p_vovk74 написав:ДССУ производит статистику, это их работа. Как интерпретировать эту статистику - это личное дело каждого.
А чем я могу помочь, если на валютной ветке форумчанин не в состоянии связать статистику увеличения внешнеторгового дисбаланса с курсом гривны?
Это, боюсь, тот самый эффект Даннинга-Крюгера, который вы ранее упоминали...
p_vovk74 написав:У вас в голове полная каша, если сказать вежливо. У вас в одном предложении уместились СЭС, НБУ и НКРЭКУ
СЭС и НКРЭКУ в одном предпожении прекрасно умещаются (если знать матчасть). А НБУ я туда и не вставлял - еще одна ваша то ли сознательная манипуляция, то ли бессознательная "каша в голове"! НБУ относился к истории преемничества власти - сейчас он, выражаясь вашими словами, независим, а до 2019-го прекрасно работал в одной команде с Кабмином и НКРЭКУ, при которых энергобаланс и ухудшался бесконтрольным строительством СЭС.
p_vovk74 написав:Ну? У нас уже больше года президент как сменился. Рада - та вообще Порошенко никогда ни во что не ставила - так чего же молчала все шесть лет и только сейчас разродилась только на разворовать бабло? Может, не в НКРЭКУ дело, а банально в бабле?
Что может поделать нынешний НКРЭКУ с построенными при пришлом СЭС? Давайте - без каши в голове по-пунктно 1), 2)... Х).
Вот правильно говорят,что благими намерениями выстлана дорога в ад.Мне совсем не по душе курсовая политика НБУ за последние полтора года и назвать ее"опасной" вообще -то можно.Только вопрос,если менять Смолия,то на кого?Сивохо?Лысый?Кравец?Квартал 95 так богат талантами?А правительство Гончарука не было"опасным"?А нынешнее никакое не опасно?Пожалуй,чем быстрее этот зелёный кошмар завершится и клоуны пройдут на выход-тем меньше руин и обломков придется разгребать.Как там персонаж Мюллера в 17 мгновениях весны сказал:тяжелее всего прогнозировать непрофессионала.Валютный курс может быть каким угодно,в прошлом году увидели,в этом тоже не исключено и вероятно,в другую сторону.Порошенко был плохим,надо было сделать лучше.73% ду****в зробылы разом.Надеюсь, НБУ возглавит не талант со сцены.Вижу 2 варианта-или ставленник олигархата,или внешнего управления,условные варианты Беня и Сеня.