете себе огульно в духе бабушек на лавочке у подъезда обвинять неназванных "депутатов в воровстве эмиссионной гривны".
Это каким образом закрытие долгов государственного Укрэнерго перед государственными энергогенерирующими компаниями можно разворовать? Выплатами из другого кармана в пользу собственников ВИЭ? Но тогда где ваша бурная реакция на переговорный процесс по зеленому тарифу - почему не топаете ножками, как эти "ворюги" сидят на необоснованно высоком тарифе и не хотят идти на уступки? И почему правительства, работавшие в одной команде с "независимым" ныне руководством НБУ годами предпочитали не замечать последствий удвоения генерации СЭС каждые 18 месяцев? Напомнить вам, из какой кондитерской компании пришел руководитель НКРЭКУ, допустивший все это?..
ДССУ производит статистику, это их работа. Как интерпретировать эту статистику - это личное дело каждого, в т.ч. неназванных комитетов и сообществ. В чем, собственно, они великие мастера. Если факты не укладываются в теорию - тем хуже для фактов. Это главный принцип деятельности любых расследователей. В данном случае суть их претензий в том, что руководство НБУ не сдаёт финансовую систему страны зеленой швали, а оформлено это в виде "неудовлетворительных результатов". Просто смешно.
Украсть деньги на долгах проще всего. Погуглите как зарабатываются миллиарды на банкротствах. Учитывая то, что на руководящих постах практически во всех Энерго люди либо Коломойского либо Ахметова - догадайтесь с одного раза кому будут в первую очередь выплачивать нарисованные "долги". Например, по ЦентрЭнерго был целый цикл передач по ящику. Кстати, до зеленых ЦентрЭнерго долгов не имел и приносил прибыль.
Зеленый тариф - это грабеж. Но ножками я не топаю ибо бесполезно, эту область энергетики мы уже просрали. Но НБУ к "зеленой" энергетике опять же не имеет никакого отношения.
У вас в голове полная каша, если сказать вежливо. У вас в одном предложении уместились СЭС, НБУ и НКРЭКУ
Википедия написав:Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (укр. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НКРЕКП) — является государственным коллегиальным органом, подчиненным Президенту Украины и подотчетным Верховной Раде Украины.
Ну? У нас уже больше года президент как сменился. Рада - та вообще Порошенко никогда ни во что не ставила - так чего же молчала все шесть лет и только сейчас разродилась только на разворовать бабло? Может, не в НКРЭКУ дело, а банально в бабле?