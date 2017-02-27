Додано: Чет 18 чер, 2020 00:36

zРадио написав: Удивительно, как легко и просто вы называете подкрепленные статистикой ДССУ обвинения в адрес НБУ смехотворными, и при этом позволяете себе огульно в духе бабушек на лавочке у подъезда обвинять неназванных "депутатов в воровстве эмиссионной гривны".



Это каким образом закрытие долгов государственного Укрэнерго перед государственными энергогенерирующими компаниями можно разворовать? Выплатами из другого кармана в пользу собственников ВИЭ? Но тогда где ваша бурная реакция на переговорный процесс по зеленому тарифу - почему не топаете ножками, как эти "ворюги" сидят на необоснованно высоком тарифе и не хотят идти на уступки? И почему правительства, работавшие в одной команде с "независимым" ныне руководством НБУ годами предпочитали не замечать последствий удвоения генерации СЭС каждые 18 месяцев? Напомнить вам, из какой кондитерской компании пришел руководитель НКРЭКУ, допустивший все это?.. Удивительно, как легко и просто вы называете подкрепленные статистикой ДССУ обвинения в адрес НБУ смехотворными, и при этом позволяете себе огульно в духе бабушек на лавочке у подъезда обвинять неназванных "депутатов в воровстве эмиссионной гривны".Это каким образом закрытие долгов государственного Укрэнерго перед государственными энергогенерирующими компаниями можно разворовать? Выплатами из другого кармана в пользу собственников ВИЭ? Но тогда где ваша бурная реакция на переговорный процесс по зеленому тарифу - почему не топаете ножками, как эти "ворюги" сидят на необоснованно высоком тарифе и не хотят идти на уступки? И почему правительства, работавшие в одной команде с "независимым" ныне руководством НБУпредпочитали не замечать последствий удвоения генерации СЭС каждые 18 месяцев? Напомнить вам, из какой кондитерской компании пришел руководитель НКРЭКУ, допустивший все это?..

Википедия написав: Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (укр. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НКРЕКП) — является государственным коллегиальным органом, подчиненным Президенту Украины и подотчетным Верховной Раде Украины.

ДССУ производит статистику, это их работа. Как интерпретировать эту статистику - это личное дело каждого, в т.ч. неназванных комитетов и сообществ. В чем, собственно, они великие мастера. Если факты не укладываются в теорию - тем хуже для фактов. Это главный принцип деятельности любых расследователей. В данном случае суть их претензий в том, что руководство НБУ не сдаёт финансовую систему страны зеленой швали, а оформлено это в виде "неудовлетворительных результатов". Просто смешно.Украсть деньги на долгах проще всего. Погуглите как зарабатываются миллиарды на банкротствах. Учитывая то, что на руководящих постах практически во всех Энерго люди либо Коломойского либо Ахметова - догадайтесь с одного раза кому будут в первую очередь выплачивать нарисованные "долги". Например, по ЦентрЭнерго был целый цикл передач по ящику. Кстати, до зеленых ЦентрЭнерго долгов не имел и приносил прибыль.Зеленый тариф - это грабеж. Но ножками я не топаю ибо бесполезно, эту область энергетики мы уже просрали. Но НБУ к "зеленой" энергетике опять же не имеет никакого отношения.У вас в голове полная каша, если сказать вежливо. У вас в одном предложении уместились СЭС, НБУ и НКРЭКУНу? У нас уже больше года президент как сменился. Рада - та вообще Порошенко никогда ни во что не ставила - так чего же молчала всеи только сейчас разродилась только на разворовать бабло? Может, не в НКРЭКУ дело, а банально в бабле?